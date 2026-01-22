REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Nowa era cyfrowej księgowości: automatyzacja, RPA i inteligentne finanse

Nowa era cyfrowej księgowości: automatyzacja, RPA i inteligentne finanse

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 stycznia 2026, 12:08
Michał Bartosiński
Senior IT Manager, MDDP Outsourcing
MDDP Outsourcing
MDDP Outsourcing
Jedna z największych firm w kraju świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac.
oprac. Iga Leszczyńska
Future,Employee,Robotic,Hand,,Mechanical,Arm,On,Calculator,,Accounting,Machining
Nowa era cyfrowej księgowości: automatyzacja, RPA i inteligentne finanse
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Obszar księgowości w ostatnich latach dynamicznie się zmienia. Rosnąca skala działalności przedsiębiorstw, presja regulacyjna oraz oczekiwania w zakresie szybkości i jakości raportowania finansowego powodują, że tradycyjne modele pracy działów finansowych przestają być wystarczające. Firmy poszukują narzędzi, które nie tylko automatyzują procesy, ale pozwalają całkowicie zrobotyzować powtarzalne zadania. Kluczową technologią w tym trendzie jest Robotic Process Automation (RPA), czyli robotyzacja procesów biznesowych. Dzięki niej księgowość staje się szybka, wydajna i dokładna.

rozwiń >

Czym jest RPA – i jak działa w księgowości?

RPA to wykorzystanie robotów programowych, które naśladują działania ludzi w systemach IT. Mogą logować się do różnych aplikacji, kopiować dane, obsługiwać e-maile, wyciągać i analizować informacje z faktur czy wyciągów bankowych, a następnie wprowadzać je do systemów finansowo-księgowych. Kluczowa różnica wobec klasycznej automatyzacji polega na tym, że roboty odtwarzają dokładnie te kroki, które wykonywałby człowiek – ale robią to szybciej, bezbłędnie i w sposób powtarzalny, niezależnie od skali operacji.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Najważniejsze obszary zastosowań RPA w dziale księgowości

  • Automatyczne przetwarzanie faktur kosztowych i sprzedażowych z integracją OCR,
  • Kontrola zgodności faktur z zamówieniami i automatyczne wprowadzanie danych do ERP,
  • Rozliczanie płatności, przygotowanie raportów oraz sprawozdań finansowych na podstawie danych zgromadzonych z wielu źródeł,
  • Weryfikacja transakcji (np. z białą listą podatników, audyt zgodności),
  • Automatyczna archiwizacja i obsługa dokumentacji,
  • Rozliczanie i raportowanie wydatków pracowniczych na podstawie przesłanych paragonów.

Roboty mogą być wykorzystywane również do zarządzania relacjami z dostawcami, obsługi zgłoszeń, wsparcia w onboardingu nowych pracowników czy automatyzacji komunikacji między działami. Oznacza to możliwość obsługi większej liczby procesów przy zachowaniu wysokiej jakości i spójności danych.

Kluczowe korzyści wdrożenia RPA w księgowości

Wprowadzenie robotycznej automatyzacji przynosi wymierne korzyści każdej firmie:

  • Wzrost dokładności: RPA praktycznie eliminuje błędy ludzkie w podstawowych, powtarzalnych zadaniach,
  • Skrócenie czasu realizacji procesów: Zadania realizowane są wielokrotnie szybciej niż manualnie, a roboty pracują w trybie ciągłym,
  • Redukcja kosztów: Zmniejszenie udziału pracy ręcznej pozwala zoptymalizować koszty obsługi finansowo-księgowej,
  • Pracownicy skupieni na wartości dodanej: Księgowi mogą koncentrować się na analizie danych, doradztwie biznesowym i projektach strategicznych,
  • Lepsza kontrola i zgodność z przepisami: Pełna rejestracja działań robotów wspiera audyty oraz compliance,
  • Bezpieczeństwo i skalowalność: Procesy są transparentne, możliwe do minitorowania i łatwo skalowalne wraz z rozwojem organizacji.

