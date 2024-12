Restrukturyzacja a upadłość. Jakie możliwości ma przedsiębiorca w kryzysie [WYWIAD]

Czy wszystkie firmy mogą skorzystać z restrukturyzacji? Czym różni się ona od upadłości? Co w sytuacji, gdy się nie powiedzie? Odpowiedzi na pytania dla Infor.pl udziela Patryk Kruczek, adwokat i doradca restrukturyzacyjny w kancelarii Kruczek+Partnerzy.

Czym różni się restrukturyzacja od upadłości?

Patryk Kruczek: Restrukturyzacja to proces, w którym przedsiębiorstwo, które znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, podejmuje działania mające na celu poprawę swojej kondycji, restrukturalizację długu, zmianę modelu biznesowego czy operacyjnego, w celu odzyskania rentowności i uniknięcia upadłości. W ramach restrukturyzacji firma ma możliwość negocjacji warunków spłat z wierzycielami, a proces ten odbywa się pod nadzorem sądowym.

Upadłość, z kolei, oznacza całkowite zakończenie działalności firmy, której długi przekraczają jej aktywa. W przypadku upadłości sąd wyznacza syndyka, który zajmuje się likwidacją majątku firmy i zaspokojeniem roszczeń wierzycieli. W efekcie, upadłość prowadzi do zakończenia działalności firmy, chyba że sąd zdecyduje o tzw. upadłości z możliwością zawarcia układu.

W październiku odnotowano rekordową liczbę restrukturyzacji przy jednoczesnym spadku wniosków o upadłość. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi możliwości?

Tak, to z pewnością wskazuje na rosnącą świadomość przedsiębiorców na temat alternatyw dla upadłości. Wzrost liczby restrukturyzacji może być wynikiem tego, że coraz więcej firm dostrzega możliwość uratowania swojej działalności poprzez restrukturyzację, zamiast podejmować drastyczne kroki jak upadłość. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że mają opcję negocjacji z wierzycielami, restrukturalizacji długu, a nawet zmiany modelu biznesowego, co pozwala im uniknąć zamknięcia firmy i upadłości.

Czy każda firma może skorzystać z restrukturyzacji?

Większość firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, może skorzystać z procedury restrukturyzacyjnej. Warunkiem jest, by przedsiębiorstwo miało potencjał do odzyskania płynności finansowej i rentowności. Oczywiście, firma musi spełniać określone kryteria, m.in. mieć trudności finansowe, ale nie może być jeszcze w pełni niewypłacalna, czyli nie może już być w stanie upadłości. Ważne jest również, by przedsiębiorstwo podejmowało działania na rzecz poprawy swojej sytuacji finansowej i było gotowe do współpracy z wierzycielami.

Niektóre branże mają teraz trudniejszy moment niż inne. Czy ma to znaczenie w przypadku wyboru: restrukturyzacja czy upadłość?

Tak, sytuacja branży ma znaczenie. Firmy z branż, które przeżywają chwilowe trudności lub mają szansę na odbudowę (np. przemysł turystyczny, gastronomia, transport), mogą mieć większe szanse na skuteczną restrukturyzację. W takich przypadkach, z pomocą specjalistów i odpowiednich działań, możliwe jest przeorganizowanie działalności i odzyskanie rentowności. Z kolei w branżach, które borykają się z długoterminowym kryzysem lub fundamentalnymi problemami (np. przemysł węgla), restrukturyzacja może być mniej skuteczna, a firmy mogą zmierzać ku upadłości.

Na co powinny zwrócić uwagę firmy zastanawiające się nad restrukturyzacją, jakie powinny być pierwsze kroki?

Firmy, które rozważają restrukturyzację, powinny przede wszystkim ocenić swoją sytuację finansową i długoterminowy potencjał. Pierwszym krokiem powinno być skonsultowanie się z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże ocenić, czy restrukturyzacja jest najlepszą opcją. Należy także zebrać pełną dokumentację finansową, zwrócić uwagę na strukturę zadłużenia, przeanalizować płynność finansową i przeorganizować działalność, jeśli to konieczne. Ważne jest, aby działać z wyprzedzeniem, zanim trudności finansowe staną się zbyt poważne.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorstwa podczas restrukturyzacji?

Do najczęstszych błędów należą opóźnienia w podjęciu działań – przedsiębiorcy często zaczynają działać, gdy sytuacja jest już krytyczna, co może utrudnić skuteczną restrukturyzację. Brak odpowiedniego planu restrukturyzacji – nieprzemyślane działania, które nie obejmują pełnej analizy finansowej, mogą doprowadzić do nieefektywnych decyzji. Brak współpracy z wierzycielami – ignorowanie potrzeb i oczekiwań wierzycieli może prowadzić do ich braku zaufania i niechęci do współpracy. Niedostateczna komunikacja z pracownikami i innymi interesariuszami – brak przejrzystości w działaniu może zniechęcić kluczowe osoby do współpracy.

Jak długo zazwyczaj trwa proces restrukturyzacji?

Czas trwania procesu restrukturyzacji zależy od stopnia skomplikowania sytuacji finansowej firmy, ale średnio trwa od kilku miesięcy do roku. W przypadku mniej skomplikowanych restrukturyzacji, proces może zakończyć się szybciej, natomiast w bardziej złożonych przypadkach może potrwać dłużej. Czas trwania zależy również od tego, jak szybko uda się uzyskać porozumienie z wierzycielami i jakie zmiany trzeba wprowadzić w firmie.

Co w przypadku, gdy restrukturyzacja się nie powiedzie?

Jeśli restrukturyzacja się nie powiedzie, firma może przejść do upadłości, która jest ostatecznym rozwiązaniem. W sytuacji upadłości sąd podejmuje decyzję o likwidacji majątku firmy, a syndyk zajmuje się jego sprzedażą w celu zaspokojenia wierzycieli. Jednakże, nawet po nieudanej restrukturyzacji, firma może jeszcze starać się o upadłość z możliwością zawarcia układu, co daje jej szansę na częściowe zaspokojenie wierzycieli i może umożliwić dalszą działalność pod pewnymi warunkami.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Kinga Olszacka.

