Strona główna » Moja firma » Biznes » Nie pytają ekspertów, tylko najczęściej googlują. Tak dziś zarządzają polskie małe firmy [BADANIE]

Nie pytają ekspertów, tylko najczęściej googlują. Tak dziś zarządzają polskie małe firmy [BADANIE]

23 stycznia 2026, 09:43
Internet jest głównym źródłem wiedzy pozwalającej m.in. lepiej zarządzać biznesem dla 48 proc. polskich mikro i małych firm; rzadziej korzystają one z porad księgowych oraz doświadczeń innych przedsiębiorców - wynika z czwartkowego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Mikro- i mali przedsiębiorcy w Polsce konsekwentnie rozwijają swoje kompetencje, jednak najczęściej robią to samodzielnie, poszukując wiedzy i narzędzi, które pozwalają im lepiej zarządzać firmą, podejmować trafniejsze decyzje biznesowe oraz dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych” - wskazano w informacji opisującej badanie.

Fora, webinaria i YouTube jako narzędzia edukacji biznesowej

Zgodnie z wynikami badania, 35 proc. właścicieli firm, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, korzysta także z konsultacji z księgową, 32 proc. z doświadczeń innych przedsiębiorców, a 30 proc. czyta fora internetowe. Ponadto, 26 proc. właścicieli przyznaje, że bierze udział w webinariach, a 24 proc. ogląda specjalistyczne kanały na platformie Youtube.

Najbardziej poszukiwane typy informacji przez przedsiębiorców

Autorzy zwrócili również uwagę, że 42 proc. przedsiębiorców za najbardziej przydatne uznało informacje branżowe, a 40 proc. - aktualizacje prawne. Dla 39 proc. istotne znaczenie mają dane dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych, dla 38 proc. informacje na temat rozliczeń finansowych przedsiębiorstw. Przedstawicieli 36 proc. firm interesują najbardziej tematy związane z efektywną promocją firmy w internecie, a 29 proc. - związane ze sprzedażą przez internet.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję Choreograph Polska dla Fundacji Polska Bezgotówkowa w dniach 3-21 listopada 2025 r. na próbie 602 przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników za pomocą metody CAWI, czyli ankiety online realizowanej w ramach certyfikowanego panelu badawczego.

Fundacja Polska Bezgotówkowa ma na celu rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce poprzez m.in. rozbudowę sieci akceptacji instrumentów płatniczych. Interesariuszami Fundacji są m.in. Mastercard, Visa, Ministerstwo Finansów i Związek Banków Polskich.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Moja firma
23 sty 2026

