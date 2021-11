Ponad 20 mln zł dla 21 startupów z Polski Wschodniej

W trzynastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie projektu ubiegało się 47 startupów. Kwota złożonych wniosków przekroczyła 45 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała z tej puli najlepsze innowacyjne startupy gotowe do wprowadzenia swojego produktu na rynek. Konkurs finansowany jest z Programu Polska Wschodnia.

Program stawia na rozwój w makroregionie Polski Wschodniej (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie) działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach wybranej Platformy startowej.

– Innowacyjne, świeże podejście do problemów współczesnego świata, szybkie reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość – to wyzwania polskiej gospodarki, na które odpowiadają beneficjenci poddziałania „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich mogą realizować odważne, nowatorskie pomysły, przekształcając je w prężnie działające innowacyjne firmy ­– komentuje Edyta Gniazdowska, kierownik w Departamencie Rozwoju Startupów PARP.

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się m. in. : innowacyjna stacja pomiaru jakości wody, platforma do nieinwazyjnego oznaczania poziomu glukozy w organizmie, inteligenta wkładka do butów w zastosowaniach sportowych oraz rehabilitacyjnych czy platformy do automatycznych pomiarów parametrów wzrostu roślin.

W trzynastej rundzie konkursu najwięcej rekomendowanych projektów dotyczyło branży IT, medycyny, rolnictwa oraz edukacji. Rekomendacje dofinansowania otrzymały wnioski z Platform startowych: Unicorn Hub (10 projektów), Wschodniego Akceleratora Biznesu (6 projektów), Start in Podkarparckie (4) oraz Startup Heroes (1).

Dofinansowanie można przeznaczyć m. in. na:

zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;

wynagrodzenie pracy personelu projektu;

zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych;

organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Na pomysłodawców wciąż czeka w konkursie nr 1/2019 ponad 100 mln zł.

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach przedostatniej 16. rundy konkursu, który zakończy się już 10 listopada 2021 r. Nabór w ramach ostatniej, 17. Rundy konkursu, który rozpocznie się już 11 listopada 2021 r. będzie trwał do 30 grudnia 2021 r.