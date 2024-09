10 pytań, jakie warto zadać freelancerowi przed rozpoczęciem współpracy

Outsourcing staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Jednak dla wielu przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z usług freelancerów, zlecanie im zadań może być wyzwaniem. Oto szczegółowy poradnik, który pomoże przygotować się do efektywnej współpracy z niezależnym specjalistom.

Współpraca z freelancerami

W erze cyfryzacji i rosnącej popularności pracy zdalnej, współpraca z freelancerami stała się kluczowym elementem strategii wielu firm. Chociaż wybór odpowiedniego freelancera może wydawać się prostym zadaniem, wymaga on przemyślanego podejścia i uwzględnienia wielu aspektów, które mogą wpłynąć na jakość i terminowość realizacji projektu. Aby ułatwić ten proces, warto zapoznać się z zestawem pytań, które pomogą w pełni zrozumieć możliwości i ograniczenia potencjalnego współpracownika, a także uniknąć typowych pułapek, które mogą pojawić się podczas takiej współpracy.

1. Czy jesteś w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu?

Termin realizacji projektu to kluczowy aspekt współpracy. Powinniśmy upewnić się, że freelancer jest w stanie dotrzymać ustalonych terminów, zarówno w przypadku jednorazowego zlecenia, jak i długotrwałej współpracy. Pytanie o wcześniejsze projekty i czas potrzebny na ich realizację pomoże zweryfikować jego zdolności.

Warto również zapytać freelancera, jak radzi sobie w sytuacjach awaryjnych. Czy ma plan na wypadek nagłych problemów? Praca freelancera wiąże się z dużą niezależnością i elastycznością, więc w przypadku ich pracy kluczowa jest zdolność do szybkiego rozwiązywania problemów.

2. Czy masz odpowiednie narzędzia, sprzęt, programy?

Przed rozpoczęciem współpracy warto upewnić się, czy freelancer dysponuje odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem potrzebnym do wykonania zlecenia. Na przykład fotograf powinien mieć profesjonalny aparat i programy do obróbki zdjęć, takie jak Adobe Lightroom czy Photoshop, a programista odpowiednie narzędzia do kodowania.

Należy także zapytać o znajomość konkretnych narzędzi i technologii, które mogą być niezbędne do realizacji danego projektu. Czy grafik zna oprogramowanie takie jak Adobe Illustrator? Czy programista ma doświadczenie z językami programowania, takimi jak Python czy JavaScript?

3. Czy mogę zobaczyć twoje portfolio?

Portfolio to wizytówka freelancera. Dzięki niemu zleceniodawca może ocenić estetykę pracy, jej jakość oraz metody realizacji projektów. Analizując portfolio, należy zwrócić uwagę na różnorodność wcześniejszych zleceń. Freelancer, który pracował nad różnymi typami projektów, może lepiej dostosować się do specyficznych potrzeb danej branży.

– Na profesjonalnych serwisach dla freelancerów portfolio jest często wymagane, choćby jako link do zewnętrznej platformy, jednak warto zapytać o nie wprost. Nawet jeśli freelancer dopiero zaczyna, istotne jest, czy ma w portfolio prace własne – tworzone “na próbę”, na potrzeby studiów czy kursów. Takie projekty pokazują zaangażowanie i umiejętności, nawet jeśli freelancer jeszcze nie współpracował z klientami – komentuje Żaneta Siwik, Product Marketing Lead w Useme, platformie do rozliczeń freelancerów.

4. Czy masz referencje od poprzednich klientów?

Referencje są cennym źródłem informacji o jakości współpracy freelancera z innymi klientami. Kontakty do wcześniejszych zleceniodawców lub pisemne referencje pozwolą poznać ich opinię na temat współpracy, w tym sposobu komunikacji i ogólnej satysfakcji z rezultatów. To także dobry moment, aby zapytać o ewentualne problemy, które mogły pojawić się podczas współpracy.

