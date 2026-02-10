REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Prawo » RODO w firmie » Zgody marketingowe po 10 listopada 2024 r. Co zmienia Prawo komunikacji elektronicznej?

Zgody marketingowe po 10 listopada 2024 r. Co zmienia Prawo komunikacji elektronicznej?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 14:40
Kancelaria NOWACZYK
Kancelaria NOWACZYK
Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców
Jak powinna wyglądać prawidłowa zgoda marketingowa po zmianach?
Jak powinna wyglądać prawidłowa zgoda marketingowa po zmianach?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), obowiązujące od 10 listopada 2024 r., porządkuje zasady prowadzenia marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Dla wielu organizacji oznacza to konieczność przeglądu dotychczasowych zgód, formularzy, procesów sprzedażowych oraz narzędzi (CRM, marketing automation, call center) – zwłaszcza tam, gdzie praktyką był kontakt inicjowany bez wcześniejszej zgody odbiorcy.

rozwiń >

1. Jednolity reżim prawny zamiast rozproszenia regulacji

W poprzednim stanie prawnym przedsiębiorcy musieli uwzględniać regulacje rozproszone pomiędzy kilka aktów prawnych (w tym przepisy sektorowe oraz RODO). PKE wprowadza bardziej spójne podejście do kontaktu marketingowego realizowanego przy użyciu określonych narzędzi komunikacji, a tym samym ogranicza pole do sprzecznych interpretacji.

REKLAMA

REKLAMA

2. Zakres zastosowania: nie tylko B2C, ale również B2B

PKE nie ogranicza się do marketingu kierowanego do konsumentów. W praktyce regulacja oddziałuje także na relacje B2B, zwłaszcza wtedy, gdy komunikacja marketingowa dociera do konkretnych osób korzystających z urządzeń końcowych (np. pracowników kontrahenta).

Oznacza to, że kontakt ofertowy (np. e-mail na służbowy adres pracownika lub rozmowa telefoniczna o charakterze marketingowym) może wymagać uprzedniej zgody – nawet jeśli intencją jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

W relacjach B2B należy dodatkowo pamiętać o „dwutorowości” oceny zgodności:

REKLAMA

• PKE dotyczy dopuszczalności użycia określonych kanałów/urządzeń do marketingu bezpośredniego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• RODO będzie miało zastosowanie, gdy działania marketingowe wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych (np. imię i nazwisko, służbowy e-mail w formacie imię.nazwisko@…).

W konsekwencji prawidłowe ułożenie procesu marketingowego w B2B zwykle wymaga równoległej weryfikacji pod kątem PKE i RODO.

3. Kluczowa zasada PKE: marketing bezpośredni tylko po uprzedniej zgodzie

Istotą zmian jest wzmocnienie zasady, że marketing bezpośredni prowadzony przy użyciu określonych narzędzi komunikacji elektronicznej wymaga uprzedniej zgody odbiorcy.

Co wynika z art. 398 PKE?

Przepis zakazuje wykorzystywania do celów marketingu bezpośredniego – bez uprzedniej zgody – w szczególności:

• automatycznych systemów wywołujących (np. automatyczne połączenia, nagrane komunikaty, rozwiązania masowej wysyłki),

• telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (pojęcie szerokie – obejmuje m.in. telefony, smartfony, komputery, tablety).

Praktyczna konsekwencja: ryzyko naruszenia przepisów pojawia się nie tylko przy automatach, lecz także przy zwykłej komunikacji inicjowanej przez człowieka, jeżeli ma ona charakter marketingu bezpośredniego i odbywa się z użyciem urządzeń końcowych.

4. Kanały komunikacji objęte podwyższonym ryzykiem

W praktyce ocenie pod kątem PKE mogą podlegać m.in.:

• e-mail (w tym newsletter i mailing ofertowy),

• SMS/MMS,

• komunikatory (np. WhatsApp, Messenger, Signal),

• powiadomienia push,

• połączenia telefoniczne.

Decydujący jest cel komunikatu. Jeżeli przekaz ma nakłonić do zakupu, zainteresować ofertą, doprowadzić do kontaktu sprzedażowego lub w inny sposób promować towary/usługi – najczęściej będzie kwalifikowany jako marketing bezpośredni.

5. Czy dopuszczalny jest kontakt „tylko po zgodę”?

W praktyce zalecana jest ostrożność. Inicjujący kontakt, którego dominującym celem jest uzyskanie zgody na przyszły marketing, może zostać uznany za element działań marketingowych – a w konsekwencji naruszać regułę uprzedniej zgody.

Z perspektywy compliance i ograniczania ryzyk bezpieczniej jest pozyskiwać zgody:

• w sytuacjach, w których odbiorca sam inicjuje kontakt (np. formularz na stronie, zapytanie ofertowe),

• w ramach istniejącej relacji (np. w toku sprzedaży/realizacji umowy), przy zachowaniu standardu dobrowolności i rozdzielności zgód,

• podczas rejestracji na wydarzenie, pobierania materiałów, zapisu na webinar – poprzez wyraźne checkboxy.

