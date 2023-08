Jakie miasta wybierane na długi weekend?

Długi weekend sierpniowy powoduje ponadprzeciętne oblężenie polskich hoteli. Jakie miejsca są najpopularniejsze?

Długi weekend sierpniowy wygrywa z Wielkanocą

Zaskakująco długie – w porównaniu do poprzednich przedłużonych weekendów – będą same wyjazdy. Rezerwacje dokonywane są aktualnie średnio na 4,2 dnia. Pod tym względem Wielkanoc, majówka i Boże Ciało notowały zdecydowanie niższe wyniki. Przeciętna długość pobytu wynosiła wówczas odpowiednio: 2,73, 3,37 i 3,44 dnia. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że część planowanych na weekend sierpniowy wyjazdów będzie połączona z wakacyjnym wypoczynkiem.

Długi weekend sierpniowy bardziej oblegany niż rok temu

Długi sierpniowy weekend wypada lepiej nie tylko na tle 2023 roku. Rezerwacji już teraz jest o blisko 9 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Niemniej – co warto zaznaczyć – wyniku z 2019 roku nie udało się jeszcze dogonić. Nie bez znaczenia jest tutaj inflacja, mająca przełożenie na różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego, także na turystykę. W 2019 roku średnia cena za noc w dwuosobowym pokoju hotelowym (o standardzie 4-5 gwiazdek lub równorzędnym, z wyżywieniem w pakiecie) w okresie sierpniówki wyniosła 398 zł. Rok temu było to 554 zł, aktualnie natomiast 656 zł.

Polacy nie rezygnują z podróży mimo większych cen

– Od dłuższego czasu obserwujemy intensywną potrzebę podróżowania wśród Polaków. Mimo niesprzyjających uwarunkowań ekonomicznych nie rezygnują oni z wyjazdów, szukając raczej pewnego rodzaju kompromisów. Przykładem takiej strategii jest na pewno skrócenie długości pobytów w stosunku do 2019 roku – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl. Jak dodaje: Jako społeczeństwo coraz mocniej jesteśmy świadomi także tego, że średnie ceny to jedno, a różnorodność ofert i atrakcji to drugie. Polska ma do zaproponowania naprawdę sporo możliwości spędzenia czasu wolnego, wśród których każdy może znaleźć coś dla siebie. To widać także na przykładzie zbliżającego się weekendu.

Morze, góry, miasta – co króluje w czasie sierpniowego weekendu?

Największą popularnością na sierpniowy wyjazd cieszy się wybrzeże Bałtyku. Weekend nad morzem planuje spędzić blisko 36 proc. Na drugim miejscu plasują się polskie góry – ponad 33 proc. rezerwacji dokonano właśnie na południu kraju. Podium zamykają city breaki. Długi weekend na tego typu wyjazdach planuje spędzić ponad 12 proc. klientów. Tutaj ceny są też najniższe.

Jakie miasta na długi weekend?

Wyborem rezerwujących najczęściej padają: Kołobrzeg, Gdańsk, Szklarska Poręba, Mielno, Wisła, Karpacz, Międzyzdroje, Kraków, Ostróda i Świeradów-Zdrój.

Źródło: Travelist.pl