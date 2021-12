Black Friday: Polacy odwrócili się od sklepów z RTV i AGD. Wizyt i klientów jest o ponad 40% mniej niż przed pandemią

Rośnie popyt na jabłka klubowe, eko oraz bez pozostałości środków ochronnych

Konsumenci odchodzą od standardowych jabłek deserowych na rzecz bardziej wyszukanych, wyższej jakości, lepiej konfekcjonowanych. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym, stawić czoła konkurencji, ale i więcej zarobić, polscy sadownicy powinni rozważyć zwrot w kierunku jabłek klubowych, ekologicznych czy choćby bez pozostałości środków ochrony roślin – zauważył Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Akcyza na alkohol i papierosy: Prezydent podpisał nowelę ustawy

Akcyza na alkohol i papierosy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada podniesienie stawek akcyzy m.in. na alkohol, papierosy i tytoń - poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta.

Kryptowaluty. Blisko co dziesiąty mieszkaniec Niderlandów inwestuje w kryptowaluty

Kryptowaluty. Liczba Holendrów, którzy inwestują w kryptowaluty, takie jak m.in. bitcoin i ethereum, wzrosła w tym roku do 1,6 mln (ok. 10 proc. populacji kraju); to o ponad 570 tys. więcej niż w 2020 r. - wynika z badań pracowni Kantar.

Czas pracy kierowców. Projekt noweli wraca do komisji

Czas pracy kierowców. Sejm zdecydował we wtorek, że projekt noweli dotyczący m.in. czasu pracy kierowców wraca do komisji infrastruktury z poprawkami, o które zabiegają organizacje branży transportu międzynarodowego.

Cyberprzestępcy wykorzystują do ataków instalatory popularnych programów

Kampania cyberprzestępcza „Magnat” wykorzystuje reklamy do kradzieży informacji, uzyskania dostępu do programów i danych dzięki furtkom (ang. backdoor) oraz instalacji złośliwego rozszerzenia w popularnej przeglądarce internetowej.

Jakie TECHwnioski biznes powinien wyciągnąć z pandemii?

Lockdown, liczne ograniczenia sanitarne i wprowadzenie dystansu społecznego spowodowały, że transformacja cyfrowa nabrała tempa. Do tamtego momentu, aż 73% przedsiębiorstw nie inwestowało w nowoczesne technologie – wynika z badania „Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19” . Pandemia diametralnie zmieniła podejście wielu przedsiębiorców do innowacji, część z nich musiała w dynamicznym tempie implementować nowe rozwiązania, aby nie tyle podnieść konkurencyjność biznesu, co utrzymać się na rynku. Jednak okazuje się, że wciąż jest wiele do zrobienia w tej kwestii.

Black Friday: Polacy odwrócili się od sklepów z RTV i AGD. Wizyt i klientów jest o ponad 40% mniej niż przed pandemią

Black Friday: Polacy odwrócili się od sklepów z RTV i AGD. Wizyt i klientów jest o ponad 40% mniej niż przed pandemią. I odwiedziło je o blisko 45% mniej klientów. Te wyniki są lepsze niż w 2020 roku, gdy spadki w relacji rocznej wyniosły 61% i prawie 59%. Jednak, według ekspertów, sytuacja jest poważna. Co prawda w porównaniu z ub.r. w tym roku nieco więcej osób pojawiło się w kilku różnych sklepach, ale było ich mniej niż dwa lata temu. Widać też, że już drugi rok z rzędu klienci rezygnują z piątkowych wizyt na rzecz sobotnich odwiedzin. Dzięki temu unikają tłumów, a ruch w ramach Black Week zaczyna rozkładać się dość równomiernie. I akurat to jest pozytywnym zjawiskiem.

