Blisko LUDZI i dla LUDZI. Czym Emtor wyróżnia się jako pracodawca na rynku wózków widłowych?

Jesteśmy firmą rodzinną, funkcjonującą w Polsce od niemalże 40 lat. To ogrom czasu, w trakcie którego wiele wydarzyło się na rynku i w życiu firmy. Pewne kwestie są jednak stałe, a do nich należy podejście zarządu spółki do swoich pracowników. Mimo zmian pokoleniowych to ludzie realnie budują przewagę konkurencyjną Emtor.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 30 proc. aktualnie zatrudnionych to pracownicy z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Możemy pochwalić się też pracownikami, którzy niemalże od początku funkcjonowania firmy, przez całe swoje życie zawodowe, są razem z nami. Przy założeniu, że pracownicy co 3–4 lata są skłonni do zmiany miejsca zatrudnienia, nasz wynik daje nam prawo wnioskować, że ludzie dobrze czują się w naszej społeczności i że jest to miejsce, w którym mogą się realizować zawodowo. W naszym odczuciu źródłem długotrwałego sukcesu jest kultura organizacji i efektywna polityka zarządzania ludźmi.

SIŁA KULTURY

Kulturę organizacyjną postrzegamy jako relacje między pracownikami oraz podejście do klientów i partnerów biznesowych. W branży wózków widłowych kluczowe jest promowanie wartości, takich jak bezpieczeństwo, innowacyjność i współpraca. Kultura organizacyjna, którą wspólnie budujemy, jest dla naszych pracowników wartością, a organizacji pozwala współzawodniczyć na rynku. Nasze wysiłki odzwierciedlają się m.in. w niskim, zaledwie kilkuprocentowym poziomie rotacji. Warto podkreślić, że nasza marka jest na tyle rozpoznawalna, że przyciąga kandydatów. Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego w pierwszej kolejności weryfikujemy przesłane wcześniej aplikacje, które trafiły do Działu HR lub sekretariatu.

NOWI PRACOWNICY

Do procesu rekrutacyjnego i wdrożenia pracownika do organizacji przykładamy szczególną staranność. Zawsze precyzyjnie definiujemy nasze oczekiwania i wymagane kompetencje. Dział Rekrutacji korzysta z wewnętrznego systemu rekrutacyjnego, który umożliwia skuteczne gromadzenie i analizowanie aplikacji, co pozwala na optymalizację całego procesu. Dzięki temu możemy także trafnie dobierać źródła pozyskiwania kandydatów w zależności od charakteru danego stanowiska.

W przypadku równoległego prowadzenia kilku procesów rekrutacyjnych każdy z nich jest starannie koordynowany, a całość przebiega sprawnie i efektywnie – zarówno z perspektywy kandydatów, jak i organizacji. Utrzymujemy regularny kontakt z kandydatami, zapewniając im niezbędne informacje, szybki feedback i transparentność działań. Chętnie bierzemy też udział w lokalnych i ogólnopolskich targach pracy, które stwarzają wiele okazji do poznania wartościowych kandydatów. To świetna okazja, aby porozmawiać z przedstawicielami naszej firmy o nadchodzących projektach rekrutacyjnych i naszych aktywnościach.

ONBOARDING

Doskonale rozumiemy, jak istotne jest pierwsze wrażenie w nowym miejscu pracy. Dlatego wdrożenie nowych osób w struktury firmy odbywa się według sprawdzonego, wypracowanego przez lata standardu. Zapewniamy jasne zasady, wsparcie na każdym etapie oraz dostęp do niezbędnych narzędzi i informacji, aby nowi pracownicy mogli poczuć się pewnie i komfortowo. Już od pierwszych dni pracy zapewniamy przeszkolenie z procedur i obsługi sprzętu oraz stałe wsparcie przełożonych i zespołu.

PROGRAMY SZKOLENIOWE I ROZWOJOWE

Jednym z głównych filarów firmy jest inwestycja w rozwój pracowników. Komunikujemy, że to nasz priorytet, ale to nie tylko słowa – ludzie w organizacji naprawdę czują, że mogą poszerzać swoje kompetencje. Jesteśmy otwarci na propozycje szkoleniowe pracowników. Organizujemy wewnętrzne szkolenia produktowe oraz współpracujemy z kilkoma firmami zewnętrznymi w zakresie kompetencji miękkich i sprzedażowych.

KOMFORTOWE WARUNKI PRACY

Oprócz solidnego zaplecza technicznego oraz narzędzi pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego pracownika nasze działania koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa, możliwości rozwoju zawodowego oraz osiągania sukcesów. Rozumiemy, że każdy człowiek ma inne potrzeby i aspiracje – dlatego tworzymy warunki pracy, które pozwalają na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Takie standardy od lat zapewniamy naszym pracownikom.

PROGRAMY STAŻOWE I PRAKTYKI

Dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi aktywnie wspieramy rozwój zawodowy młodych ludzi. Otwieramy przed nimi realne możliwości wejścia na rynek pracy poprzez organizację praktyk, staży zawodowych oraz ofert pracy wakacyjnej. Nasze programy kierujemy zarówno do uczniów szkół średnich, studentów oraz absolwentów szkół zawodowych i techników.

