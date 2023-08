Jakie zakupy robimy przez internet?

Prezydent podpisał ustawę wydłużającą okres, w którym można korzystać z Małego ZUS Plus z 36 do 48 miesięcy w ciągu łącznie 60 miesięcy. W związku ze zmianami powstaje luka 12 miesięcy, w której nie można rozliczać się wg zasad Małego ZUS Plus. Jednak 5 lipca trafił do Sejmu projekt ustawy o ograniczaniu biurokracji i barier prawnych, który zakłada całkowitą likwidację limitu czasu, przez jaki można korzystać z Małego ZUS Plus. Oznacza to, że jedynym warunkiem do skorzystania z tej ulgi byłby przychód do 120 000 zł rocznie.