Influencerzy a prawo - powstał pierwszy kodeks dobrych praktyk dla działań reklamowych

W polskich social mediach mamy do czynienia z ogromnym problemem scamu i kryptoreklamy w działaniach promocyjnych influencerów. Działalności twórców coraz mocniej przygląda się UOKiK, który wszczął już pierwsze postępowania wobec paru internetowych gwiazd. Do tej pory praktyki wyznaczał rynek, a nie jasne zasady. Nieznajomość przepisów przestaje być jednak wymówką, bo właśnie powstał pierwszy Kodeks Dobrych Praktyk Dla Influencerów, który jasno wyznacza normy działalności reklamowej w social mediach.

Pracownicy a restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Pandemia oraz rosnąca inflacja nie wpływają korzystnie na biznes. Coraz większa liczba procesów restrukturyzacyjnych budzi niepokój nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również pracowników. Zatrudnieni mają wątpliwości co do stabilności swojej sytuacji zawodowej, a perspektywa wszczęcia postępowania w przypadku ich firmy budzi obawy przed redukcją etatów. Tymczasem, jak wskazuje ekspertka PMR Restrukturyzacje rozpoczęcie procesu restrukturyzacyjnego to dobra wiadomość dla pracowników. Daje szansę na utrzymanie miejsc pracy oraz odzyskanie stabilności finansowej przez zagrożone upadłością i niewypłacalne przedsiębiorstwo.

Mieszkanie i kredyt - pod koniec roku taniej?

Mieszkanie i kredyt - pod koniec roku taniej? Banki i deweloperzy mają dziś szczególną motywację, aby szczerze powalczyć o klientów. Pod koniec roku waży się bowiem to, czy będą mieli czym pochwalić się przed swoimi akcjonariuszami. Będąc klientem warto to wykorzystać. Nawet kilka czy kilkanaście tysięcy złotych – tyle można przeciętnie ugrać kupując mieszkanie i zaciągając na ten cel kredyt pod koniec roku. Tak przynajmniej sugerują dane za ostatnie lata. Chodzi o to, że co do zasady ceny i oprocentowanie nieznacznie spadają właśnie na przełomie lat. Nie inaczej może być i tym razem.

Straż miejska: interwencja na terenie prywatnym

Straż miejska: interwencja na terenie prywatnym jest możliwa w przypadku tej służby? Sprawdźmy co mówią na ten temat przepisy prawa.

Ile trwa ładowanie Tesli?

Ile trwa ładowanie Tesli? To pytanie, które mogą zadać sobie potencjalni nabywcy amerykańskiego samochodu elektrycznego. Poszukajmy odpowiedzi.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - nowe zasady

Nowelizacja dotychczas rzadko stosowanego postępowania o zatwierdzenie układu obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r. Co warto wiedzieć o tych przepisach?

Jak przygotować samochód na zimę?

Jak przygotować samochód na zimę? Zestaw dzisiejszych porad sprawi, że nie będziecie mieli niemiłej niespodzianki o poranku.

Pandemia i chaos prawny zwiększają niepewność biznesu

Jesteśmy w przededniu wejścia w życie nowych reguł gry dla przedsiębiorców w postaci pakietu zmian podatkowych pod nazwą Polski Ład. Nie można uznać za dobre ani warunków, ani trybu wprowadzania tak ważnych zmian. Firmy mierzą się aktualnie z popandemicznym wzrostem cen surowców, przerwami w łańcuchach dostaw i trudnym rynkiem pracownika. Bez wątpienia tworzy się nowy ład, tyle że w ujęciu nowej konkurencyjności gospodarek, silnej koncentracji podmiotów w coraz większej liczbie sektorów oraz wyłaniania się nowych liderów tworzących nowe rozwiązania adekwatne do epoki just in case zastępującej czasy just in time.

Pierwszy dzień zimy 2021 - kiedy kalendarzowy i astronomiczny początek zimy?

Pierwszy dzień zimy 2021. Zanurzeni w codzienności i zabiegani często zapominamy o otaczającym nas świecie. Tym czasem przyroda niezmiennie żyje swoim cyklem. Przed nami kolejna zmiana pory. Kiedy w 2021 roku przywitamy kalendarzową i astronomiczną zimę?

