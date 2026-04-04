Strona główna » Moja firma » Biznes » Z czego Polacy szkolą się dziś najchętniej i dlaczego? Oto ranking kompetencji, które realnie zyskują na znaczeniu

Z czego Polacy szkolą się dziś najchętniej i dlaczego? Oto ranking kompetencji, które realnie zyskują na znaczeniu

04 kwietnia 2026, 17:15
Wiesław Mitura
Wiesław Mitura
Założyciel Mitel-Edu Szkolenia
Z czego Polacy szkolą się dziś najchętniej i dlaczego?
Z czego Polacy szkolą się dziś najchętniej i dlaczego?
Rynek szkoleń w Polsce bardzo się zmienił. Jeszcze kilka lat temu wiele firm i instytucji traktowało szkolenia jako dodatek. Coś, co „warto zrobić”, jeśli zostanie budżet. Dziś coraz częściej są one traktowane jak narzędzie adaptacji do rynku, technologii i regulacji. I słusznie. Bo tempo zmian jest już zbyt duże, by opierać rozwój organizacji wyłącznie na doświadczeniu zdobytym kilka lat temu.

Jakie szkolenia najchętniej wybierają Polacy?

Widać też wyraźnie, że zarówno sektor prywatny, jak i publiczny coraz mocniej inwestują w kompetencje cyfrowe, AI oraz cyberbezpieczeństwo. To nie jest przypadek ani chwilowa moda. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że wzmacnianie kompetencji cyfrowych stało się dziś jednym z priorytetów państwa, a tylko w ramach działań z KPO setki tysięcy osób mają zostać objęte szkoleniami z zakresu e-kompetencji. W 2025 r. resort informował, że ponad 254 tys. osób skorzysta ze szkoleń rozwijających podstawowe kompetencje cyfrowe, w tym urzędnicy, nauczyciele i obywatele, a 97 mln zł ma wspierać rozwój kompetencji urzędników, by zwiększać efektywność obsługi obywateli i wzmacniać cyberbezpieczeństwo instytucji.

Patrząc na kierunek rynku, można dziś z dużą pewnością wskazać ranking obszarów, z których Polacy szkolą się najchętniej.

AI na czele

Na pierwszym miejscu jest dziś sztuczna inteligencja i praktyczne wykorzystanie AI w pracy. I trudno się temu dziwić. AI przestała być ciekawostką technologiczną. Stała się narzędziem, które może skracać czas pracy, automatyzować zadania, wspierać analizę informacji, przygotowywać treści, porządkować dane i poprawiać produktywność zespołów. Problem polega na tym, że w Polsce potencjał ten nadal nie jest wykorzystywany w pełni. PwC wskazywało, że tylko 9% polskich pracowników korzystało z AI na co dzień w pracy, choć aż 45% użyło jej zawodowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie 80% pracowników w Polsce nie miało formalnej zgody na korzystanie z GenAI w pracy, mimo że firmy coraz częściej realizują projekty związane z AI i zaawansowaną analityką. To właśnie dlatego szkolenia z AI są dziś tak atrakcyjne: bo łączą potrzebę rynkową z bardzo praktycznym efektem.

Na drugim miejscu znajduje się cyberbezpieczeństwo. Tu motywacja jest jeszcze bardziej konkretna. Firmy i instytucje nie szkolą się z cyberbezpieczeństwa dlatego, że „wypada”. Szkolą się dlatego, że rośnie skala zagrożeń, a nowe regulacje i wymagania organizacyjne podnoszą znaczenie odporności cyfrowej. Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje wprost, że Polska wzmacnia system ochrony przed cyberzagrożeniami, a inwestycje publiczne w odporność cyfrową administracji liczone są już w setkach milionów złotych. To oznacza prosty wniosek: zarówno administracja, jak i biznes wiedzą, że bezpieczeństwo cyfrowe nie jest dziś działką wyłącznie dla IT. To kompetencja organizacyjna. I dlatego szkolenia z cyberhigieny, reagowania na incydenty, bezpiecznej pracy z danymi czy korzystania z chmury rosną w znaczeniu.

Na trzecim miejscu są szeroko rozumiane kompetencje cyfrowe. Nie tylko zaawansowane. Także podstawowe i średniozaawansowane. Obsługa narzędzi online, e-usług, cyfrowych systemów pracy, dokumentów, komunikacji i nowoczesnych platform. To szczególnie istotne w sektorze publicznym, gdzie transformacja cyfrowa musi objąć nie tylko systemy, ale też ludzi, którzy z nich korzystają i obsługują obywateli. Rząd wprost wskazuje, że 51% dorosłych w Polsce nie posiada nawet podstawowych kompetencji cyfrowych, dlatego skala wsparcia dla tego obszaru jest tak duża. W praktyce oznacza to jedno: szkolenia cyfrowe są dziś nie dodatkiem, lecz fundamentem nowoczesnego funkcjonowania instytucji i organizacji.

