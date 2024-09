Właściciele wiodących firm rodzinnych na Kongresie 4 GENERATIONS w Fabryce Norblina w Warszawie

Według badań Instytutu Biznesu Rodzinnego i GUS-u w Polsce jest nawet 2,2 mln firm, w których większościowe udziały ma rodzina: „rodzina biznesowa”. To nowe pojęcie wprowadzone przez IBR, ale stare w swoim znaczeniu, struktura oparta na więzach krwi i wspólnym zaangażowaniu w biznes, która może trwać przez pokolenia. Właśnie rodziny biznesowe spotkają się na Kongresie 4 GENERATIONS.

- Mówi się, że firmy rodzinne mają trzy największe wyzwania: to sukcesja, sukcesja i… sukcesja… Niestety w Polsce myślenie o niej wciąż jest zawężane, kojarzone z przekazaniem majątku, a nawet utożsamiane z założeniem fundacji rodzinnej. To błąd! Sukcesja jest interdyscyplinarnym wyzwaniem. To budowanie trwałego dziedzictwa w kolejnych pokoleniach, nawet po sprzedaży biznesu lub jego części – mówi dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Odpowiadając na te potrzeby, IBR zaprasza na 4 GENERATIONS. Partnerem jest Rodzina Motz, której członkowie zarządzają Fabryką Norblina oraz m.in. firmami Capital Park, Mount TFI, Bibi’s Cafe & Bar, Food Town czy Donkey Shoe.

Wśród tematów podczas Kongresu są:

Dziedzictwo a wizja nowoczesnej rodziny biznesowej

Strategia właścicielska

Systemowy rozwój umiejętności managerskich

Family office – geneza i przyszłość

Dialog rodzica z dorosłym dzieckiem

Czy fundacja rodzinna zapewnia długowieczność?

Czy firmy rodzinne są i będą przyszłością gospodarki?