6. Jak powinna wyglądać prawidłowa zgoda marketingowa?

Zgoda wykorzystywana w marketingu bezpośrednim powinna odpowiadać standardom PKE oraz (jeżeli zachodzi przetwarzanie danych osobowych) wymaganiom RODO. W szczególności powinna być:

• dobrowolna – bez przymusu i bez „ukrytych” konsekwencji odmowy,

• świadoma – jasna informacja, kto i w jakim celu będzie się kontaktował,

• konkretna – określony zakres działań i kanałów,

• jednoznaczna – wyrażona aktywnym działaniem (np. zaznaczenie checkboxa), bez domyślnych zgód.

Dobrym standardem praktycznym jest rozdzielanie zgód kanałami (osobno e-mail, telefon, SMS), co ułatwia wykazanie dobrowolności i realnej kontroli po stronie odbiorcy.

7. Zgody zebrane przed 10 listopada 2024 r. – czy pozostają ważne?

Odpowiedź wymaga oceny indywidualnej. Jeżeli dotychczas pozyskane zgody były udzielone w sposób ważny, spełniają aktualny standard (konkretność, świadomy charakter, jednoznaczność) oraz są możliwe do wykazania (logi, źródło, data, treść zgody), to co do zasady mogą zachować skuteczność.

Jednocześnie w praktyce zasadne jest przeprowadzenie audytu – zwłaszcza tam, gdzie zgody były ogólne, łączone w pakiety lub słabo udokumentowane.

8. Rekomendowane działania wdrożeniowe

W celu dostosowania organizacji do PKE rekomendowane jest:

• przegląd wszystkich kanałów kontaktu i scenariuszy „pierwszego kontaktu”,

audyt treści zgód i miejsc ich pozyskiwania (strona www, leady, eventy, telefon, sprzedaż),

• ułożenie procesu zarządzania zgodami (udzielenie, wycofanie, rejestr, retencja),

• dostosowanie narzędzi IT/CRM (logowanie zgód, wersjonowanie treści zgody, raportowanie),

• szkolenie zespołów sprzedaży i marketingu, w tym call center.

9. Sankcje za naruszenia – realne ryzyko finansowe

PKE przewiduje sankcje administracyjne nakładane przez Prezesa UKE. W zależności od rodzaju i wagi naruszenia kara może wynieść:

• do 3% przychodu z poprzedniego roku obrotowego albo

• do 1 000 000 zł – w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

10. Obszary wątpliwe: komunikacja w serwisach typu LinkedIn

W praktyce pojawiają się wątpliwości dotyczące granicy między komunikacją networkingową a marketingiem bezpośrednim. Samo przyjęcie zaproszenia do sieci kontaktów (np. na LinkedIn) nie musi oznaczać udzielenia „uprzedniej, wyraźnej zgody” na komunikację marketingową.

Z perspektywy ostrożności rekomendowane jest:

• oddzielenie komunikacji relacyjnej/neutralnej od komunikacji stricte sprzedażowej,

• poprzedzanie przekazu ofertowego pozyskaniem zgody w sposób spełniający standardy PKE (np. poprzez formularz, zapis, zgodę kanałową).

Najczęstsze błędy praktyczne

• Łączenie zgód (np. jedna zgoda „na wszystko”) bez rozdziału na kanały.

• Domyślnie zaznaczone checkboxy lub zgody „ukryte” w regulaminie.

• Brak możliwości wykazania zgody (brak logów, brak wersji treści zgody, brak daty/źródła).

• Inicjowanie kontaktu ofertowego w modelu „cold” bez analizy wymogów PKE.

• Brak procedury łatwego wycofania zgody i jej odzwierciedlenia w systemach.

Wnioski praktyczne

PKE podnosi standard ochrony odbiorcy i wymusza większą dyscyplinę w obszarze marketingu bezpośredniego. Kluczowe staje się nie tylko posiadanie zgód, ale także ich poprawna konstrukcja i wykazywalność w systemach. W relacjach B2B szczególnie istotne jest uwzględnienie równolegle PKE (kanał/urządzenie) oraz – w razie przetwarzania danych osobowych – RODO (podstawa przetwarzania, obowiązek informacyjny, retencja). Chociaż praktyka pokazuje, że tzw. cold calling nie ustępuje to nie oznacza to, że z czasem rozpoczną się wzmożone kontrole, a za tym pójdzie też odpowiedzialność przedsiębiorstw podejmujących kontakt marketingowy bez uprzedniej zgody.

