Współpraca na styku biznesu i nauki to nieocenione korzyści także dla firm

Współpraca praktyków biznesu z instytucjami naukowymi wielu z nas kojarzy się głównie z działalnością społeczną. Korzyści dla uczelni i ich studentów są bowiem dość oczywiste. Mowa m.in. o dostępie do najnowszej wiedzy praktycznej i możliwości warsztatowego pogłębiania umiejętności uczniów, co pośrednio buduje także prestiż szkoły wyższej. A co z takiej współpracy może wynieść biznes? Wbrew pozorom to nie tylko poczucie dobrze wypełnionej misji, ale też korzyści ekonomiczne i wizerunkowe.

Współpraca firm z uczelniami

Współpraca firmy prywatnej z uczelnią ułatwia późniejszą rekrutację – zyskujemy absolwentów, którzy znają już nieco naszą pracę od kuchni. To wielka oszczędność czasu i zasobów, które w innym wypadku należałoby poświęcić na rekrutację stażystów oraz znacznie dłuższy onboarding nowego pracownika. Innym benefitem jest możliwość budowania w ten sposób swojej marki w gronie jej potencjalnych przyszłych pracowników (employer branding), a także wzmacnianie wizerunku firmy wśród partnerów biznesowych. W grę wchodzi więc realizacja długofalowych celów wizerunkowych. Weźmy za przykład branżę prawniczą, w której działam, a nawet ściślej segment ubezpieczeń transakcyjnych. Kanały dotarcia do potencjalnych odbiorców są tu bardzo ograniczone. Budowanie wizerunku eksperckiego wokół wąsko wyspecjalizowanych tematów, wyłącznie poprzez platformy społecznościowe nie zawsze zdaje egzamin, w szczególności dla podmiotów wchodzących na nowy rynek. Inaczej jest w przypadku współpracy ze światem nauki. Uczelnie to dla firm naturalna droga do „promocji" świadczonych usług i reprezentowanej kultury korporacyjnej. To także możliwość uzyskania wspólnych korzyści poprzez „łączenie sił" z partnerami biznesowymi i instytucjami branżowymi. Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim Wyciągając powyższe wnioski, jako HWF Partners, nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie z prof. Konradem Osajdą, Kierownikiem Katedry Prawa Handlowego, już wkrótce będziemy mieli przyjemność zaprosić studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego do unikalnego programu ćwiczeniowo-warsztatowego z udziałem rekomendowanych partnerów i doradców z obszaru M&A. Zaproponujemy studentom cykl 12 spotkań, podczas których skupimy się na bardzo konkretnych i niezbędnych dla przyszłych praktyków z tego obszaru aspektach. Omówimy przykład umowy SPA (z ang. share purchase agreement) i jej najważniejsze elementy, przeanalizujemy krok po kroku proces due-diligence czy zbadamy rolę banku inwestycyjnego w procesie przejęcia firmy. Dla praktykującego prawnika, działalność naukowa to szansa na eksperckie pozycjonowanie w ramach instytucji o wysokiej renomie, w ściśle określonym gronie odbiorców. Przy okazji to także możliwość zyskania dostępu do ciekawych wydarzeń naukowych. Jako przykład z własnego doświadczenia mogę podać udział w konferencji organizowanej przez studentów London School of Economics, w której miałem przyjemność wziąć udział w roli prelegenta. Przyznaję, że nie spodziewałem się jak wiele ciekawych relacji biznesowych można stworzyć po wystąpieniu na studenckiej konferencji. Takie wydarzenia tradycyjnie przyciągają specjalistów z różnych sektorów, ale o sprecyzowanych oczekiwaniach, otwierając drogę do rozmów w dużo bardziej przyjaznej atmosferze. Gorąco zachęcam do podejmowania podobnych działań przez inne przedsiębiorstwa, niezależnie od obszaru rynku, w którym się specjalizują. Korporacyjni decydenci powinni mieć na uwadze, że współpraca na styku biznesu i nauki to długoterminowa inwestycja z solidną stopą zwrotu. Dr Chrystian Poszwiński