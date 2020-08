Specjalna maszyna zbierze za człowieka kamienie z pól uprawnych

800 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich z NCBR oraz 200 tysięcy złotych od inwestorów prywatnych pomogło innowatorom z powodzeniem wprowadzić urządzenie na rynek.

Kiedy ryzyko niepowodzenia jest największe

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Za pośrednictwem wehikułów inwestycyjnych – funduszy BRIdge Alfa – są selekcjonowane pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Wchodzą na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept. Zespoły projektowe i młode spółki technologiczne, które mają pomysł na innowację produktową lub procesową i potrzebują środków na jego sfinansowanie mogą liczyć na wsparcie w wysokości ok 1 mln zł. 80% tej kwoty to bezzwrotne dofinansowanie z NCBR z Funduszy Europejskich.

- Niewątpliwą zaletą programu jest brak ograniczeń tematycznych i atrakcyjne dofinansowanie. Ograniczamy ryzyko zarówno po stronie twórców technologii, jak i inwestorów prywatnych. Zwiększamy tym samym szanse na rozwój ciekawych projektów, którym ciężko jest pozyskać finansowanie ze względu na brak dojrzałości technologicznej i biznesowej. Inwestowanie w innowacje się opłaca, czego dowodzą pierwsze, kończące się sukcesem projekty naszych grantobiorców - mówi Włodzimierz Kuc, dyrektor Działu Inwestycji B+R NCBR.

Analiza rynku to podstawa

Pomysłodawcy urządzenia trzy lata temu dostrzegli, że na rynku brakuje wydajnego i skutecznego urządzenia do usuwania kamieni z pól, których obecność utrudnia proces uprawy roślin: siew, zabiegi pielęgnacyjne. Chcieli zagospodarować tę niszę. Uwierzył w nich działający w ramach BRIdge Alfa fundusz AgriTech Hub i w 2019 roku powołana dwa lata wcześniej spółka Usarya Polska rozpoczęła realizację projektu „USARYA - Prace badawcze i rozwojowe związane z opracowaniem innowacyjnego urządzenia rolniczego, automatyzującego proces zbierania skał i kamieni z pól uprawnych”. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich zrodzony z pasji pomysł przekuto w autorskie rozwiązanie - Maszynę do zbierania kamieni SC 100. Malowane na biało-czerwono - to znak rozpoznawczy Usaryii - urządzenie wyróżnia szeroka, efektywna powierzchnia zbierająca i system czyszczenia i załadunku kamienia, umożliwiający odsprzedaż kruszywa. Posiada przy tym całkowicie zautomatyzowany system przygotowania do pracy.

Pierwsze dziecko

Ponad 10-tonowa maszyna, którą twórcy pieszczotliwie nazywają swoim pierwszym dzieckiem, została już doceniona przez przedstawicieli branży. Stworzone przez mazowiecki startup rozwiązanie otrzymało m.in. złoty medal podczas targów Agrotech 2019 r. i zdobyło Grand Prix w kategorii „Premiery” targów Polagra 2020 r. Co jednak najważniejsze, jest już dostępnym w sprzedaży produktem, a Usarya, nie posiadając jeszcze nawet działu sprzedaży, może się już pochwalić klientami w kraju i zagranicą. Póki co nowatorska maszyna trafiła do 10 klientów. Startup ma jednak apetyt na więcej i już myśli o nowych projektach, które planuje finansować także przy wsparciu z Funduszy Europejskich. Pomysłodawcy i twórcy technologii, którzy również chcieliby rozwinąć skrzydła i pójść w ślady tego i ponad 400 innych startupów mogą jeszcze starać się o finansowanie z BRIdge Alfa.

