Poważne obciążenia dla przedsiębiorców wejdą bez dialogu? BCC ostrzega przed skutkami gospodarczymi nowelizacji krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, czy rząd wysłucha?

Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie odbędzie się bez dialogu z zainteresowanymi? Business Centre Club ostrzega przed ryzykami gospodarczymi procedowanej zmiany implementującej dyrektywę NIS2
REKLAMA
REKLAMA
Business Centre Club apeluje o staranność legislacyjną i realne konsultacje po zakończeniu prac sejmowej komisji nad nowelizacją ustawy o KSC. Zdaniem przedsiębiorców pośpiech i nadregulacja mogą osłabić konkurencyjność polskiej gospodarki. Opracowywane przepisy mają bowiem wykraczać poza potrzeby implementacyjne unijnej dyrektywy NIS2. Jeszcze nie jest za późno na zmiany.
- Kolejny etap prac nad implementacją dyrektywy NIS2 zakończony - przedsiębiorcy mają powody do obaw
- Biała Księga BCC: ostrzeżenie przed nadregulacją w cyberbezpieczeństwie
- Najważniejsze wnioski BCC w Białej Księdze - poważne uwagi do ustawodawcy
- Apel o dialog zamiast faktów dokonanych - nowelizacja prawa w obszarze dostosowania do dyrektywy NIS2 wchodzi w decydującą fazę, ale jest czas na zmiany
Kolejny etap prac nad implementacją dyrektywy NIS2 zakończony - przedsiębiorcy mają powody do obaw
Podczas posiedzenia sejmowej komisji zakończyły się prace nad projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), otwierając kolejny etap procesu legislacyjnego. Business Centre Club, dostrzegając wagę regulacji dla bezpieczeństwa państwa, zwraca jednak uwagę na poważne ryzyka wynikające z obecnego kształtu projektu.
REKLAMA
REKLAMA
– Cyberbezpieczeństwo wymaga jakości, a nie legislacyjnego sprintu. Przepisy przyjmowane bez pogłębionej analizy i dialogu z rynkiem mogą okazać się kosztowne, nieefektywne i trudne do wdrożenia – podkreślają eksperci BCC.
Biała Księga BCC: ostrzeżenie przed nadregulacją w cyberbezpieczeństwie
Wdrażanie przepisów unijnych nie może być pretekstem do tworzenia nowych - wątpliwych w aspekcie prawa konstytucyjnego i administracyjnego - rozwiązań prawnych. Każda regulacja mogąca stanowić arbitralne narzędzie dla aktualnej władzy może i z reguły obraca się przeciwko interesowi publicznemu, jak i tej władzy - podkreśla Andrzej Szmigiel, ekspert BCC.
W związku z procedowaniem projektu (druk sejmowy nr 1955) Business Centre Club opublikował Białą Księgę, zawierającą stanowiska ekspertów i przedstawicieli biznesu. Dokument stanowi merytoryczny głos w debacie o przyszłości krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
REKLAMA
Najważniejsze wnioski BCC w Białej Księdze - poważne uwagi do ustawodawcy
Business Centre Club w Białej Księdze zwraca uwagę na kluczowe aspekty opracowanej nowelizacji, które powinny podlegać ponownej analizie i być poddane rzeczowej dyskusji i dialogowi przed kontynuacją prac. W uproszczeniu można je sprowadzić do następujących obszarów:
Jakość prawa ważniejsza niż tempo
Zbyt szybkie procedowanie przepisów bez realnych konsultacji zwiększa ryzyko przyjęcia regulacji nieproporcjonalnych i nieprzystających do realiów rynkowych.
Projekt wykracza poza wymogi UE
Nowelizacja w wielu obszarach idzie dalej niż dyrektywa NIS 2, wprowadzając rozwiązania fakultatywne na poziomie unijnym. Może to prowadzić do osłabienia konkurencyjności polskich firm i fragmentacji rynku.
Brak proporcjonalności obowiązków
Projekt obejmuje bardzo szeroki katalog sektorów, nie różnicując wystarczająco wymogów w zależności od skali działalności, krytyczności usług i faktycznego ryzyka systemowego.
Kontrowersje wokół dostawców wysokiego ryzyka
Proponowane mechanizmy mogą wymuszać ingerencję w istniejącą infrastrukturę techniczną przedsiębiorców, bez odpowiednich okresów przejściowych i instrumentów kompensacyjnych.
Zbyt duża uznaniowość administracji
Projekt przyznaje organom administracji szerokie kompetencje decyzyjne o istotnych skutkach gospodarczych, przy braku precyzyjnych kryteriów i wystarczających gwarancji proceduralnych.
Apel o dialog zamiast faktów dokonanych - nowelizacja prawa w obszarze dostosowania do dyrektywy NIS2 wchodzi w decydującą fazę, ale jest czas na zmiany
BCC podkreśla, że celem Białej Księgi nie jest blokowanie procesu legislacyjnego, lecz stworzenie podstaw dla regulacji trwałej, skutecznej i odpornej na dynamiczne zmiany technologiczne.
– Cyberbezpieczeństwo nie jest obszarem, który da się skutecznie regulować jednorazowym aktem prawnym. Wymaga ciągłej analizy ryzyka, dialogu i wykorzystania wiedzy branżowej – wskazuje organizacja, postulując większą rolę instrumentów soft law oraz zespołów sektorowych CSIRT.
Jak podano w informacji, Business Centre Club deklaruje gotowość do dalszego udziału w pracach legislacyjnych i apeluje o zapewnienie czasu oraz przestrzeni na transparentny dialog między administracją publiczną, ustawodawcą, ekspertami i przedsiębiorcami.
Źródło: Business Centre Club
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA