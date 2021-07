W co najchętniej inwestujemy pieniądze? [RAPORT]

67% Polaków już poszukuje alternatywy dla nisko oprocentowanych lokat, ale tylko 1 na 3 dopuszcza minimalne ryzyko. Brak wiedzy i strach przed utratą dorobku życia to najczęstsze powody, które zmuszają do trwania przy lokatach. Jak inwestować bezpiecznie?

Inwestycje w lokaty bankowe

Reklama

8 na 10 (84%) respondentów badania Prudential deklaruje, że odkłada określone sumy na później. Jednak spośród tej całkiem licznej grupy, tylko co trzeci ankietowany wykorzystuje do tego celu różne produkty inwestycyjne lub inwestuje pieniądze w inny sposób. Ulubionym produktem depozytowym Polaków jest lokata bankowa. Z tego rozwiązania korzysta 58% z grupy osób aktywnie oszczędzających. Jednak czy ten stan potrwa jeszcze długo? Od miesięcy można zaobserwować spadek oprocentowania produktów depozytowych, które oferuje rodzimy sektor bankowy. Nie umknęło to uwadze ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu Prudential, ponad połowa ma świadomość, że w ostatnim czasie wartość oprocentowania spadła i wkrótce wielu z nich będzie poszukiwać alternatywy.

Proces ten mogą przyspieszyć zmiany, jakich spodziewają się eksperci ze Związku Banków Polskich. Przewidują oni, że wkrótce zostaną wprowadzone dodatkowe opłaty dla oszczędności zdeponowanych w bankach. W efekcie, zamiast zarobić na zebranych środkach, klienci zapłacą za przechowywanie swoich pieniędzy na rachunku lub innych depozytach bankowych.

Na jakie alternatywy mogą zdecydować się Polacy?

Na pewno nie będą to produkty obarczone wysoką zmiennością i niepewnością. Dla blisko 75% ankietowanych ograniczenie ryzyka utraty oszczędności jest ważniejsze niż maksymalizacja zysku. Co ciekawe, co trzeci z ankietowanych oczekuje możliwości wzrostu wyższego niż inflacja i w związku z tym dopuszcza minimalne ryzyko straty, wynika ze zrealizowanych badań Prudential Family Index.

Inwestowanie na nowo

Reklama

Jeżeli nie lokaty to, w co w takim razie najczęściej inwestują Polacy? Jak wynika z badań Prudential, 28% ankietowanych zdaje się na fundusze inwestycyjne, które zarządzają powierzonymi im środkami, 23% kupuje nieruchomości i dokładnie tyle samo wybiera grę na giełdzie.

Jednak to nie są rozwiązania dla każdego. Brak specjalistycznej wiedzy i obawa utraty części środków to najczęściej wymieniane powody, dla których respondenci nie zdecydowali się na inwestowanie w alternatywne dla lokat instrumenty finansowe. W przypadku zakupu nieruchomości olbrzymią barierę stanowi cena inwestycji, która często przekracza sumę kapitału zgromadzonego na rachunkach i depozytach.

O badaniu

Badanie Prudential Family Index 2020 „Oszczędności i finanse Polaków w dobie pandemii SARS-Cov-2, IX 2020” /badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna 25-45 lat/badanie przeprowadzone we wrześniu 2020 roku/CAWII/IQS.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA