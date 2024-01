Ten rok dla logistyki będzie przełomowy. Wszystko za sprawą sztucznej inteligencji

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w logistyce jest już praktycznie na porządku dziennym. Ale to dopiero początek wykorzystywania potencjału AI. Rewolucja jest blisko, a nawet jeszcze bliżej.

Rewolucja w branży logistycznej

To już nie fikcja rodem z fantastyki naukowej, to nowa rzeczywistość. W ciągu najbliższego roku możemy być świadkami prawdziwej rewolucji w branży logistycznej! Aż połowa największych firm z branży planuje wdrożyć najnowszą technologię generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), co może całkowicie zmienić sposób, w jaki zarządzamy dostawami.

Plany to jedno, a co dalej? Ankieta przeprowadzona przez Gartner jednoznacznie wskazuje, że za deklaracjami branży logistycznej stoi także gotowość do wdrożenia sztucznej inteligencji. Środki, jakie zostały zabudżetowane na rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję są o niemal 6 proc. większe niż w roku ubiegłym. W przypadku miliardów euro czy dolarów, daje to ogromne kwoty. Czy to oznacza, że już niedługo zaawansowane algorytmy AI będą wspierać logistyków w ich codziennej pracy? - W miarę upowszechniania i lepszego zrozumienia, jaki potencjał drzemie w SI, ta technologia ma szansę istotnie zaznaczyć swoją obecność w przyszłości handlu i logistyki - zauważa Bartłomiej Rychtarski zajmujący się rozwiązaniem opartym o SI w poznańskiej spółce PSI Polska. Jego zdaniem zmiany, które nas czekają, będą tak duże, że firmy, które nie zdecydują się na wdrożenia, mogą mieć kłopoty na rynku. - W obliczu tak dynamicznych zmian technologicznych, firmy, które nie przyjmą innowacji, ryzykują utratę konkurencyjnej przewagi na rynku - kończy Rychtarski.

Polacy przodują w nowych technologiach

Jak to wszystko wygląda w praktyce? Okazuje się, polska firma LPP, znana z marek takich jak Reserved, Cropp, czy House, jest już o krok przed konkurencją, adaptując inteligentne algorytmy w praktyce. W wybranych magazynach obsługujących sprzedaż e-commerce LPP, działa system Warehouse Intelligence firmy PSI Polska, bazujący na sztucznej inteligencji. A jak funkcjonuje system? – Platforma WI, analizuje różne scenariusze operacji magazynowych i dostarcza rekomendacje do ich usprawnienia. A to wszystko przy pomocy rozwiązań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego zintegrowanych bezpośrednio z PSIwms. To przekłada się na poprawę wydajności w rzeczywistych procesach – w skrócie wyjaśnia Bartłomiej Rychtarski.

Jednak mechanika działania jest znacznie bardziej zaawansowana. Dla branży logistycznej i handlowej ważniejsze od technologicznych niuansów są możliwości systemu związane z poprawą efektywności. Kluczową cechą Warehouse Intelligence jest jego zdolność do usprawnienia procesu kompletacji zamówień. Podczas pierwszych testów w centrum dystrybucyjnym LPP, system wykazał zdolność do skrócenia tras kompletacji zamówień o około 30 proc., dotychczasowe działania algorytmów WI pozwoliły usprawnić procesy o ponad 20%. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę pozycję LPP jako ważnego gracza na rynku e-commerce w Polsce i Europie, obsługującego około 44 miliony zamówień rocznie.

Czy branża logistyczna stoi na progu rewolucji, którą przewiduje Gartner? Wszystko wskazuje na to, że zmiany są bliskie. Połowa głównych firm z sektora już planuje inwestycje w sztuczną inteligencję i zarezerwowała na to środki w swoich budżetach. To sygnalizuje, że era, w której zaawansowane algorytmy SI wspomagają zarządzanie dostawami, staje się codziennością. Wkrótce nasze codzienne zakupy mogą być zarządzane przez nowoczesne technologie.