Polecamy szkolenie: VAT (w tym KSEF) w 2026 r. oraz Kalendarz 2026

REKLAMA

Trendy i przyszłość: integracja RPA z AI

Najbliższa przyszłość RPA to coraz bardziej zaawansowana integracja z algorytmami sztucznej inteligencji oraz uczeniem maszynowym. Dzięki tzw. inteligentnej automatyzacji możliwe staje się przetwarzanie nie tylko danych ustrukturyzowanych, ale również informacji nieuporządkowanych. Przykładem są systemy rozpoznające faktury w różnych formatach czy identyfikujące anomalie w rozliczeniach finansowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Coraz popularniejsze staje się tzw. „cognitive RPA”, w którym roboty uczą się na podstawie historycznych danych i wcześniejszych decyzji. Zjawisko to stymuluje stopniową transformację ról księgowych – mniej czasu na czynności operacyjne, a więcej na analitykę i doradztwo strategiczne. 

Studia przypadku: RPA w praktyce biznesowej

Jednym z najczęściej automatyzowanych obszarów jest przetwarzanie faktur kosztowych. Dzięki wdrożeniu RPA, duże przedsiębiorstwa zredukowały średni czas obsługi pojedynczej faktury z kilku dni do kilkunastu minut, jednocześnie ograniczając ryzyko duplikacji dokumentów czy błędów księgowych.

Inne wdrożenia obejmują automatyzację rejestrów VAT, usprawnienie procesów sprawozdawczych oraz wsparcie analiz wydatków i prognoz finansowych.

Wyzwania i ograniczenia robotyzacji księgowości

Jak każda technologia, RPA ma swoje ograniczenia. Automatyzacja najlepiej sprawdza się w procesach powtarzalnych, opartych na jasno zdefiniowanych regułach i ustrukturyzowanych danych. W przypadkach wymagających interpretacji, decyzji eksperckich lub częstych wyjątków konieczne pozostaje zaangażowanie człowieka.

Istotnym wyzwaniem jest również właściwe przygotowanie procesów do robotyzacji. Analiza, standaryzacja, optymalizacja workflow oraz odpowiednie przeszkolenie zespołu są warunkiem efektywnego wdrożenia RPA – co w praktyce często poprzedza samą automatyzację.

Podsumowanie: czy warto wdrożyć RPA?

RPA w księgowości nie jest chwilowym trendem, lecz trwałym elementem transformacji cyfrowej finansów. Technologia ta realnie wspiera efektywność, jakość i bezpieczeństwo procesów księgowych. Z punktu widzenia MDDP Outsourcing robotyzacja stanowi naturalne uzupełnienie nowoczesnego outsourcingu – pozwalając łączyć skalę, jakość i zgodność regulacyjną.

Dla firm, które chcą rozwijać się dynamicznie, optymalizować koszty i budować przewagę konkurencyjną, RPA powinna stać się integralną częścią strategii cyfrowej. Cyfrowa rewolucja już trwa, a zautomatyzowana księgowość jest jednym z jej kluczowych elementów.

Powiązane
Pracownicy tracą zaufanie do szefów. Coraz więcej wątpi w ich intencje
Pracownicy tracą zaufanie do szefów. Coraz więcej wątpi w ich intencje
Reputacja lidera to twardy zasób. AI jej nie zastąpi
Reputacja lidera to twardy zasób. AI jej nie zastąpi
Skarbówka potwierdza: Zakup okularów korekcyjnych można odliczyć w PIT. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Częściowe dofinansowanie np. z zfśs pomniejsza odliczenie
Skarbówka potwierdza: Zakup okularów korekcyjnych można odliczyć w PIT. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Częściowe dofinansowanie np. z zfśs pomniejsza odliczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie odbędzie się bez dialogu z zainteresowanymi? Business Centre Club ostrzega przed ryzykami gospodarczymi procedowanej zmiany implementującej dyrektywę NIS2
22 sty 2026

Business Centre Club apeluje o staranność legislacyjną i realne konsultacje po zakończeniu prac sejmowej komisji nad nowelizacją ustawy o KSC. Zdaniem przedsiębiorców pośpiech i nadregulacja mogą osłabić konkurencyjność polskiej gospodarki. Opracowywane przepisy mają bowiem wykraczać poza potrzeby implementacyjne unijnej dyrektywy NIS2. Jeszcze nie jest za późno na zmiany.
Nowa era cyfrowej księgowości: automatyzacja, RPA i inteligentne finanse
22 sty 2026

Obszar księgowości w ostatnich latach dynamicznie się zmienia. Rosnąca skala działalności przedsiębiorstw, presja regulacyjna oraz oczekiwania w zakresie szybkości i jakości raportowania finansowego powodują, że tradycyjne modele pracy działów finansowych przestają być wystarczające. Firmy poszukują narzędzi, które nie tylko automatyzują procesy, ale pozwalają całkowicie zrobotyzować powtarzalne zadania. Kluczową technologią w tym trendzie jest Robotic Process Automation (RPA), czyli robotyzacja procesów biznesowych. Dzięki niej księgowość staje się szybka, wydajna i dokładna.
Pieniądze utknęły w przelewach. Firmy finansują kontrahentów własnym kosztem
22 sty 2026

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w 2025 r. średnio na przelew czekały 13,7 dnia - wynika z danych Faktura.pl. Jednocześnie zwiększył się udział faktur z odroczonym terminem płatności i wyniósł 54,4 proc., wobec 53 proc. w 2024 r.
Reputacja lidera to twardy zasób. AI jej nie zastąpi
21 sty 2026

AI nie zastąpi stratega, ale wyeliminuje liderów, którzy nie potrafią nią zarządzać. W 2026 roku technologia to powszechny towar, a prawdziwa przewaga konkurencyjna przeniosła się w obszar zaufania. Dziś reputacja lidera to twardy zasób biznesowy, który decyduje o ROI, tempie skalowania i bezpieczeństwie firmy w sytuacjach kryzysowych.

REKLAMA

Strategiczna pułapka polskiego rynku pracy. Firmy uzależnione od pracowników z Ukrainy
21 sty 2026

Pracownicy z Ukrainy od lat stanowią filar polskiego rynku pracy, a dla wielu firm zatrudniających cudzoziemców są podstawą stabilności operacyjnej. Wnioski płynące z raportu „Cudzoziemcy na polskim rynku pracy 2025. Jak biznes ocenia współpracę z pracownikami z zagranicy”, opracowanego przez agencję zatrudnienia Smart Solutions HR, dowodzą, że tak silna koncentracja na jednym kierunku rekrutacyjnym może stać się strategiczną pułapką i źródłem poważnego ryzyka biznesowego, przede wszystkim w obliczu zaproponowanych 20 stycznia 2026 roku zmian legislacyjnych. Odpowiedzią na narastające wyzwania staje się dywersyfikacja, otwarcie się na pracowników z innych części świata oraz zmiana sposobu zarządzania pracownikami z zagranicy.
Kursy AI dla firm – realne korzyści biznesowe
20 sty 2026

Jednym z największych mitów wokół sztucznej inteligencji jest przekonanie, że jej wdrożenie wymaga ogromnych budżetów i zespołów IT. Tymczasem nie każdy manager wie, że szkolenia ze sztucznej inteligencji podlegają 100% finansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!
419 mln zł środków na szkolenia z KFS – szansa na darmowy rozwój kompetencji pracowników
20 sty 2026

Wraz z uruchomieniem nowej puli środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) pracodawcy ponownie otrzymali realne narzędzie do podnoszenia kompetencji pracowników bez konieczności angażowania własnych środków. Z perspektywy firm oraz instytucji publicznych – szczególnie w czasach dynamicznych zmian technologicznych i organizacyjnych – jest to rozwiązanie, które warto wykorzystać możliwie szybko, ponieważ środki te są ograniczone i przyznawane do wyczerpania puli.
Dlaczego przedsiębiorcy mają problem z pozyskaniem kredytu bankowego?
20 sty 2026

Pozyskanie kredytu bankowego dla firmy w teorii powinno być prostym procesem. W praktyce wielu przedsiębiorców spotyka się z odmową lub długotrwałą procedurą, która kończy się brakiem finansowania. Wynika to z różnicy pomiędzy oczekiwaniami firm a realnymi zasadami oceny stosowanymi przez instytucje finansowe.

REKLAMA

Przekształcanie umów przez PIP nie do przyjęcia. Ekspert: kluczowe przyspieszenie postępowań sądowych
19 sty 2026

Możliwość przekształcania umów przez Państwową Inspekcję Pracy jest nieakceptowalna dla przedsiębiorców – powiedziała PAP ekspertka ds. prawa pracy prof. Grażyna Spytek-Bandurska. Dodała, że zmiany powinny być ukierunkowane na przyspieszenie postępowań sądowych.
Przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z KSeF powołując się na konstytucję? Jasne stanowisko MF
19 sty 2026

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że urzędy skarbowe nie powinny się zgadzać na zwolnienie z systemu KSeF przedsiębiorców, którzy wnioskują o to, powołując się na konstytucję - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA