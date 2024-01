Faktoring 2024. Dalsza automatyzacja oceny ryzyka zwiększa dostępność usługi: rozwija się mikrofaktoring dostępny także online

Nowoczesne technologie zmieniają świat finansów w taki sposób, że staje się on coraz bardziej dostępny i użyteczny i dla konsumentów, i dla przedsiębiorców. Za przykład mogą posłużyć produkty niegdyś dostępne tylko w bankach czy innych instytucjach finansowych, a teraz obsługiwane online, jak na przykład faktoring.

Jednym z istotnych kierunków tej ewolucji jest efaktoring, czyli faktoring internetowy, z którego mogą korzystać już dziś nawet najmniejsze firmy. Ale ten rynek usług finansowych stoi również przed ważnymi wyzwaniami, takimi jak chociażby właściwa ocena ryzyka. Czy szykują się tutaj istotne zmiany w 2024 roku?

Faktoring online pozyskuje nowych klientów

Faktury z odroczonym terminem płatności wystawia już 86 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP. W co drugiej firmie (55 proc.) zdarzają się problemy z terminowym regulowaniem zapłaty przez kontrahentów. To skłania przedsiębiorców do szukania nowoczesnych rozwiązań, które z jednej strony pozwolą im lepiej kontrolować spływ należności, a z drugiej zabezpieczą ich płynność finansową w razie problemów z płatnością ze strony klientów. Jednym z takich rozwiązań jest faktoring.

Najnowsze badanie Kaczmarski Group „2024 rok z perspektywy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”, pokazuje ponadto, że jeszcze do niedawna faktoring był usługą finansową skierowaną wyłącznie do dużych firm, a efaktoring przeniósł tę praktykę na nowy poziom. Umożliwił finansowanie faktur mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, eliminując zbędne formalności i biurokrację dzięki automatyzacji procesów.

Teraz faktoring online jest szybkim i wygodnym rozwiązaniem, które pozwala skrócić czas oczekiwania na pieniądze i tym samym ochronić płynność finansową każdego przedsiębiorstwa. Jednak oprócz zawansowanych aspektów technologicznych, musi też gwarantować bezpieczeństwo w transakcjach realizowanych przez Internet. Do tego niezbędne są: odpowiednie zarządzanie ryzykiem i weryfikacja klienta.

Faktoring online: jakie daje korzyści

– Największym atutem efaktoringu jest eliminacja biurokracji. Mali przedsiębiorcy korzystają chętnie z tej formy finansowania, ponieważ pozwala im ona skupić się na operacyjnej stronie biznesu, zamiast tracić czas na uciążliwe procedury SMS – mówi Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG.

Jak wyjaśnia ekspert, automatyzacja procesów sprawia, że przedsiębiorca może zawnioskować o finansowanie z dowolnego miejsca na świecie i otrzymać środki finansowe z faktur bezpośrednio na konto bankowe w zaledwie kilka minut.

– To proces w 100 procentach online, począwszy od wypełnienia formularza, przez dostarczenie informacji o fakturze, po podpisanie umowy kodem SMS – dodaje Emanuel Nowak.

Ponadto faktoring nie generuje dodatkowego zadłużenia. Przedsiębiorca może ponieść jednorazowy koszt, zamiast podpisywać długoterminową umowę, jak ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego czy leasingu. Ten brak obowiązku długotrwałej współpracy i dowolność w doborze faktur zgłaszanych do finansowania są istotną przewagą dla przedsiębiorców, którzy chcą samodzielnie zarządzać płynnością finansową w firmie.

Faktoring online 2024: dalszy postęp w automatyzacji oceny ryzyka

Automatyzacja odgrywa również ważną rolę w ocenie ryzyka i weryfikacji klienta. Ponieważ błyskawiczna analiza wielu danych pochodzących z wiarygodnych źródeł, dotyczących klienta i historii jego płatności, zabezpiecza zarówno interesy instytucji finansowej, jak i wpływa na bezpieczeństwo transakcji. Dlatego firmy oferujące faktoring online muszą mieć wdrożone zaawansowane systemy zarządzania ryzykiem, które chronią obie strony procesu.

Jak wyjaśnia ekspert, automatyczna ocena ryzyka dokonuje się już na etapie wypełniania wniosku przez klienta, by w efekcie zakwalifikować daną fakturę do finansowania. To rozwiązanie nie wydłuża w żaden sposób czasu potrzebnego na decyzję, a wręcz można powiedzieć, że go optymalizuje.

Ocena ryzyka odbywa się wyłącznie na podstawie danych pochodzących z raportów gospodarczych i baz rynkowych, a nie na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów. Dlatego oprócz faktury nie wymaga od niego żadnej dodatkowej dokumentacji.

– Oprócz oceny przedsiębiorcy firma faktoringowa ocenia też jego kontrahenta, który finalnie będzie opłacał fakturę. I w zależności od jego oceny zasugeruje różne rodzaje faktoringu – wyjaśnia ekspert NFG.

W 2024 r. automatyzacja procesów w efaktoringu nadal będzie istotnym elementem jego rozwoju. Dążenie do jeszcze większej efektywności i szybkości finansowania będzie napędzać innowacje w tej dziedzinie. Ale nie mniej ważne będą kwestie bezpieczeństwa transakcji oraz właściwej oceny ryzyka. Faktoring online bowiem to nie tylko dostawca nowoczesnych usług finansowych, lecz również ważny gracz w rewolucji cyfrowej.