Czy mądrzejsze kraje są bogatsze?

Bogactwo a poziom IQ

Amerykański biznesmen Robert T. Kiyosaki powiedział kiedyś: "Inteligencja rozwiązuje problemy i produkuje pieniądze". Jednak jak silny jest związek pomiędzy mocą mózgu a wielkością konta bankowego? Analitycy Moneytransfers.com porównali średnie IQ różnych krajów europejskich ze średnią zamożnością ich obywateli i przeanalizowali wyniki.

Polski średni wynik testu IQ jest o trzy punkty wyższy niż wynik Francji, ale już polskie PKB na głowę mieszkańca jest o 24 802 USD niższe.

Kilka krajów wykazało silną korelację między średnim IQ a PKB na głowę mieszkańca, ale jak wyjaśniamy poniżej, to czynniki zewnętrzne, zdają się mieć tutaj większe znaczenie. Z analizy wynika, że wysokie IQ niekoniecznie oznacza, że będziesz zarabiać więcej pieniędzy. Jak wykazały wcześniejsze badania naukowe, kraj, w którym się urodziłeś, może mieć na to dużo większy wpływ.

IQ i poziom PKB

W krajach europejskich, które wzięto pod uwagę, istniała pewna korelacja między średnimi wynikami testów IQ a PKB na głowę mieszkańca. Kraje takie jak Serbia, Chorwacja czy Ukraina miały wyniki testu IQ poniżej średniej i niski wskaźnik PKB na mieszkańca.

Jednak nie w każdym przypadku tak było. Kraje o jednych z najwyższych wskaźników PKB na głowę mieszkańca, takie jak Irlandia, Szwajcaria i Norwegia, miały przeciętne wyniki testu IQ. Wszystkie te kraje mają stosunkowo niewielką ilość ludności, a głównymi czynnikami wpływającymi na ich PKB są ogromne zasoby naturalne w przypadku Norwegii czy niskie stawki podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku Irlandii.

Analizując dalsze części wykresu odkryto, że wynik IQ nie jest najlepszym zwiastunem PKB. Przykładowo Francja uplasowała się tuż poniżej średniej pod względem IQ, z wynikiem 99, podczas gdy Polska uzyskała ponadprzeciętny wynik 102. Mimo to PKB Francji jest siódmym co do wielkości PKB na świecie, wynoszącym 2,6 biliona USD, z PKB na mieszkańca w wysokości 40 496,40 USD. PKB Polski wynosi za to 595,9 miliarda USD, z PKB na mieszkańca w wysokości 15 694,70 USD.

Wielka Brytania ma średni wynik IQ na poziomie 102, plasując się w pierwszej dziesiątce krajów, które wzięliśmy pod uwagę. Wielka Brytania ma również szóstą co do wielkości gospodarkę na świecie, z PKB wynoszącym 2,6 biliona USD. Jednak już jej PKB na głowę mieszkańca nie jest szczególnie wysokie, gdyż wynosi 42 328,90 USD, dając jej już tylko 16 miejsce w naszym zestawieniu.

Niemieckie średnie IQ wynosi 101, ale mają oni wyższe PKB, który wynosi 3,7 biliona USD - będąc czwartym co do wielkości na świecie - oraz PKB na mieszkańca wynoszącym 46 467,50 USD. Tym samym, mimo iż Niemcy nie znalazły się w pierwszej dziesiątce pod względem wyników testu IQ, zajęły one 14 miejsce na naszej liście PKB na mieszkańca.

Według danych Hiszpanie są równie bystrzy jak Brytyjczycy, ze średnim IQ wynoszącym 102. Hiszpańska gospodarka pozostaje czternastą największą na świecie, z PKB wynoszącym 1,3 biliona USD. Jednak utrzymujące się wysokie bezrobocie i problemy strukturalne sprawiają, że PKB na mieszkańca wynosi zaledwie 29 564,70 USD.

Co na to nauka?

Przez lata prowadzono szeroko zakrojone badania nad związkiem między bogactwem a IQ, które w znacznym stopniu potwierdziły tezę, że inteligencja osobista wpływa na status finansowy. Zgromadzone dane niekoniecznie jednak dają pełny obraz sytuacji.

Na przykład, badanie przeprowadzone w 2015 r. na Uniwersytecie George'a Masona wykazało, że związek między IQ danej osoby a jej dochodami jest stosunkowo niewielki, niezależnie od badanego kraju. Jeden punkt IQ pozwalał przewidzieć tylko o 1% wyższy dochód na osobę.

Jak się okazało, znacznie większe znaczenie miała średnia inteligencja kraju, w którym dana osoba mieszkała. We wszystkich krajach jeden dodatkowy punkt IQ pozwalał przewidzieć o 6% wyższy dochód na osobę. Ekonomista Garett Jones zbadał ten związek w swojej książce "Hive Mind: How Your Nation's IQ Matters So Much More Than Your Own” (“Umysł roju: Jak IQ Twojego narodu liczy się bardziej niż Twoje własne"). "Jeśli coś wydaje się mieć większe znaczenie dla narodu niż dla jednostki, to może mieć to pozytywne skutki uboczne" - powiedział Jones.

Jones zidentyfikował cztery "pozytywne skutki uboczne" życia w "mądrym" kraju. Są to - związek między IQ a cierpliwością, współpraca, wydajność zespołu i produktywność osób z otoczenia. Według niego wszystkie z nich mogą zwiększyć średni dochód.

W 2007 roku na Uniwersytecie Stanowym Ohio przeprowadzono badanie na 7500 obywatelach USA, które na pierwszy rzut oka wykazało, że dobre wyniki w teście na inteligencję w młodym wieku korelowały z wyższymi przychodami w późniejszym życiu. Osoba z 2% najlepszych wyników zarabiała rocznie o około 12 000 USD więcej niż osoba z przeciętnym wynikiem, a jej przychody wynosiły prawie 128 000 USD w porównaniu do 58 000 USD w przypadku osób z przeciętnym wynikiem.

Jednak gdy badacze uwzględnili takie czynniki jak dziedziczenie, wybór stylu życia czy stan cywilny, związek ten zaniknął. Rozwód i palenie papierosów miały większy wpływ na ostateczną wysokość przychodów niż wynik IQ w młodości. W rzeczywistości, po uwzględnieniu dodatkowych czynników, osoby z nieco ponadprzeciętnym IQ miały na ogół wyższe przychody niż osoby z wyższym IQ.

Zatem, czy wielki mózg zapewni ci wysokie saldo na koncie w banku? Może pomóc. Ale kraj i status społeczno-ekonomiczny, w którym się urodziłeś, prawdopodobnie pomoże Ci o wiele bardziej.

O badaniu

Zebrano średnie wyniki IQ krajów ze strony arealme.com i porównano je z najnowszymi danymi na temat PKB na głowę mieszkańca z Banku Światowego.

Jak wspomniano powyżej, należy pamiętać, że na PKB na mieszkańca i ogólne PKB danego kraju mogą mieć wpływ różne czynniki historyczne, społeczne, polityczne i geograficzne, które mogą wpływać na gospodarkę kraju, niezależnie od inteligencji jego obywateli.

Wynik IQ jest generowany na podstawie serii ujednoliconych testów oceniających zdolności poznawcze w różnych obszarach, takich jak rozwiązywanie problemów abstrakcyjnych oraz rozumowanie numeryczne i werbalne. Należy również zauważyć, że według niektórych naukowców, takie testy są kulturowo stronnicze i nie biorą pod uwagę innych form inteligencji, takich jak inteligencja społeczna, kreatywność i pamięć.