Umiejętności miękkie wciąż bardzo ważne

Na czwartym miejscu plasują się szkolenia menedżerskie i komunikacyjne. I to jest bardzo ciekawy zwrot. Im bardziej technologia przyspiesza, tym większego znaczenia nabierają umiejętności miękkie kadry zarządzającej. PwC zwracało uwagę, że w Polsce relatywnie niski jest poziom zaufania pracowników do przełożonych, a jednocześnie rośnie rola menedżerów, którzy mają wspierać rozwój, zmianę i adaptację zespołów. To właśnie dlatego szkolenia z zarządzania, komunikacji, współpracy, organizacji pracy i prowadzenia zespołów wracają dziś jako kluczowy element rozwoju organizacji. AI może przyspieszyć procesy. Ale nie zastąpi lidera, który potrafi podejmować decyzje, komunikować zmianę i utrzymać sprawczość zespołu.

Na piątym miejscu warto wskazać analitykę i kompetencje związane z danymi. Nie zawsze są one nazywane wprost w programach szkoleniowych, ale coraz częściej pojawiają się jako element AI, automatyzacji, controllingu, raportowania i pracy operacyjnej. PwC podawało, że 75% firm w Polsce realizowało projekty związane z AI lub zaawansowaną analityką. To pokazuje, że rynek potrzebuje nie tylko specjalistów IT, ale też ludzi, którzy rozumieją dane, potrafią je interpretować i zamieniać w decyzje biznesowe lub organizacyjne.

Dlaczego właśnie te obszary są dziś na czele rankingu? Bo łączy je jedna rzecz: bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organizacji tu i teraz.

AI obiecuje wzrost efektywności. Cyberbezpieczeństwo chroni przed stratą. Kompetencje cyfrowe umożliwiają codzienne działanie. Kompetencje menedżerskie utrzymują jakość współpracy i wdrażania zmian. Analityka wspiera trafniejsze decyzje. To nie są już szkolenia „na przyszłość”. To szkolenia na teraźniejszość.

Użyteczność to podstawa

W sektorze prywatnym powód jest prosty: konkurencyjność, produktywność, oszczędność czasu i lepsze wykorzystanie zasobów. W sektorze publicznym dochodzi jeszcze drugi wymiar: skuteczniejsza obsługa obywatela, cyfryzacja procesów, bezpieczeństwo danych i konieczność dostosowania się do rosnących wymagań technologicznych i regulacyjnych. Dlatego dziś oba światy — biznes i administracja — coraz częściej uczą się podobnych rzeczy, choć czasem z różnych powodów.

Najważniejszy wniosek jest jednak jeszcze inny. Polacy nie szkolą się dziś najchętniej z tematów modnych. Szkolą się z tematów użytecznych. Takich, które dają przewagę, zwiększają bezpieczeństwo, poprawiają efektywność i pozwalają nadążyć za rynkiem. I to jest dobra wiadomość. Bo oznacza, że rynek dojrzewa. Coraz mniej chodzi o samo „uczestnictwo w szkoleniu”. Coraz bardziej o realną zmianę kompetencji.

A właśnie tam zaczyna się prawdziwa wartość rozwoju.

Powiązane
Urzędy skarbowe dobrały się do pieniędzy pożyczanych od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
Urzędy skarbowe dobrały się do pieniędzy pożyczanych od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania środków (maksymalnie do 24 kwietnia 2026 r.)
23 tys. zł do wzięcia na wiatę samochodową w ramach nowego programu rządowego – trzeba się pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania środków (maksymalnie do 24 kwietnia 2026 r.)
Czy przelew do małżonka to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości podatników
Czy przelew do małżonka to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości podatników
Moja firma
Z czego Polacy szkolą się dziś najchętniej i dlaczego? Oto ranking kompetencji, które realnie zyskują na znaczeniu
04 kwi 2026

Rynek szkoleń w Polsce bardzo się zmienił. Jeszcze kilka lat temu wiele firm i instytucji traktowało szkolenia jako dodatek. Coś, co „warto zrobić”, jeśli zostanie budżet. Dziś coraz częściej są one traktowane jak narzędzie adaptacji do rynku, technologii i regulacji. I słusznie. Bo tempo zmian jest już zbyt duże, by opierać rozwój organizacji wyłącznie na doświadczeniu zdobytym kilka lat temu.
Dla naszego bezpieczeństwa czy dla kontroli? KSeF, AML, likwidacja gotówki
04 kwi 2026

Państwo bardzo rzadko odbiera przedsiębiorcy wolność w sposób gwałtowny. Nie robi tego jednym aktem. Nie robi tego wprost. Robi to etapami. Pod hasłem transparentności. Pod szyldem uszczelnienia systemu. W imię walki z nadużyciami, przestępczością finansową, szarą strefą i terroryzmem. Brzmi rozsądnie. Nawet odpowiedzialnie. I właśnie dlatego ten proces jest tak skuteczny.
Polska królestwem wikliny! Dlaczego nasze kosze podbijają świat
02 kwi 2026

Polska, a zwłaszcza podkarpackie zagłębie wikliniarskie, przeżywa renesans tradycji, która w Europie niemal zanikła. Polskie kosze i wyroby rękodzielnicze zdobywają serca klientów na całym świecie.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o dyrektywę NIS2
01 kwi 2026

Dyrektywa NIS2 wprowadza nowe obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą wielu firm w całej Unii Europejskiej. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania, wyjaśniając kluczowe kwestie. Sprawdź, co zmienia się w przepisach i jak przygotować się na nowe regulacje.

REKLAMA

Dyrektywa NIS2 w Polsce – co się zmienia i dla kogo
31 mar 2026

3 kwietnia 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa wdrażająca dyrektywę NIS2. Przepisy obejmą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy firm i instytucji – znacznie więcej niż dotychczas. Nowe obowiązki dotyczą zarządów, nie tylko działów IT, a ich niedopełnienie grozi karami sięgającymi 10 mln euro (egzekwowanymi od kwietnia 2028 r.). Poniżej wyjaśniamy, kogo obejmują nowe przepisy, co konkretnie trzeba wdrożyć i w jakich terminach.
Feedback, który naprawdę działa. Jak budować kulturę informacji zwrotnej w zespole
03 kwi 2026

Większość menedżerów wie, że feedback jest ważny. Niewielu potrafi go dawać tak, żeby naprawdę coś zmieniał. Efekt? Rozmowy oceniające raz do roku, ogólne komentarze w stylu „dobra robota” albo „trochę się postaraj” – i zero realnej zmiany zachowania. Tymczasem dobrze używany feedback to jedno z najpotężniejszych narzędzi budowania zespołu. I nie kosztuje nic poza uwagą.
„Dobra robota” nic nie znaczy. Jak chwalić współpracowników tak, żeby naprawdę coś zmieniało
29 mar 2026

Większość menedżerów chwali zbyt rzadko i zbyt ogólnie. „Dobra robota”, „Spoko”, „Nieźle” – to zdania, które brzmią jak pochwala, a nie budują kompletnie niczego. Pracownik nie wie, co dokładnie zrobił dobrze, więc nie wie, co powtarzać. A menedżer jest przekonany, że „często chwali”. Ten rozdźwięk kosztuje firmy więcej, niż myślą.
Twój mózg kłamie – i przez to popełniasz błędy jako menedżer
28 mar 2026

Decyzje podejmujemy codziennie – o ludziach, procesach, priorytetach. Chcielibyśmy wierzyć, że są racjonalne i oparte na faktach. Rzeczywistość jest inna: znaczną część z nich podejmujemy na skróty, automatycznie, pod wpływem mechanizmów, których najczęściej nie jesteśmy świadomi. To nie jest słabość – to budowa ludzkiego mózgu. Ale menedżer, który o tym nie wie, zarządza iluzją, a nie rzeczywistością.

REKLAMA

Awans za staż niszczy firmy. Dlaczego lider powinien budować autorytet na kompetencjach, nie na stanowisku
25 mar 2026

W polskich firmach wciąż zbyt często menedżerem zostaje ten, kto najdłużej przepracował – nie ten, kto najlepiej rozumie ludzi. Efekt jest przewidywalny: organizacje pełne szefów z ego, bez umiejętności przywódczych i z zespołami, które „odliczają do szesnaście”. To można zmienić – ale trzeba zacząć od zrozumienia, czym naprawdę jest liderstwo.
Typowe błędy w prezentowaniu danych finansowych i jak ich unikać
23 mar 2026

Rola analizy finansowej ewoluuje – z retrospektywnej rejestracji zdarzeń zmienia się w narzędzie wspierające doradztwo strategiczne. W tym modelu wizualizacja danych to nie estetyczny dodatek, lecz krytyczny zasób decyzyjny. Jest to jednak broń obosieczna: nieodpowiednio przygotowane wizualizacje mogą zniekształcać rzeczywistość i prowadzić do kosztownych błędów. Niniejszy artykuł wskazuje, jak unikać pułapek wizualizacji, by maksymalizować wartość dla odbiorcy.
