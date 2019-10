III edycja seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" - 28 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

ze względu na szerokie zainteresowanie potencjałem umów PPA, zapraszamy Państwa do udziału w III edycji seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", które odbędzie się 28 listopada 2019 roku w Warszawie.

reklama reklama



Podobnie jak w innych krajach, w Polsce można zaobserwować wysokie zainteresowanie potencjałem umów PPA w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność źródeł wytwórczych), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim.

Seminarium jest skierowany do przemysłowych odbiorców energii, wytwórców energii z OZE (w szczególności PV i wiatr), inwestorów, firm doradczych i inżynieryjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne. W OSD przedstawicieli działów: pomiarów, bilansowania, prawnych, usług operatorskich, prognoz i zapotrzebowania. W spółkach obrotu przedstawicieli działów: handlu hurtowego, zarządzania portfelem, umów i kontraktów, rozliczeń i sprawozdawczości, prawnego/ regulacji, polityki cenowej, obsługi klienta.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

Otoczenie regulacyjne umów PPA

Zakres i konstrukcja umowy PPA

Potencjalni beneficjenci

Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce

PPA jako alternatywa dla aukcji OZE

Doświadczenia europejskie

Bilansowanie energii w ramach umowy PPA

PPA szansą na rozwój inwestycyjny wytwórców energii z OZE

PPA jako poświadczenie zdolności kredytowej wytwórcy energii z OZE

Wśród potwierdzonych prelegentów:

Piotr Kolasa, Radca prawny Polowiec i Wspólnicy Law Office

Marcin Jamrozik, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Annkathrin Rabe , Customer Solutions Manager, innogy Renewables

Maciej Kowalski , Członek Zarządu, Enefit

Michał Lubieniecki, Partner w dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte

Krzysztof Ławrywjaniec , Head of PPA & C&I Business Development, Sun Investment Group Polska

Mariusz Frystacki, Dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych i Rozwoju Biznesu

Anna Kowalczyk, Global Key Account Manager, Enel Green Power

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego Seminarium stworzymy miejsce do istotnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów. Jednocześnie zaprezentujemy najnowsze wdrożenia oraz najciekawsze rozwiązania technologiczne. Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału

w wydarzeniu!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://cbepolska.pl/pl/iii-seminarium-corporate-power-purchase-agreement.html

Manager projektu:

Barbara Fiszer, e-mail: barbara.fiszer@cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem:

(22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl