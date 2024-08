120 tys. zł dla rolników jeszcze tylko do 22 sierpnia

Właściciele małych gospodarstw, którzy prowadzą produkcję ekologiczną lub planują wprowadzanie żywności na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw, jeszcze do 22 sierpnia mogą ubiegać się o wsparcie nawet 120 tys. zł. Pomoc pochodzi z interwencji „Rozwój małych gospodarstw” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Dla kogo dofinansowanie

Kto może liczyć na dodatkowe fundusze? Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomniało, że dofinansowanie skierowane jest do rolników, którzy m.in.: zajmują się produkcją ekologiczną lub produkcją ekologiczną i przygotowaniem do sprzedaży wytworzonych produktów, lub rozpoczynają działalność w zakresie wprowadzania żywności na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (KŁD), a także spełniają definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Chodzi również o posiadaczy gospodarstw o powierzchni nie większej niż 300 ha, którego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie przekracza 25 tys. euro, a także tych, którzy uzyskali przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł.

Jak przyznawane są fundusze?

Jak wypłacane będą pieniądze? Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej w wysokości 120 tys. zł i jest ona wypłacana rolnikowi w dwóch ratach. Pierwsza rata wynosi 80 proc. kwoty przyznanej pomocy, tj. 96 tys. zł – dla gospodarstw rozpoczynających działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (KŁD) oraz gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną. Druga rata wynosi 20 proc. kwoty pomocy, czyli 24 tys. zł.

Na co można przeznaczyć środki?

Jak można dysponować pieniędzmi? Środki pomocy - jak podało ministerstwo - można przeznaczyć np. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów.

Resort podał: - Ważne, aby w wyniku realizacji planowanych przedsięwzięć nastąpił wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych co najmniej o 30 proc. w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości wynagrodzenia minimalnego w roku 2024.

