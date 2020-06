Ofensywa cyberprzestępców. Przechowanie danych w chmurze oszczędzi sporo kłopotów

Najgroźniejsze ataki hakerskie, jakie obecnie można wykryć, dzielą się na trzy główne grupy – phishing, który pozwala cyberprzestępcom dostać się np. do kont bankowych, „tradycyjne” malware, wykradające dane z naszego komputera oraz ransomware, szyfrujące zawartość dysków komputerów, połączone z żądaniem wysokiego okupu za przywrócenie dostępu do naszych danych.

Trzeba też pamiętać, że w dobie epidemii koronawirusa coraz częściej pracę wykonuje się zdalnie, czasem z prywatnego komputera, czasem ze służbowego laptopa, wykorzystywanego niestety również do prywatnych spraw. Wiele osób nie korzysta z oprogramowania antywirusowego, ani nie umie zadbać o odpowiednie zabezpieczenie sieci domowej. A przecież, by paść ofiarą cyberwłamywaczy, wystarczy tylko kliknąć na fałszywy link w mailu, czy ściągnąć zainfekowany program ze strony, udającej bezpieczną.



Wszystko to sprawia, że rośnie ryzyko trafienia na celownik cyberprzestępców. A według raportu firmy Coverware, aż 18 proc. ataków ransomware wymierzonych jest w małe i średnie firmy, świadczące profesjonalne usługi finansowe, prawne czy medyczne.

Do tego hakerzy coraz częściej grożą ujawnieniem danych, uzyskanych dzięki złośliwemu oprogramowaniu. Nie trzeba tłumaczyć, co to oznacza dla firmy zajmującej się finansami innych przedsiębiorstw i mającej dostęp do poufnych danych. Biuro rachunkowe będzie się w takiej sytuacji liczyło nie tylko z żądaniem odszkodowania, ale także z utratą zaufania i odpływem klientów, co może doprowadzić do bankructwa.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa radzą, by nie płacić okupu, a skontaktować się z policją. Nawet jeśli jednak ktoś zdecyduje się na współpracę z cyberwłamywaczami, to znane są przypadki, gdy po zapłaceniu okupu blokada nie zostaje zdjęta. Do tego w pierwszym kwartale tego roku średnia wartość wypłaconego okupu na świecie (w porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 roku) wzrosła o 33 proc. - do 111 tysięcy dolarów. A dla polskiego biura rachunkowego z segmentu MŚP taka kwota oznacza zrujnowanie budżetu.

Nawet jeśli biuro rachunkowe odmówi żądaniom sieciowych bandytów, pozostaną do zapłacenia koszty odzyskania danych przez biegłych informatyków, które mogą sięgnąć kilku, bądź kilkunastu tysięcy złotych. Do tego trzeba też doliczyć koszt alternatywny, czyli np. odszkodowania z powodu niedotrzymania terminów umów przez brak możliwości pracy po zablokowaniu komputerów.

