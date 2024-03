Biznes kontra uczelnie – rodzaj współpracy, korzyści

Czy doktorat dla osób ze świata biznesu to synonim synergii? Wielu przedsiębiorców może zadawać sobie to pytanie podczas rozważań nad podjęciem studiów III stopnia. Na ile świat biznesu przenika się ze światem naukowym i gdzie należy szukać wzajemnych korzyści?

dr Tomasz Zawadzki – marketer i przedsiębiorcą z ponad 18-letnim doświadczeniem. Doktor nauk o zarządzaniu i jakości (doktorat z zakresu innowacji marketingowych) oraz absolwent studiów Executive MBA. Moderator i prelegent spotkań branżowych sektora stacji paliw. Osoba z doświadczeniem jako wykładowca akademicki. Źródło zewnętrzne

Doktorat i biznes

REKLAMA

W moim przypadku pierwszą myślą, która przychodzi do głowy po usłyszeniu hasła „biznes kontra uczelnie” są studia doktoranckie, na które decydują się przedstawiciele biznesu, zarówno Ci młodzi (jak było w moim przypadku), jak i Ci z kilkudziesięcioletnim stażem. Jednymi z głównych korzyści w biznesie jaką niesie posiadanie „dr” przed nazwiskiem są zwiększenie wiarygodności (szczególnie przydatne podczas wystąpień publicznych na konferencjach branżowych) oraz polepszenie szeroko rozumianego wizerunku, szczególnie gdy dbamy o markę osobistą. Z własnego doświadczenia, bazując na wieloletniej historii wystąpień na komercyjnych konferencjach branżowych, mogę zdradzić, że posiadanie stopnia naukowego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej zdecydowanie zmienia postrzeganie prezentowanych materiałów. Można wręcz rzec, że działa swoisty efekt „aureoli” a wygłaszane wyniki badań są wówczas „prawdziwsze”, rzetelniejsze i bardziej wiarygodne.

REKLAMA

Z drugiej strony, wielką korzyścią dla studentów, są doktoranci, którzy przychodzą ze „świata biznesu”. W studenckich ankietach semestralnych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych studenci przyznają wysokie oceny praktykom biznesu – czyż nie lepiej uczyć się zarządzania na case study rzeczywiście działającego przedsiębiorstwa niż na wyimaginowanym bycie podręcznikowym? Niemalże zawsze moi studenci wybierali na prowadzonych przeze mnie ćwiczeniach taką oto formę przyswajania wiedzy i umiejętności a zajęcia pod tytułem „biznesowe q&a” cieszyły się powodzeniem.

Studia Executive MBA dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw

Warto także wspomnieć o studiach Executive MBA, które wybierane są przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstwa jako formę zaawansowanych studiów podyplomowych, często ocenianych lepiej niż „substytucyjne” studia doktoranckie. Niewątpliwą zaletą podjęcia studiów Executive MBA są ich uczestnicy a dokładniej to kontakty biznesowe, które można i należy wynieść z takich studiów. Zarówno w relacji student – student, jak i student – uczelnia.

Z mojego przypadku mogę powiedzieć, że z „kolegą z ławki” (pozdrowienia dla Krzysztofa Kaczmarka) ze studiów Executive MBA (pomimo upływu 10 lat) wciąż mam bardzo dobry kontakt a z posiadanej wiedzy „branżowej” powstało kilka artykułów naukowych, które przyczyniły się do opublikowania monografii.

Współpraca uczelnia - biznes

REKLAMA

Współpraca pomiędzy uczelniami a biznesem może przynosić benefity także w postaci tworzenia przez uczelnie spółek celowych czy laboratoriów, których oferta skierowana jest wprost do biznesu. Szczególnie teraz w dobie nacisku na działania B+R czy programy dofinansowań typu „Ścieżka Smart”. Przykładowo Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od października 2014 do grudnia 2022 roku zrealizowała ponad 350 projektów rozwojowych dla 200 przedsiębiorstw i instytucji publicznych a w ramach UE Poznań działają między innymi laboratoria takie jak CustomerLab. Laboratorium to zajmuje się zaawansowanymi badaniami marketingowymi, których to wyniki mogą ulepszyć kształt oferty handlowej przedsiębiorstwa. To właśnie na uczelni możemy zbadać jak Klient porusza się po naszym sklepie online czy też jak forma narracji w mediach społecznościowych może wpłynąć na ostateczną zdolność Klienta do zakupu towaru.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie można także zapomnieć o konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie wspólne wnioski konkursowe tworzą właśnie przedsiębiorcy połączeni z kadrą naukową uczelni. Wspólna praca naukowców i przedstawicieli biznesu nad projektami badawczymi może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów. Ścisła współpraca pomiędzy biznesem a uczelniami wpisuje się w koncepcję tzw. otwartych innowacji, które są stosunkowo nowym paradygmatem, bardzo często w publikacjach wskazywane są jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Podsumowując, uczelnie są kuźnią kadr dla biznesu i innowacji a efekt synergii pomiędzy światem biznesu a uczelni jest widoczny na wielu płaszczyznach.