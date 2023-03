Limity płatności gotówkowych

Polacy zdecydowanie przeciwko ograniczeniom gotówki

Polska jest krajem, w którym mocno rozwinięte są płatności bezgotówkowe, jednak większość z nas nosi gotówkę w portfelu. Pokazuje to, że jest ona dla nas ważna.

Przy wyborze metody płatności, Polacy najczęściej kierują się wygodą (55%) i szybką dostępnością środków (12%). Za najważniejsze powody korzystania z gotówki Polacy uważają: możliwość łatwiejszej kontroli wydatków (35%), poczucie niezależności (21%) i ochronę danych osobowych (20%).

Komu może zależeć na limitach płatności gotówką?

Od lat trwa konflikt pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami płatności gotówkowej. Jej przeciwnicy to m.in. banki oraz firmy żyjące z obrotu bezgotówkowego, który w dużej mierze finansują przedsiębiorcy. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że płacąc za zakupy kartą (lub aplikacją płatniczą), ułamek wartości trafia do kieszeni banków i właścicieli kart oraz aplikacji płatniczych, tym samym ogromne sumy z kieszeni osób prowadzących działalność oraz z państwa — mówi Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex. Należy pamiętać, że płatności gotówkowe nie tylko dają lepszą kontrolę wydatków, ale zapewniają również niezależność, co, jak wynika z naszych badań, jest dla Polaków bardzo istotne — dodaje.

Polacy zapytani o to, czy likwidacja płatności gotówką jest dobrym pomysłem, zdecydowanie sprzeciwiają się takiemu pomysłowi, Za niekorzystny ruch dla gospodarki i bezpieczeństwa konsumentów uznaje taki pomysł aż 83% badanych (jest to wynik bez zmian w porównaniu r/r).

Limity w płatnościach gotówkowych. Polacy nieświadomi nadchodzących zmian

Termin wejścia w życie przepisów ograniczających płatności gotówkowe zbliża się nieuchronnie. Dla osób prywatnych limit wynosić ma 20 tys. zł, natomiast w przypadku przedsiębiorców limity zmniejszą się z 18 tys. do 8 tys. zł. Zmiany dotkną więc najmocniej osoby prowadzące działalności, a dodatkowo to właśnie oni będą mieć największe konsekwencje podatkowe w sytuacji przekroczenia kwoty dozwolonej.

Warto co jakiś czas wywoływać dyskusję na ten temat. Jak wynika z badań, lubimy gotówkę i nie chcemy z niej rezygnować. Daje nam ona poczucie bezpieczeństwa i niezależności, zwłaszcza w tak niepewnych czasach. Jednak ciężka sytuacja związana z inflacją oraz trwającą niepewnością co przyniesie przyszłość, powoduje, że szybko zapominamy o takich sprawach — tym bardziej, jeśli są one rozłożone w czasie.

Zarówno dla przedsiębiorców licznych branż m.in. remontowych, transportowych i wielu innych, jak i konsumentów, takie rozwiązanie będzie wiązało się z szeregiem nowych utrudnień i ograniczeń.

Źródło: Tavex