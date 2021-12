Wsparcie branży turystycznej. 153 mln zł pożyczek dla firm turystycznych w Polsce Wschodniej

Ze wsparcia branży turystycznej w Polsce Wschodniej skorzystało do tej pory ponad 800 firm; łączna kwota udzielonych pożyczek wyniosła 153 mln zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pożyczki dla branży turystycznej

Jak podkreślono w komunikacie, mija 5 lat od uruchomienia pożyczek dla branży turystycznej w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka. Są to pieniądze krajowe, którymi zarządza Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instrument wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej, chcące zainwestować w Polsce Wschodniej, czyli w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim.

Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 800 mikro-, małych i średnich firm z branży turystycznej i okołoturystycznej z Polski Wschodniej. Łączna kwota udzielonych pożyczek to 153 mln zł. Pozyskane środki firmy przeznaczyły nie tylko na rozwój działalności, ale też, w czasie pandemii na utrzymanie płynności finansowej.

"Niewątpliwym wyzwaniem w ciągu tych 5 lat, stał się dla branży turystycznej czas pandemii. Firmy potrzebowały szczególnej pomocy. MFiPR odpowiedziało na te potrzeby. Zmieniliśmy warunki wsparcia na jeszcze korzystniejsze, aby firmom łatwiej było spłacać raty pożyczki. Co więcej – przedsiębiorcy mogli otrzymać pożyczkę nie tylko na inwestycje, ale też w całości przeznaczyć środki na bieżące cele, aby utrzymać płynność finansową" – wyjaśniła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w informacji.

Rozwój turystyki w Polsce Wschodniej

Jak podkreśliło MFiPR, pożyczka na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej to środki w wysokości do 500 tys. zł, które mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą zainwestować w rozwój pensjonatu, restauracji, parku linowego, wypożyczalni kajaków i wielu innych wpisujących się w branżę turystyczną przedsięwzięć. Warunek to ulokowanie inwestycji na terenie Polski Wschodniej.

Pożyczka jest niskooprocentowana, z możliwością uzyskania 12-miesięcznej karencji w spłacie oraz ustalenia zmiennych rat spłaty pożyczki. Przedsiębiorca może spłacać pożyczkę nawet przez 7 lat. Z dodatkowych preferencji, m.in. jeszcze niższego oprocentowania czy braku wkładu własnego mogą skorzystać młode firmy, prowadzące działalność nie dłużej niż 2 lata, a także Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Całkowity budżet instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to ok. 200 mln zł. Pożyczki będą udzielane do 2026 roku.