Dbamy o to, by każda forma współpracy miała realną wartość – młodym ludziom powierzamy konkretne zadania i projekty, które pozwalają im nabywać praktyczne umiejętności, rozwijać kompetencje miękkie i zrozumieć specyfikę pracy w branży. Dla wielu z nich jest to pierwszy krok do samodzielności i budowania przyszłej ścieżki kariery. Najlepsi uczestnicy praktyk i staży często otrzymują propozycję stałego zatrudnienia, co stanowi potwierdzenie skuteczności naszego podejścia i inwestycji w lokalne talenty.

AKTYWNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH

Strzałem w dziesiątkę okazało się utworzenie na Facebooku zamkniętej grupy dedykowanej naszym pracownikom. To przestrzeń tworzona przez zespół i dla niego – miejsce codziennej komunikacji, dzielenia się pomysłami, wzajemnego wsparcia oraz budowania więzi w naszej firmowej społeczności. Regularnie pojawiają się tu aktualności z życia firmy, ogłoszenia, a także konkursy dla pracowników. Dużym zainteresowaniem ze strony zatrudnionych cieszył się konkurs „Wspomnienia z wakacji”, w którym dzielili się zdjęciami i relacjami ze swoich letnich przygód – co było świetną okazją do integracji i lepszego poznania się. Prowadzimy także profil na LinkedIn , na którym oprócz wydarzeń firmowych można znaleźć dużo informacji o ofercie handlowej i aktualnych akcjach promocyjnych.

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

O priorytetach organizacji rozmawiamy także podczas corocznego spotkania podsumowującego dla pracowników wszystkich lokalizacji w Polsce. To także okazja do docenienia pracowników, którzy swoimi wynikami pracy i zaangażowaniem wyróżnili się podczas całego roku. Wspólnie bawimy się, aby podtrzymać ducha pracy zespołowej i identyfikację z firmą. To też niejednokrotnie pierwsza okazja, aby zobaczyć się bezpośrednio z osobami, z którymi korespondujemy mailowo lub rozmawiamy tylko telefonicznie. Każdy z pracowników czeka z niecierpliwością na ten event.

Jesteśmy blisko ludzi i dla ludzi – Dział HR nie buduje wokół siebie muru niedostępności – nasze drzwi są zawsze otwarte, każdy może zadzwonić, zadać pytanie. Chcemy, aby taki sposób otwartości na stałe wpisał się w kulturę organizacji – zwłaszcza w sposób funkcjonowania zespołów zarządzających, bo takiego podejścia oczekują dziś pracownicy.

BENEFITY

Każdego roku weryfikujemy dopasowanie benefitów do potrzeb naszych pracowników. Dofinansowujemy pakiety medyczne i sportowe, tak aby przyniosły realne oszczędności w domowym budżecie. Pracownicy cenią stabilność i bezpieczeństwo, a dostęp do szybkiej i kompleksowej opieki zdrowotnej to jeden z kluczowych elementów poprawy jakości życia dla pracowników i ich rodzin. Długie kolejki w publicznej służbie zdrowia oraz ograniczony dostęp do specjalistów powodują, że prywatne pakiety medyczne to realne wsparcie. Przy wyborze dostawców benefitów zawsze dbamy o to, aby swoim zasięgiem obejmowały wszystkie miejsca prowadzonej przez nas działalności.

Warto wspomnieć, że powitanie na świecie dziecka pracownika jest dla nas wyjątkowym wydarzeniem i od wielu lat przygotowujemy dla noworodka paczkę powitalną z praktycznymi elementami wyprawki czy akcesoriami dla niemowlaka. Jest to gest pracodawcy, który młodzi rodzice bardzo sobie cenią.

WSPARCIE SPORTOWCÓW

Sport zawsze był bliski naszym sercom. W naszych szeregach mamy powody do dumy – możemy po chwalić się Mistrzynią Polski w Wyciskaniu Klasycznym Leżąc oraz wieloma innymi utalentowanymi sportowcami, którzy rozwijają swoje umiejętności, pracując jednocześnie w naszych strukturach. Oprócz wspierania indywidualnych sportowców od kilku sezonów jesteśmy sponsorem toruńskiej drużyny siatkówki – CUK Anioły Toruń. Sezon 2024/2025 był dla zespołu wyjątkowy – to właśnie w tym roku wspierany przez nas zespół zadebiutował na parkietach 1. Ligi PLS. Z dużymi emocjami zasiadamy na trybunach, wspólnie przeżywając każdy mecz i kibicując naszej drużynie z całych sił.

W TROSCE O WSPÓLNE DOBRO

W świecie biznesu nie można zapominać o osobach potrzebujących naszego zaangażowania. Dlatego od wielu lat wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Każdy finał WOŚP to nie tylko zbiórka, ale święto dobroci, które pokazuje, jak wiele możemy osiągnąć, działając razem. Zarówno pracownicy, jak i osoby spoza firmy chętnie biorą udział w licytacjach.

Od wielu lat jesteśmy laureatem prestiżowego wyróżnienia Przedsiębiorstwo Fair Play. To dla nas nie tylko nagroda, ale przede wszystkim potwierdzenie naszego zaangażowania w etyczne wartości, społeczną odpowiedzialność i uczciwą konkurencję. Certyfikat Jakości Biznesu ma dla nas szczególne znaczenie – świadczy o tym, że konsekwentnie wprowadzamy pozytywne zmiany nie tylko w strukturach wewnętrznych, ale także budujemy trwałe i wartościowe relacje ze społecznością lokalną oraz troszczymy się o środowisko naturalne.