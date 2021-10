Biura serwisowane vs. coworking. Jakich usług jeszcze nie ma w Polsce?

Biura serwisowane projektowane i budowane są z myślą o elastyczności dla klienta. Modyfikacja przestrzeni biurowych możliwa jest dzięki dobremu projektowi architektonicznemu. W jednej chwili może stać się przestrzenią do pracy dla wielu osób. Wszystko z zachowaniem norm oraz standardów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy różnią się biura serwisowane od przestrzeni coworkingowej? Na czym polega elastyczność biura? Jakich usług jeszcze nie ma w Polsce? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci chillispaces.com

Czy różnią się biura serwisowane od przestrzeni coworkingowej?

Biura serwisowane oraz coworking służą do pracy biurowej, jednak skierowane są do dwóch, różnych grup klientów. Odbiorcom biur serwisowanych, czyli przestrzeni biurowych udostępnionych najemcom z pełnym serwisem są często duże firmy. Biura projektowane są w taki sposób, by były do pewnego stopnia modyfikowalne i adaptowalne, zgodnie z potrzebami poszczególnych najemców. W ramach biura serwisowanego otrzymujemy w pełni wyposażone biura w meble, urządzenia oraz infrastrukturę informatyczną. Możemy również castomizować przestrzeń biurową, aby była łatwo identyfikowalna dla klientów. Biura serwisowane powinny dawać pracownikom wszystkie narzędzia do osiągnięcia możliwie wysokiej produktywności. Użytkownicy powinni mieć do dyspozycji wygodne i ergonomiczne stanowiska, a wydzielone od pomieszczeń pracy powierzchnie rekreacyjne powinny pozwolić na odpowiedni wypoczynek w ciągu długiego dnia roboczego.

W przypadku przestrzeni coworkingowych jest nieco inaczej. Wielu z nas kojarzy hot deski, czyli miejsca z których możemy korzystać w dowolnym momencie, jednak nie są one na stałe tylko dla nas. Mogą być również biurka dedykowane, wtedy mamy pewność, że będziemy pracować zawsze w tym samym miejscu. Coworking skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą, jednoosobową lub z małym zespołem. Korzystają z niego również freelancerzy, wolne zawody czy osoby, które nie mają w domu optymalnych warunków do pracy. Otwarte przestrzenie coworkingowe sprzyjają atmosferze współpracy i wspólnego działania. Przestrzenie rekreacyjne często są miejscem, gdzie rodzą się nie tylko nowe znajomości, ale i nowe pomysły.

Na czym polega elastyczność biura?

Od wielu lat zauważmy rozkwit polskiego rynku powierzchni elastycznych. Z raportu JLL i Skanska „FLEXcellent Working” dowiadujemy się, że od 2014 roku globalne, średnioroczne tempo wzrostu w sektorze biur flex wynosiło 25 proc. W Polsce od 2015 roku podaż przestrzeni elastycznych wzrosła aż sześciokrotnie. Do 2030 roku biura typu flex mają stanowić nawet ok. 30% portfela nieruchomości komercyjnych dużych firm. Pandemia zmieniła podejście do wynajmu powierzchni flex. Długoterminowe kontrakty nie są już tak chętnie zawierane, jak miało to miejsce kilka lat temu. Obecnie elastyczność jest bardzo pożądana. Krótkie terminy dopasowania powierzchni do potrzeb klienta. Umowy zawierane na krótkie okresy. Szybkość i łatwość zmian w układzie architektonicznym biura. Bezpieczeństwo informatyczne i możliwość szybkiej aranżacji sieci pod potrzeby klienta. Brak ukrytych opłat i prosta polityka czynszowa. To podstawowe składowe biura flex według strategii 5F. Wynajem biura na pojedyncze dni tygodnia a nawet na godziny nikogo dziś nie dziwi. Przykład chillispaces.com pokazuje, że polski rynek jest gotowy na przyjęcie nie tylko dużych międzynarodowych dostawców usług elastycznych, ale także daje możliwość lokalizowania i rozwijania działalności lokalnym lub mniejszym firmom.

Jakich usług jeszcze nie ma w Polsce?

Etap zaawansowania rozwoju polskiego rynku biur serwisowanych jest wysoki. Odpowiadamy na potrzeby klientów oraz zmieniającego się świata. Staramy się dopasować usługi do rynków światowych. Coraz cześciej pojawiają się dodatkowe usługi tj. wspólne obiady, przerwy na medytacje czy rowerownie, które do niedawna można było spotkać tylko w dużych miastach europejskich. Aktualnie wielojęzyczna obsługa, recepcja dostępna całodobowo czy usługi pocztowe są standardem. Również pełne wyposażenie biur, kuchni i przestrzeni coworkingowych stanowi podstawę świadczonych usług. Biura serwisowane oferują nowoczesne usługi informatyczne. Wraz z postępem technologicznym, cyfryzacją na każdym kroku wzrasta ilość zagrożeń atakami na infrastrukturę czy usługi. Wychodząc naprzód oczekiwaniom klientów, chillispaces.com dodała do swojej oferty usługę ochrony przed atakami typu DDoS . Obejmuje ona monitoring sieci 24/7 i reagowanie na wszelkie anomalie czy niedozwolone sygnatury, reakcje na atak dla każdej naszej lokalizacji co w konsekwencji niweluje ryzyko niedostępności usługi dla klientów w usłudze dostępu do Internetu. Wi-fi 6 to najnowszy standard łączności bezprzewodowej. Gwarantuje wyższe bezpieczeństwo przesyłania danych, szybsze połączenie bezprzewodowe, usługę bardziej odporną na zakłócenia oraz większą liczbę urządzeń do obsłużenia. Nowe usługi w biurach serwisowanych oraz coworkingu stają się kołem napędowym dla rozwoju polskiego rynku.

chillispaces.com