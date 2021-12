Kamil Sidor: Technologie z biznesu przenosimy do edukacji [PODCAST]

Co zainspirowało firmę z Rzeszowa do przeniesienia technologii z biznesu do edukacji? Jak takie rozwiązanie może usprawnić życie szkoły?

W jaki sposób technologie, sprawdzone w biznesie, mogą usprawnić życie polskich szkół? Czy systemy audiowizualne są już niezbędnym elementem wyposażenia placówek oświatowych? Czym jest EDUSign i kto z niego korzysta? Te kwestie, w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl) wyjaśnia Kamil Sidor, właściciel firmy AVC Systemy Audiowizualne. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu „DGPtalk: Obiektywnie o biznesie”. Skąd pomysł na przeniesienie technologii z biznesu do szkół? Od ponad 12 lat zajmujemy się wdrażaniem systemów audiowizualnych w korporacjach, firmach i placówkach oświatowych. Widzieliśmy, że szkoły zaczęły troszeczkę nieporadnie wprowadzać sobie różne rozwiązania technologiczne na własną rękę. Były to zazwyczaj z telewizory z podpiętym pendrivem z prezentacją w PowerPoint. My, obsługując również rynek profesjonalny, znaliśmy technologie, które istniały już w biznesie. Mam na myśli rozwiązania Digital Signage. Przenieśliśmy je po prostu do edukacji i tak powstał nasz produkt EDUSign – opowiada Kamil Sidor. Czym jest EDUSing? EDUSign to Szkolne Centrum Informacji. Jest to wygodny system komunikacji, dostosowany do potrzeb nauczycieli, uczniów i rodziców. To znacznie bardziej nowoczesne, wygodne w obsłudze i skuteczne rozwiązanie do prezentowania informacji na terenie szkoły niż standardowe, korkowe tablice – wyjaśnia Sidor. Jak taka technologia może usprawnić życie szkoły? Szkoła otrzymuje bezobsługowe, inteligentne rozwiązanie, które samo się włącza i wyłącza o zadanej godzinie. System pilnuje także dat wyświetlania danej informacji. Nie musimy pilnować, czy dana informacja przestała być aktualna i trzeba ją ściągnąć z gazetki i zastąpić nową. Wszystkie informacje możemy wpisać i zaplanować wcześniej, nawet na początku roku szkolnego. Jeśli to zrobimy, system będzie je sam wyświetlać w zadanych przez użytkownika interwałach czasowych – tłumaczy Sidor. Kamil Sidor – właściciel firmy AVC Systemy Audiowizualne