W poniedziałek, 2 grudnia 2024 r. w przesłanym komunikacie Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że od 1 do 23 grudnia 2024 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone obowiązkowe badania statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Badania ankietowe GUS: Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B) i Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

W przesłanej informacji przekazano, że osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do wymienionych wyżej badań, mogą udzielić wymaganych informacji w dwojaki sposób. W dniach 1 - 4 grudnia 2024 r. mogą wypełnić formularz dostępny na stronie GUS. W takim przypadku należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego. Drugą możliwością jest rozmowa z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego. Wywiady będą odbywać się w terminie od 5 do 23 grudnia 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji także w dwojaki sposób. W dniach 1 - 16 grudnia 2024 r. mogą samodzielnie wypełnić formularz dostępny na stronie GUS. Należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających, z Portalu Sprawozdawczego GUS. Drugą możliwością jest rozmowa z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego. Wywiady będą odbywać się w terminie od 17 do 23 grudnia 2024 r.

Obowiązkowe badania statystyczne z zakresu rolnictwa: po co?

W przesłanym komunikacie GUS przekazał, że celem tych badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, w tym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych - przekazano.