Hotele bez dzieci. Rośnie popularność destynacji „children free”

Hotele bez dzieci. Destynacje „children free”. Są świetną propozycją nie tylko dla szukających spokoju seniorów, czy możliwości koncentracji twórców i biznesmenów, ale właśnie dla rodziców, którzy jak wszyscy inni zasługują na chwilę wytchnienia. W ostatnich latach na całym świecie rośnie popularność miejsc adresowanych do osób w wieku pow. 16 lat. Przybywa ich również w Polsce. Dostrzegając rynkową potrzebę, szereg z nich stworzyły firmy posiadające też hotele z ofertą familijną. Nie chodzi tu przecież o to, że ktoś nie akceptuje dzieci, a wręcz przeciwnie.

Nieszczelny filtr powietrza: objawy usterki to zły znak

Nieszczelny filtr powietrza: objawy usterki mogą wskazywać na problemy z innymi układami w aucie. Dlatego diagnostyka jest tak trudna.

Rynek NFT na świecie wart miliardy USD

Rynek NFT. Okazuje się, że można kupić coś, co nie istnieje lub inaczej ujmując, znajduje się wyłącznie w świecie wirtualnym. W marcu br. cyfrowy obrazek JPEG został sprzedany za blisko 70 mln dol., a aukcje w Christie’s obserwowało w sieci 20 mln ludzi. Ten nowy sektor dóbr cyfrowych stale rośnie, jak obliczył JP Morgan rynek NFT jest już wart ponad 7 mld dol. Dla przykładu niewymienialny token, czyli NFT (non-fungible token), pozwala kupować m.in.: wirtualne nieruchomości, obrazy, przedmioty w grach, nazwy domen czy nawet cyber zwierzaki. A to wszystko jest dopiero początkiem możliwości jego stosowania.

Jak aktywować pojazd w e-TOLL?

Jak aktywować pojazd w e-TOLL? Przygotowaliśmy dla kierowców instrukcję krok po kroku. Oto jak wygląda cały proces.

Jak rozliczyć najem mieszkania za 2021?

Rozliczenie prywatnego najmu mieszkania za 2021 r. Każda osoba wynajmująca swoje mieszkanie na terenie Polski jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Jak rozliczać najem nieruchomości poza działalnością gospodarczą?

Towary luksusowe: sprzedaż na globalnym rynku wzrośnie o 9 proc.

Towary luksusowe. Na globalnym rynku towarów luksusowych sprzedaż wzrośnie o 9 proc. w 2022 r. - przewiduje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Zdaniem analityków megamarki będą sobie radzić lepiej od konkurencji w takich kategoriach, jak galanteria skórzana, biżuteria czy zegarki.

Uchylenia i unieważnienia NIP. Firmy coraz częściej tracą swoje NIP-y

Uchylenia i unieważnienia NIP. W trzech kwartałach br. o ponad 28% wzrosła liczba uchyleń i unieważnień NIP w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Natomiast ostatnio takich przypadków było o prawie 5% mniej niż od stycznia do września 2019 roku. Głównym powodem ww. decyzji jest posługiwanie się przez podmioty fałszywymi lub fikcyjnymi danymi. Jednak komentujący to eksperci zwracają uwagę na niepokojące działania podejmowane przez organy, często bardzo szybkie i bezprocesowe unieważnianie i uchylanie NIP. Później z reguły sprawy trafiają do sądów, gdzie najczęściej decyzje są już korzystne dla przedsiębiorców.

Inwestycje w nieruchomości. Koniec roku sprzyja zakupom mieszkań

Kupno mieszkania pod wynajem staje się coraz bardziej popularne. Zwłaszcza w dobie rosnących cen i wysokiej inflacji. Co przemawia za tym, aby decyzję o zakupie podjąć jeszcze przed końcem roku?

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązków wobec fiskusa

Zawieszenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zawieszający działalność gospodarczą często zapominają o jej istnieniu. Niemniej jednak brak podejmowania czynności związanych z biznesem nie zwalnia ich z obowiązków wynikających z ustaw.