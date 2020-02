Płatności telefonem dla klientów – czy to już konieczność?

Źródło: Materiały prasowe

Płatności zbliżeniowe telefonem – najdynamiczniej rozwijające się płatności bezgotówkowe

Jak wynika z raportu „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2019” przygotowanego przez pracownię Pollster na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, już tylko 20% naszych rodaków płaci gotówką. Pozostali preferują płatności bezgotówkowe, z których najpopularniejsze są transakcje za pomocą kart płatniczych.

Chociaż z kart debetowych i kredytowych korzysta większość z nas, to coraz popularniejsze stają się płatności telefonem lub inteligentnym zegarkiem. I choć na chwilę obecną to najchętniej wybierana forma płatności jedynie przez 7% Polaków, to w przypadku osób młodych odsetek ten jest znacznie bardziej imponujący i wciąż rośnie.



Czy wiesz, że…

…płatności telefonem są już najbardziej preferowanym sposobem płacenia dla aż 23% osób w wieku 18-34 lat?

W Chinach już 86% mieszkańców płaci za pomocą aplikacji w telefonie. W Polsce obserwujemy bardzo wyraźny trend wzrostowy. Z raportu „Płatności cyfrowe 2017” opublikowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej wynika, że 29% dorosłych Polaków przynajmniej raz skorzystało z płatności telefonem. W raporcie za 2018 rok wartość ta wyniosła już 39%. W tym samym raporcie z 2019 roku uznano, że płatności zbliżeniowe telefonem lub innym urządzeniem elektronicznym stały się tak powszechne, że trzeba zacząć je różnicować i stąd podział na konkretne rozwiązania dające możliwość płacenia. Najpopularniejsze z nich to:

Aplikacja mobilna z BLIK – korzysta z niej 25% badanych;

Google Pay – korzysta z niego 9% badanych;

Apple Pay – korzysta z niego 8% badanych;

Garmin Pay, Fitbit Pay – korzysta z niego 6% badanych.

Czy terminal płatniczy obsługujący płatności mobilne jest koniecznością?

Płatności bezgotówkowe stają się coraz popularniejsze, ponieważ dzięki nowym technologiom są łatwe, szybkie i przede wszystkim bezpieczne. To właśnie wygoda i szybkość sprawiły, że płatności zbliżeniowe już dawno przebiły transakcje, przy których konieczne jest włożenie karty płatniczej do czytnika terminala i podawanie PIN-u.

W przypadku płatności zbliżeniowych telefonem, nie ma potrzeby posiadania przy sobie portfela. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne dla osób, które posiadają kilka kart płatniczych oraz dla ludzi młodych, którzy nie rozstają się ze smartfonem. Gdy kolejne roczniki młodzieży zaczną wchodzić w dorosłość, liczba osób korzystających z płatności mobilnych jeszcze wzrośnie.

Z powyższych względów posiadanie terminala płatniczego, który umożliwi klientom dokonywanie płatności kartą czy smartfonem staje się koniecznością. Agentem rozliczeniowym, który oferuje najnowocześniejsze terminale płatnicze obsługujące wszystkie dostępne na rynku metody płatności mobilnych jest First Data Polcard.

Popularne formy płatności mobilnych

Pierwsze płatności zbliżeniowe telefonem były realizowane za pomocą technologii NFC opartej o kartę SIM, na której zapisywane były dane karty płatniczej. Obecnie zostały one zastąpione płatnościami HCE, które wymagają jedynie zainstalowanej na smartfonie aplikacji mobilnej banku. Rozwiązanie to jest znacznie bezpieczniejsze, bo dane wirtualnego odpowiednika karty płatniczej są przechowywane częściowo w telefonie, a częściowo w chmurze.

Płatności HCE za pomocą telefonu umożliwia już kilkanaście banków działających w Polsce. Jeszcze bardziej dostępnymi sposobami płatności mobilnych są Google Pay (na telefony z systemem Android) i Apple Pay (na urządzenia z systemem iOS). Obie aplikacje są formą wirtualnego portfela, który umożliwia podpięcie różnych kart debetowych i kredytowych od bardzo wielu współpracujących banków. Co bardzo istotne, obie są też niezwykle bezpieczne, bo mają wielowarstwowe poziomy zabezpieczeń, a dane kart nie są udostępniane sprzedającemu w momencie transakcji, ani nigdzie przechowywane w całości.

Bezpieczne i wygodne są też płatności mobilne BLIK. Ten polski system płatności staje się coraz popularniejszy – w 2018 roku wykonano w ten sposób ponad 90 milionów transakcji. W przeciwieństwie do poprzednich metod, w ogóle nie wymaga karty płatniczej, a jedynie aplikacji mobilnej banku, który wspiera BLIK. Transakcja dokonywana jest za pomocą jednorazowego, 6-cyfrowego kodu, który wpisuje się w terminal płatniczy. Co ważne, jest to rozwiązanie korzystne nie tylko dla klienta, lecz także dla przedsiębiorcy. W First Data Polcard od płatności BLIK naliczana jest niższa prowizja niż przy transakcji kartą.