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
Czy kancelarii prawnej potrzebny jest marketing
Kamery monitoringu sąsiada obserwują mój dom i ogród. Co na to prawo i przepisy RODO?
Kamery monitoringu sąsiada obserwują mój dom i ogród. Co na to prawo i przepisy RODO?
Zdjęcia z treningów na Instagramie i TikToku a RODO. Czy na pewno masz zgodę na publikację wizerunku swoich klientów?
Zdjęcia z treningów na Instagramie i TikToku a RODO. Czy na pewno masz zgodę na publikację wizerunku swoich klientów?
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zgody marketingowe po 10 listopada 2024 r. Co zmienia Prawo komunikacji elektronicznej?
10 lut 2026

Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), obowiązujące od 10 listopada 2024 r., porządkuje zasady prowadzenia marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Dla wielu organizacji oznacza to konieczność przeglądu dotychczasowych zgód, formularzy, procesów sprzedażowych oraz narzędzi (CRM, marketing automation, call center) – zwłaszcza tam, gdzie praktyką był kontakt inicjowany bez wcześniejszej zgody odbiorcy.
UOKiK zarzuca Meta utrudnianie kontaktu z użytkownikami. Firma może wiele stracić
10 lut 2026

UOKiK zarzuca spółce Meta Platforms Ireland zarządzającej Facebookiem i Instagramem, że ich klienci mogą mieć utrudniony szybki i bezpośredni kontakt z platformami - poinformował urząd we wtorek. Dodał, że jeśli zarzuty się potwierdzą, Mecie grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.
ESG: dlaczego połowa polskich firm bagatelizuje nowe przepisy? Pracownicy nie ufają swoim pracodawcom
09 lut 2026

ESG: dlaczego połowa polskich firm bagatelizuje nowe przepisy? Jedynie 46% pracodawców w Polsce i Europie deklaruje, że ich organizacja aktywnie ocenia i raportuje swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wpływu etycznego na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Pracownicy nie ufają swoim pracodawcom w kwestii podporządkowania się przepisom o zrównoważonym rozwoju.
FedEx, Advent i dotychczasowi udziałowcy kupują wszystkie akcje InPostu. Cena za akcję: 15,6 euro
09 lut 2026

InPost zawarł porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm, w którym jest m.in. Advent International, FedEx oraz dotychczasowi udziałowcy - PPF i A&R - poinformował w poniedziałek InPost. Cena jednej akcji to 15,6 euro.

REKLAMA

Jak będzie wyglądał e-learning w 2026 roku? Trzy trendy, które zmieniają naukę online
06 lut 2026

Rok 2026 zapowiada się przełomowo dla szkoleń i rozwoju talentów w firmach. Coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja (AI), nie tylko ułatwia przyswajanie wiedzy, ale pozwala także symulować realistyczne scenariusze biznesowe i interpersonalne. Równolegle rośnie popularność kursów kohortowych oraz webinarów, które łączą elastyczność nauki online z interakcją grupową i mentoringiem, tworząc skuteczniejsze i bardziej angażujące doświadczenia edukacyjne dla pracowników.
Igła w stogu ścieków. Jak laser i algorytmy pomagają wykrywać niewidoczne zagrożenia w wodzie [Gość Infor.pl]
05 lut 2026

Zanieczyszczenia w ściekach i wodzie pitnej rzadko wyglądają jak plama ropy na powierzchni. Częściej są niewidoczne gołym okiem, rozpuszczone, rozproszone i trudne do uchwycenia w rutynowych kontrolach. To właśnie je dr Karolina Orłowska z firmy Gekko Photonics porównuje do „igły w stogu siana”. W rozmowie z Szymonem Glonkiem tłumaczy, dlaczego obecne metody nadzoru nad ściekami są niewystarczające i jak nowa technologia optyczna może to zmienić.
Indie najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać
05 lut 2026

W 2026 r. Indie są najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. Polskie firmy nie mogą tego przespać. Teraz szczególnie opłaca się rozwijać biznes na Indie i traktować to państwo jako źródło kapitału. Największe światowe firmy już inwestują w Indiach.
Trudne czasy dla przemysłu chemicznego. Jakie strategie pozwolą na utrzymanie rentowności?
05 lut 2026

Wzrost globalnej produkcji chemicznej w 2026 roku nie przekroczy 2 proc.; utrzymanie konkurencyjności będzie wymagało od firm chemicznych koncentracji na rentowności, odporności operacyjnej oraz przyspieszenia transformacji technologicznej - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte.

REKLAMA

Dlaczego w Czechach nie ma KSeF?
05 lut 2026

W ostatnich latach Polska i Czechy – kraje o zbliżonej historii transformacji gospodarczej – obrały diametralnie różne ścieżki cyfryzacji podatków. W Polsce wdrażany jest Krajowy System e-Faktur (KSeF), system centralnego obiegu faktur, który docelowo ma objąć wszystkich przedsiębiorców. W Czechach – takiego systemu nie ma. Co więcej: nie ma nawet planów jego wdrożenia w formie analogicznej do polskiej.
Outsourcing fakturowania – nowoczesne i efektywne wsparcie dla firm
07 lut 2026

Outsourcing usług księgowych staje się coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem. Dynamiczny rozwój systemów informatycznych oraz technologii na przestrzeni lat przyczynił się do popularyzacji outsourcingu w firmach różnej wielkości, w tym również do zlecania na zewnątrz procesu wystawiania faktur.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA