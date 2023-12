2024: można zaoszczędzić na składkach ZUS zawieszając działalność gospodarczą. Jak to teraz zrobić najprościej

Wiadomo już, że osoby nie mające już prawa do ulgi na start, małego ZUS lub małego ZUS plus – a więc zmuszone do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w pełnej wysokości – muszą w 2024 roku szykować dla ZUS prawie 2 tys. zł miesięcznie. Nawet wtedy gdy brak obrotów i nie ma w ogóle przychodów. Ma ich poratować w takiej sytuacji nowe rozwiązanie – wakacje od ZUS, ale na razie nie wiadomo kiedy ono będzie dostępne. Co robić w takiej sytuacji?

Najprostszym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników jest zawieszenie działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że w tym względzie w ostatnich latach doszło to do wielu zmian i w tej chwili takie posunięcie jest niezwykle proste, a zwłaszcza nie wymaga załatwiania w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS.

Jak więc to zrobić?

Zawieszenie działalności gospodarczej 2024: jakie warunki

Działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG można zawiesić pod warunkiem, że nie zatrudnia się pracowników - dlatego co do zasady nie trzeba dodatkowo załatwiać formalności w ZUS

Zawieszając działalność gospodarczą można zaoszczędzić na składkach ZUS. W trakcie zawieszenia nie można prowadzić działalności i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów. Nie ma też obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Najważniejsza korzyść w okresie zawieszenia to brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłaca się zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej.

Nie trzeba też składać deklaracji ZUS ani VAT.

Działalność gospodarczą można zawiesić z dowolnego powodu, na przykład jeśli ma się przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie ma takich dochodów jakie zakładał biznesplan czy pojawiły się nowe okoliczności: na przykład z przyczyn osobistych nie można poświęcić firmie wystarczająco dużo czasu lub pojawiła się atrakcyjna oferta pracy na etacie.

Zawieszenie działalności gospodarczej 2024: na jak długo można

Zawiesić działalność można na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni i dokonywać tego dowolną ilość razy.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Po wznowieniu zawieszonej działalności można ją ponownie zawiesić w dowolnym terminie. Przy ponownym zawieszeniu obowiązują te same zasady, co przy pierwszym zawieszeniu.

By zawiesić działalność gospodarczą, wypełnij formularz CEIDG-1 – Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej i złóż go w urzędzie gminy. Możesz go także wysłać listem poleconym lub skorzystać z formularza elektronicznego.

Informacja o zawieszeniu działalności zostanie przekazana przez CEIDG do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Przy czym podatnik korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej, to niezależnie od procedury zawieszenia działalności gospodarczej, może zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego przerwę w wykonywaniu działalności, trwającą nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Trzeba to zrobić najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

Wtedy nie płaci się określonego w decyzji podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy. O zakończeniu przerwy należy poinformować w tym samym trybie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia. Jeżeli przerwa podyktowana jest chorobą należy ją zgłosić najpóźniej w dniu wznowienia działalności po tej przerwie.

Ponadto, jeżeli zawiesi się działalność w CEIDG na dłużej niż 30 dni, to nie ma już potrzeby składania w urzędzie skarbowym zawiadomienia dotyczącego przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.

Inaczej też przebiega procedura zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

ZUS przy zawieszeniu działalności 2024

Co do zasady zgłoszenie wyrejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG sprawia, że samo wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy wykona ZUS.

Na podstawie informacji z CEIDG sam ZUS sporządzi odpowiednie formularze:

ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących,

oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących, ZUS ZCNA – wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby współpracującej.

Nie ma obowiązku samodzielnego sporządzania ani przekazywania tych dokumentów do ZUS.

Tylko jeśli dodatkowo ma się zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny, jeszcze przed zgłoszeniem do CEIDG zawieszenia trzeba wyrejestrować wszystkich zgłoszonych członków rodzin (na formularzu ZUS ZCNA).

Dodatkowo warto pamiętać, że jako przedsiębiorca również ma się prawo do zawieszenia działalność gospodarczej na 36 miesięcy, gdy chce się sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. Wówczas zgłasza się w CEIDG „normalne” zawieszenie, a w ZUS załatwia pozostałe formalności dotyczące świadczeń z ZUS przysługujących jako przedsiębiorcy, który opiekuje się dzieckiem.

Jakich formalności w ZUS trzeba dopełnić przy zawieszeniu w tym specjalnym trybie, szczegółowo wyjaśnione jest na oficjalnej stronie internetowej ZUS.