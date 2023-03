Coraz więcej Polek zakłada własny biznes

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Visa przez Minds & Roses wynika, że w grupie wiekowej 18-29 lat oraz 30-39 lat, ponad 30% Polek, które nie prowadzą obecnie działalności gospodarczej, jest otwartych na założenie własnej firmy. Co więcej, 53% Polek w wieku 14-17 lat deklaruje, że chciałoby poszerzyć swoją wiedzę na temat zakładania własnego biznesu. Inicjatywy wspierające przedsiębiorczość kobiet, takie jak program grantowy Visa She's Next, mogą być niezwykle pomocne w zachęcaniu kobiet do zakładania swoich biznesów oraz wspierać je w ich rozwijaniu i przetrwaniu.

Wysoka wiedza o bezpieczeństwie płatności cyfrowych i mobilne aplikacje bankowe

Polki w wielu aspektach przekonały się do nowych technologii i mają poczucie, że mogą im zaufać. 48% respondentek wysoko ocenia swoją wiedzę o bezpieczeństwie w internecie w aspektach takich jak: ochrona danych, ochrona przelewów i dostępu do bankowości elektronicznej. Kobiety uważają też, że bankowość mobilna zapewnia bezpieczny kontakt z bankiem. Opinię tę podziela 77% z nich, a wśród niektórych grup odsetek ten jest jeszcze większy. Ponad połowa (51%) Polek zadeklarowała, że ma wysoką wiedzę na temat bezpieczeństwa płatności cyfrowych[1]. Ten wynik jest zbliżony w poszczególnych grupach wiekowych (od 49% do 55%).

– Visa wierzy w to, że edukacja finansowa pomaga w lepszym zarządzaniu swoimi pieniędzmi, co przekłada się na poprawę jakości życia. Patrząc szerzej, edukacja finansowa, którą rozumiem między innymi jako zdobywanie umiejętności cyfrowych, poszerzanie wiedzy czy codzienną praktykę, w połączeniu z inkluzywnością finansową, to klucz do tworzenia gospodarki dostępnej dla wszystkich. W ramach naszych działań wspieramy szereg programów oraz projektów w Polsce i poza nią, a jednym z najbardziej znaczących jest program grantowy Visa She's Next. Jesteśmy również członkiem założycielem i aktywnym partnerem Fundacji Polska Bezgotówkowa, która prowadzi platformę #AkademiaPrzedsiębiorcy zapewniającą bazę materiałów, artykułów, podcastów i e-booków, o tematach ważnych dla każdego przedsiębiorcy. Dodatkowo wspieraliśmy prace nad poradnikiem „Nowoczesny Senior”, stworzonym i dystrybuowanym przez Fundację Digital Poland – mówi Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce.

Edukacja finansowa w rękach ekspertów

Badanie przeprowadzone na zlecenie Visa pokazuje, że Polki uważają, że edukacją finansową powinni zajmować się uznani eksperci w zakresie finansów (66%), praktycy przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces (63%). Jednocześnie 66% Polek sądzi, że influencerzy i blogerzy, którzy nie są ekspertami w tej dziedzinie, nie powinni prowadzić takiej edukacji. Co ciekawe, opinię tę podzielają również przedstawicielki pokolenia Z – w grupie wiekowej 15-20 lat aż 64% ankietowanych Polek jest zdania, że influencerzy nie powinni prowadzić programów edukacji finansowej. Nie oznacza to jednak, że internet w ich opinii nie jest dobrym źródłem wiedzy o finansach – wręcz przeciwnie – najmłodsze spośród ankietowanych korzystają bowiem z branżowych stron internetowych i oglądają tematyczne filmiki w popularnych mediach społecznościowych. To sugeruje, że platformy cyfrowe pozostają dobrymi kanałami do wykorzystywania przez banki, firmy płatnicze i uznane osoby w świecie finansów czy praktyków.

Jak wynika z badania, Polki, szczególnie te najmłodsze, są otwarte na edukację finansową. Mają też świadomość, że na wielu płaszczyznach ich wiedza jest niedostateczna. Tworzy to więc szansę dla przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, które w odpowiedzialny sposób prowadzą działania edukacyjne w zakresie finansów. Visa wierzy, że tylko gospodarka, która włącza każdego, ma potencjał, by każdemu pomóc się rozwijać. Niezbędna jest do tego umiejętność zarządzania swoimi pieniędzmi.