5. Jakie masz stawki?

Określenie stawek na wstępie pomoże uniknąć nieporozumień. Należy upewnić się, czy stawka jest liczona za projekt, czy za godzinę pracy, oraz czy budżet jest realistyczny w kontekście wymagań projektu.

Przy omawianiu stawek dobrze jest zapytać o sposób płatności. Niektórzy freelancerzy preferują zaliczkę przed rozpoczęciem pracy, inni akceptują płatności w ratach po zakończeniu poszczególnych etapów projektu. Warto więc ustalić jasne warunki płatności, dzięki czemu uda się uniknąć nieporozumień w przyszłości.

6. Ile poprawek jest wliczonych w cenę?

Określenie liczby poprawek na początku współpracy zapobiegnie późniejszym nieporozumieniom oraz zapewni elastyczność przy wprowadzaniu zmian bez dodatkowych kosztów.

Istotne jest również ustalenie, w jakim terminie można zgłaszać poprawki. Dzięki temu uda się uniknąć długotrwałych opóźnień, a projekt będzie realizowany zgodnie z planem.

7. W jakiej formie będziemy pracować?

Ustalenie formy prawnej współpracy: umowa o dzieło, umowa zlecenie czy B2B, to jeden z najważniejszych punktów zarówno dla zleceniodawcy, jak i freelancera, ponieważ chroni ono interesy obu stron.

– Nie każdy freelancer posiada własną działalność gospodarczą, dlatego z takim podwykonawcą możemy albo podpisać umowę zlecenia lub umowę o dzieło, bądź nawiązać współpracę poprzez jedną z dedykowanych freelancerom platform – wyjaśnia Żaneta Siwik – Gdy decydujemy się na zawarcie umowy, należy dopilnować tego, żeby zawierała ona wszystkie istotne aspekty współpracy, takie jak zakres pracy, terminy, stawki, sposób płatności oraz klauzule dotyczące poufności i praw autorskich. Dobrze skonstruowana umowa minimalizuje ryzyko nieporozumień i zapewnia, że obie strony są świadome swoich zobowiązań – dodaje ekspertka.

8. Jaki jest twój model pracy?

Pomocne w płynnej komunikacji z freelancerem jest pytanie o godziny, w których pracuje, oraz o preferowany sposób komunikacji.

Warto także omówić preferowane narzędzia komunikacji. Czy freelancer preferuje e-maile, rozmowy telefoniczne, czy może wideokonferencje? Jakie narzędzia do zarządzania projektami używa? Jasna komunikacja i regularne aktualizacje są kluczem do sukcesu projektu.

9. Jak rozumiesz brief?

Warto zapytać freelancera, jak rozumie brief. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy obie strony mają te same oczekiwania co do projektu i jakie elementy wymagają doprecyzowania. Podczas rozmowy na temat briefu istotną rolę odgrywają pytania zadawane przez freelancera, ponieważ mogą wskazywać na głębokie zrozumienie projektu i jego specyficznych wymagań.

10. Czy masz jakieś pytania?

Dodatkowe pytania dotyczące zlecenia mogą pomóc wyjaśnić wszelkie niejasności i upewnić się, że wszystkie aspekty projektu są dobrze zrozumiane. Pokaże to również otwartość na dialog, chęć do współpracy, a także pozwoli freelancerowi na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Może to także ujawnić aspekty projektu, o których zleceniodawca wcześniej nie myślał, a które są kluczowe dla jego realizacji.

– Zlecenie pracy freelancerowi może być świetnym rozwiązaniem, aby jednak współpraca przebiegała bezproblemowo, warto przed zaakceptowaniem oferty dokładnie omówić szczegóły projektu z wybranym wykonawcą. Odpowiednie przygotowanie na początku współpracy może uchronić przed wieloma problemami i zagwarantować, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z planem. Komunikacja z freelancerem odgrywa kluczową rolę, a dzięki niej współpraca może przynieść znakomite rezultaty, wystarczy podejść do niej z odpowiednim zaangażowaniem i dbałością o szczegóły – podsumowuje Żaneta Siwik.

Źródło: Useme