Poważne obciążenia dla przedsiębiorców wejdą bez dialogu? BCC ostrzega przed skutkami gospodarczymi nowelizacji krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, czy rząd wysłucha?

Business Centre Club apeluje o staranność legislacyjną i realne konsultacje po zakończeniu prac sejmowej komisji nad nowelizacją ustawy o KSC. Zdaniem przedsiębiorców pośpiech i nadregulacja mogą osłabić konkurencyjność polskiej gospodarki. Opracowywane przepisy mają bowiem wykraczać poza potrzeby implementacyjne unijnej dyrektywy NIS2. Jeszcze nie jest za późno na zmiany.

Kolejny etap prac nad implementacją dyrektywy NIS2 zakończony - przedsiębiorcy mają powody do obaw

Podczas posiedzenia sejmowej komisji zakończyły się prace nad projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), otwierając kolejny etap procesu legislacyjnego. Business Centre Club, dostrzegając wagę regulacji dla bezpieczeństwa państwa, zwraca jednak uwagę na poważne ryzyka wynikające z obecnego kształtu projektu.

– Cyberbezpieczeństwo wymaga jakości, a nie legislacyjnego sprintu. Przepisy przyjmowane bez pogłębionej analizy i dialogu z rynkiem mogą okazać się kosztowne, nieefektywne i trudne do wdrożenia – podkreślają eksperci BCC.

Biała Księga BCC: ostrzeżenie przed nadregulacją w cyberbezpieczeństwie

Wdrażanie przepisów unijnych nie może być pretekstem do tworzenia nowych - wątpliwych w aspekcie prawa konstytucyjnego i administracyjnego - rozwiązań prawnych. Każda regulacja mogąca stanowić arbitralne narzędzie dla aktualnej władzy może i z reguły obraca się przeciwko interesowi publicznemu, jak i tej władzy - podkreśla Andrzej Szmigiel, ekspert BCC.

W związku z procedowaniem projektu (druk sejmowy nr 1955) Business Centre Club opublikował Białą Księgę, zawierającą stanowiska ekspertów i przedstawicieli biznesu. Dokument stanowi merytoryczny głos w debacie o przyszłości krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Najważniejsze wnioski BCC w Białej Księdze - poważne uwagi do ustawodawcy

Business Centre Club w Białej Księdze zwraca uwagę na kluczowe aspekty opracowanej nowelizacji, które powinny podlegać ponownej analizie i być poddane rzeczowej dyskusji i dialogowi przed kontynuacją prac. W uproszczeniu można je sprowadzić do następujących obszarów:

Jakość prawa ważniejsza niż tempo

Zbyt szybkie procedowanie przepisów bez realnych konsultacji zwiększa ryzyko przyjęcia regulacji nieproporcjonalnych i nieprzystających do realiów rynkowych.

Projekt wykracza poza wymogi UE

Nowelizacja w wielu obszarach idzie dalej niż dyrektywa NIS 2, wprowadzając rozwiązania fakultatywne na poziomie unijnym. Może to prowadzić do osłabienia konkurencyjności polskich firm i fragmentacji rynku.

Brak proporcjonalności obowiązków

Projekt obejmuje bardzo szeroki katalog sektorów, nie różnicując wystarczająco wymogów w zależności od skali działalności, krytyczności usług i faktycznego ryzyka systemowego.

Kontrowersje wokół dostawców wysokiego ryzyka

Proponowane mechanizmy mogą wymuszać ingerencję w istniejącą infrastrukturę techniczną przedsiębiorców, bez odpowiednich okresów przejściowych i instrumentów kompensacyjnych.

Zbyt duża uznaniowość administracji

Projekt przyznaje organom administracji szerokie kompetencje decyzyjne o istotnych skutkach gospodarczych, przy braku precyzyjnych kryteriów i wystarczających gwarancji proceduralnych.

Apel o dialog zamiast faktów dokonanych - nowelizacja prawa w obszarze dostosowania do dyrektywy NIS2 wchodzi w decydującą fazę, ale jest czas na zmiany

BCC podkreśla, że celem Białej Księgi nie jest blokowanie procesu legislacyjnego, lecz stworzenie podstaw dla regulacji trwałej, skutecznej i odpornej na dynamiczne zmiany technologiczne.

– Cyberbezpieczeństwo nie jest obszarem, który da się skutecznie regulować jednorazowym aktem prawnym. Wymaga ciągłej analizy ryzyka, dialogu i wykorzystania wiedzy branżowej – wskazuje organizacja, postulując większą rolę instrumentów soft law oraz zespołów sektorowych CSIRT.

Jak podano w informacji, Business Centre Club deklaruje gotowość do dalszego udziału w pracach legislacyjnych i apeluje o zapewnienie czasu oraz przestrzeni na transparentny dialog między administracją publiczną, ustawodawcą, ekspertami i przedsiębiorcami.

Źródło: Business Centre Club