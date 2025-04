Obligacje korporacyjne: wciąż wysoki popyt u inwestorów

W pierwszym kwartale tego roku emitenci przeprowadzili cztery publiczne emisje obligacji korporacyjnych o wartości 286,5 mln zł. Popyt inwestorów ponownie przekroczył wartość emisji i wyniósł 747 mln zł, a średni poziom redukcji dla emisji sięgnął 44 proc.

Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 17 emisji o wartości 760,5 mln zł. Inwestorzy złożyli wtedy zapisy na ponad 1,88 mld zł, a średni poziom redukcji wyniósł prawie 50 proc.

Obligacje korporacyjne: emisje w pierwszym kwartale 2025 r.

Jak wskazuje Szymon Gil Doradca Inwestycyjny z Michael / Ström Dom Maklerski, pomimo małej liczby emisji, oddają one bardzo dobrze strukturę rynku obligacyjnego w Polsce.

Wśród emitentów znalazło się dwóch windykatorów i dwóch deweloperów (mieszkaniowy i komercyjny). KRUK zwiększył wartość swojej emisji z 70 do 100 mln zł, a i tak konieczna okazała się redukcja. Inwestorzy złożyli zapisy na ponad 400 mln zł. Cavatina Holding, deweloper komercyjny, także zwiększył wartość swojej emisji do maksymalnego poziomu 53,5 mln zł.

– Mimo to, trudno porównywać te wartości do wspomnianego wcześniej pierwszego kwartału 2024 roku, wspomina ekspert.

Obligacje korporacyjne: mniejszy apetyt emitentów na kapitał

Z czego wynika osłabienie tych wyników na początku 2025 roku?

Między innymi właśnie z mocnego 2024 roku, podczas którego potrzeby finansowe emitentów zostały w dużej mierze zaspokojone – wyjaśnia Szymon Gil.

– Dodatkowo w samym pierwszym kwartale mieliśmy mało aktywnych prospektów emisyjnych, a także, co naturalne, część dużych emisji odbywa się poza trybem prospektowym.

Znamienne wydaje się także to, że potrzeby inwestycyjne inwestorów wciąż pozostają wysokie co widać po wysokich redukcjach. Stabilny rynek, spory wybór emitentów, brak default-ów, zadowalająca płynność, czy względnie wysokie stopy zwrotu to główne czynniki, które wydają się odpowiadać za ten stan rzeczy – mówi Doradca Inwestycyjny z Michael / Ström Dom Maklerski.

Obligacje korporacyjne: w kwietniu nadal dużo chętnych do kupna

Niesłabnący popyt inwestorów obserwowaliśmy również na początku kwietnia, czyli na początku drugiego kwartału.

Victoria Dom przeprowadziła kolejną emisję, tym razem na 180 mln zł (emisja zwiększona ze 100 mln zł). Inwestorzy złożyli w niej zapisy na prawie 280 mln zł, a redukcja wyniosła 35,65 proc.

PragmaGo pozyskała z rynku 50 mln zł (pula zwiększona z 40 mln zł), w tej emisji także konieczna okazała się redukcja zapisów. Emisję przeprowadził także deweloper komercyjny Olivia Fin, który poinformował o warunkowym przydziale całości puli, czyli 39,896 mln zł.

Ta emisja prawdopodobnie także zakończyła się redukcją, choć jeszcze nie znamy jej skali. W samej tylko pierwszej części kwietnia emitenci pozyskali 269 mln zł, czyli prawie tyle samo, co w całym pierwszym kwartale – podkreśla Szymon Gil.

– Od początku roku do funduszy obligacji korporacyjnych napłynęło 1,87 mld zł, czyli podobnie jak w pierwszym kwartale ubiegłego roku (wtedy kwota ta wyniosła 2,07 mld zł). Średnioroczna stopa zwrotu tych funduszy wyniosła natomiast na koniec marca bieżącego roku 6,60 proc., a w samym marcu zarobiły one 0,30 proc. – mówi ekspert.

Wskazane napływy netto oraz dodatnia stopa zwrotu przełożyły się na wzrost aktywów tej kategorii funduszy do 18,2 mld zł (+3,30 proc. m/m). Dla porównania, na koniec pierwszego kwartału 2024 r. aktywa te wynosiły 13,27 mld zł. Poziomy redukcji, liczba inwestorów w każdej z emisji, a także solidne napływy do funduszy obligacji korporacyjnych pokazują, że gorszy pierwszy kwartał 2025 r. to raczej kwestia mniejszych potrzeb kapitałowych emitentów niż braku zainteresowania inwestorów – dodaje Szymon Gil.

Obligacje korporacyjne: prognozy na przyszłość

Wydaje się jednak, że drugi kwartał będzie istotnie lepszy od pierwszych trzech miesięcy tego roku, co widać już chociażby po pierwszych dwóch tygodniach kwietnia i trzech wskazanych powyżej emisjach publicznych – przewiduje Szymon Gil Doradca Inwestycyjny z Michael / Ström Dom Maklerski.

Dodatkowo KNF zaakceptowała trzy kolejne prospekty emisyjne odpowiednio dla Marvipolu o wartości 300 mln zł; Dekpolu o wartości 250 mln zł oraz PCC Rokita na 200 mln zł. Pozwala to raczej z optymizmem patrzeć na dalszą część roku na rynku publicznych emisji obligacji korporacyjnych – dodaje Szymon Gil.