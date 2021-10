Firma Dailyfruits zrealizowała badanie „Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy?”, aby sprawdzić jak zmienia się nastawienie Polaków do różnych modeli wykonywania obowiązków służbowych. Co trzeci zapytany pracownik zadeklarował, że woli pracować w biurze niż na home office. Trzy największe zalety tej formy pracy według respondentów to: atmosfera, którą we wspólnej przestrzeni tworzą ludzie, dostęp do infrastruktury biura w zakresie sprzętu i ergonomicznego miejsca pracy oraz benefity biurowe.

Szybszy internet, atmosfera i... spotkania przy kawie Co drugi pracownik biorący udział w badaniu Dailyfruits, zapytany dlaczego lubi pracować w biurze, wskazał na pierwszym miejscu aspekt społeczny tego modelu pracy. Wśród najważniejszych zalet wymienianych przez respondentów znalazła się: atmosfera, którą tworzą ludzie w biurze, spotkania integracyjne, spotkania przy kawie i wspólne posiłki, czyli elementy, których wciąż brakuje im na home office. Respondenci docenili również infrastrukturę i funkcjonalność, jaką daje biuro np. dostęp do sprzętu, jak większy monitor czy szybszy internet, dostępność sal konferencyjnych oraz dobrze zaaranżowaną przestrzeń biurową. Na trzecim miejscu znalazły się różne benefity biurowe, jak owoce czy inne zdrowe przekąski zapewnianie przez pracodawcę, stacjonarne eventy i szkolenia. Badanie „Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy?” pokazało perspektywę pracowników, wśród których coraz więcej odczuwa skutki „cyfrowego zmęczenia”. Pojawia się również coraz więcej badań prezentujących stanowisko i doświadczenia pracodawców, którzy zauważają, że praca zdalna bez rzeczywistego kontaktu z biurem odbija się na komunikatywności i kreatywności pracowników oraz ich jakości pracy. Im dłuższy staż pracy tym chętniej pracujemy w biurze Badanie prezentujące preferencje pracowników dotyczące modelu pracy pokazało także, że wpływ na chęć pracy w biurze ma staż pracownika. Połowa osób pracujących w biurach powyżej 10 lat, biorących udział w badaniu, woli biuro niż home office. W przypadku pracowników ze stażem do 3 lat i od 3 do 10 lat wyniki wyglądają już inaczej - tylko 1/3 ankietowanych jest za pracą w biurze. Spośród wszystkich respondentów bez podziału na wiek, staż pracy i płeć na pytanie „Czy obecnie brakuje Ci atmosfery biura?”, twierdząco odpowiedziało 36% ankietowanych. Z tej grupy 17% aktualnie pracuje zdalnie i chce wrócić do biura, a 19% pracuje hybrydowo i chciałoby spędzać w biurze więcej czasu. Mężczyźni wolą pracować w biurze, kobiety w domu Chęć pracy w biurze zależy, jak pokazały wyniki badania Dailyfruits, także od płci. Aż 55% mężczyzn biorących udział w badaniu, woli pracować w biurze niż na home office. U kobiet ta liczba jest dużo niższa, tylko 25% kobiet uczestniczących w badaniu woli pracować w biurze niż zdalnie. Różnica dotycząca wyboru modelu pracy ze względu na płeć może wynikać na przykład z większej ilości obowiązków domowych, które zazwyczaj mają kobiety, szczególnie pracujące mamy. Potrzebę realizacji spotkań dla pracowników, które będą łączyły ideę zdrowia i integracji dostrzega coraz więcej pracodawców. Wynika to pewnie między innymi z chęci podniesienia efektywności pracy i produktywności czy obniżenia poziomu absencji pracowników. Coraz istotniejszy jest także aspekt społeczny pracy, bez którego niemożliwa jest efektywna współpraca i realizacja celów biznesowych organizacji. Dla co drugiego zapytanego Polaka najważniejszym czynnikiem, który skłania do przebywania w biurze są ludzie. Przyjazna atmosfera, możliwość spotkań czy wspólne posiłki to jest to czego brakuje nam najbardziej, a co potrafią wykorzystać świadomie pracodawcy.