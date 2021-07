Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

Rodzaje ekspresów

Ekspresy do kawy dzielą się na ciśnieniowe, z pomocą których przygotujemy espresso oraz kawy mleczne, i ekspresy przelewowe, które oferują wyłącznie czarną kawą. W tym artykule skupimy się na różnych typach ekspresów ciśnieniowych i ich największych zaletach. Ekspresy ciśnieniowe dzielą się na kolbowe oraz automatyczne i doskonale nadają się dla osób, które cenią sobie picie esencjonalnego espresso i kaw mlecznych przygotowywanych na jego bazie.

Ekspresy ciśnieniowe kolbowe

Ciśnieniowe ekspresy kolbowe to te maszyny, które najczęściej można spotkać w kawiarniach. Występują w duecie z wolnostojącym młynkiem, towarzyszy im wykwalifikowany barista i kawa palona pod espresso. Możemy zorganizować sobie takie kawiarniane warunki również w domu. Na rynku znajdziecie ekspresy kolbowe, które gabarytami wpasują się w każdą kuchenną przestrzeń i pomogą Wam stać się prawdziwymi domowymi baristami.

Ekspresy ciśnieniowe automatyczne

Dla osób, które nie chcą ze swojej kuchni robić małej kawiarni, doskonale nadadzą się ekspresy ciśnieniowe automatyczne. To intuicyjne, kompaktowe urządzenia, których jedynym zadaniem jest dostarczać ludziom jak najlepszą kawę, w jak najprostszy sposób. Zazwyczaj posiadają wbudowany młynek, system filtrujący wodę, w zależności od modelu również spieniacz do mleka i wszystkie elementy, których potrzeba, aby przyrządzić filiżankę kawy bez zbędnego wysiłku, za przyciśnięciem jednego guzika.

Ekspresy ciśnieniowe kapsułkowe

Ekspresy kapsułkowe to wyjątkowa pozycja na rynku. Są cenione ze względu na prostotę użytkowania i naprawdę niewielkie rozmiary. Niestety kapsułki do kawy, przez długie lata oferowały słabej jakości kawę. Spieszymy jednak z radosną informacją, że pojawiają się kapsułki wypełnione kawą specialty, czyli taką, która osiągnęła minimum 80 punktów na 100 w skali Q-graderów, którzy oceniają jakość kawy – jej smak, aromat, brak defektów. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć prostotę użytkowania z piciem naprawdę smacznej kawy.

Dla kogo jaki ekspres?

Aby wybrać odpowiedni dla siebie ekspres, należy odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie: czego właściwe oczekuję od kawy? Jeśli odpowiedź brzmi: dobrej zabawy i możliwości rozwijania nowego hobby, to ekspres kolbowy będzie idealny dla Was. Jeśli chcecie po prostu pić smaczną kawę mleczną i espresso – wybierzcie ekspres automatyczny. A jeśli marzy Wam się szybkie espresso specialty – śmiało postawcie na ekspres kapsułkowy i wybierzcie do niego kapsułki wypełnione kawą wysokiej jakości.

