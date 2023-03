Zatrudnienie kobiet w sektorze zielonej energii

Przejście na OZE nieuniknione

Wiele miejsca kobietom w zawodach związanych z odnawialnymi źródłami energii poświęca Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (ang. The International Renewable Energy Agency, skrót IRENA). Jest to międzyrządowa organizacja, która wspiera m.in. kraje w przejściu do zrównoważonej przyszłości energetycznej oraz pełni rolę głównej platformy współpracy międzynarodowej związanej z energią odnawialną.

Znacznie mniej kobiet zatrudnionych w branży petrochemicznej

Według jednego z raportów pt. „Perspektywa płci w zatrudnieniu w sektorze fotowoltaiki” (and. „A Gender Perspective on Solar Employment”) udział kobiet zatrudnionych we wszystkich sektorach energii odnawialnej wynosi 32%. Szczególnie chętnie kobiety są zatrudniane w firmach związanych z fotowoltaiką – w tym przypadku stanowią one 40% pracowników (wśród 4,3 mln osób zatrudnionych w 2021 r.). Dla porównania, to znacznie większy odsetek niż w przypadku zatrudnienia w przedsiębiorstwach związanych z ropą i gazem, gdzie kobiety stanowią jedynie 22% etatowych pracowników .

Kobiety chcą pracować w OZE również z powodów etycznych

Kobiety doskonale rozumieją, jak istotna dla społeczeństwa jest transformacja energetyczna i odejście od tzw. brudnej energii na rzecz tej pochodzącej z OZE. Nie dziwi więc, że coraz więcej z nich decyduje się zawiązać swoją karierę zawodową właśnie z firmami z branży OZE. Co ważne, praca dla firm zajmujących się transformacją energetyczną to nie tylko „zmiana świata na lepsze”, ale także dobre posunięcie z perspektywy swojej przyszłości zawodowej. Według innego raportu „Energia odnawialna i roczny przegląd rynku pracy 2022” (ang. „Renewable Energy and Jobs Annual Review 2022” ) do 2030 r. liczba pracowników zatrudnionych na całym świecie w sektorze odnawialnych źródeł energii ma wynieść aż 38,2 mln – zaznacza dr Anna Dębowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Luneos.

Kobiety z różnorodnymi kompetencjami

Zwiększająca się rola kobiet w firmach związanych z odnawialnymi źródłami energii widoczna jest też w Polsce.

W wielu przypadkach nadal można zauważyć u kobiet niepewność związaną z podjęciem pracy w sektorze związanym z odnawialnymi źródłami energii.

Część kobiet nie szuka zatrudnienia w tzw. twardych branż, czyli np. przemysłowej lub energetycznej. To duży błąd. Dodatkowo szeroko rozumiany sektor OZE daje szansę na atrakcyjne wynagrodzenia. Myśląc o nowej pracy lub przebranżowieniu w najbliższych latach zdecydowanie warto przeanalizować oferty pracy z firm zajmujących się energią odnawialną i transformacją energetyczną – zaznacza dr Anna Dębowska.

