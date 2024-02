Ceny zbóż 2024 - koniec lutego. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

Ile kosztują zboża na polskim rynku i w eksporcie w ostatniej dekadzie lutego 2024 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Jakie ceny osiągają: pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto?

Ceny zbóż w ostatniej dekadzie lutego 2024 r.– sytuacja na rynku polskim

Izba Zbożowo-Paszowa w analizie z 26 lutego 2024 r. przygotowanej razem ze Sparks Polska wskazuje, że na polskim rynku zbóż ostatnie dni nie przynoszą większych zmian. Nadal odnotowuje się brak płynności w handlu ziarnem zbóż.



Liczba ofert sprzedaży ziarna w skali kraju cały czas pozostaje niewielka. Zdaniem IZP, więcej ziarna do sprzedaży oferują firmy handlowe niż rolnicy, którzy bardzo nerwowo reagują widząc dalsze korekty cen zbóż w cennikach.

Obecnie, generalnie największą podaż ziarna notuje się w przypadku pszenicy paszowej, pszenżyta i kukurydzy. Wyraźnie mniej w ofertach sprzedaży jest jęczmienia (głównie na północy kraju) oraz owsa. Notowany w ostatnim okresie znaczny spadek cen pszenicy paszowej spowodował, iż wytwórnie pasz chętniej kupują pszenicę właśnie kosztem kukurydzy, której ceny są obecnie zbliżone do cen pszenicy paszowej.



Tym niemniej, wytwórnie pasz cały czas kupują mało ziarna pod bieżącą produkcję. Część podmiotów w dalszym ciągu ma zawarte kontrakty na dostawy ziarna w późniejszych tygodniach sezonu. Zatem na razie nie widać z ich strony presji na zakupy większych partii zbóż. Początek roku to tradycyjnie okres, w którym notuje się mniejszy przerób ziarna na pasze. Ponadto, przy obecnych cenach ziarna zbóż, wielu hodowców przygotuje mieszanki paszowe we własnym zakresie.



Izba Zbożowo-Paszowa wskazuje, że nadal chętnie kupują ziarno zbóż eksporterzy, głownie na dostawy do portów w marcu. Od dłuższego czasu, trudno jednak eksportom kupować większe partie ziarna w związku z głęboką korektą cen zbóż. Na przestrzeni miesiąca, cena pszenicy o zawartości 12.5% białka z dostawą do portów spadła o ok. 100 PLN/t.

REKLAMA

Ceny zbóż w Polsce

Ceny zbóż oferowane przez krajowych przetwórców wynosiły (ceny z dostawą w lutym/marcu br. - stan na 23 lutego 2024 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 740-800 zł/t,

- pszenica paszowa – 650-740 zł/t,

- żyto konsumpcyjne – 540-610 zł/t,

- żyto paszowe – 490-560 zł/t,

- pszenżyto – 570-660 zł/t,

- jęczmień paszowy - 650-750 zł/t,

- owies paszowy – 800-900 zł/t,

- kukurydza – 630-700 zł/t,

- rzepak – 1740-1820 zł/t.

Ceny zbóż w eksporcie

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że na podstawie wstępnych danych, w pierwszych 6 miesiącach bieżącego sezonu 2023/24 (lipiec-grudzień), łączny eksport zbóż z kraju wyniósł około 6830 tys. ton wobec 5158 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Eksport pszenicy wyniósł ponad 3486 tys. ton (wobec 2292 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu), żyta – 427 tys. ton (257 tys. ton), pszenżyta – 390 tys. ton (407 tys. ton), kukurydzy – 2115 tys. ton (1884 tys. ton), owsa – 90 tys. ton (58 tys. ton), a jęczmienia – 322 tys. ton (160 tys. ton).

Z kolei, w pierwszych 6 miesiącach bieżącego 2023/24 (lipiec-grudzień) eksport rzepaku z kraju wyniósł ponad 568 tys. ton wobec 244 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu.



W lutym 2024 r. notuje się spowolnienie eksportu zbóż drogą morską. Trudności z zakupem ziarna od krajowych dostawców i zniżkujące ceny zbóż na giełdach światowych wpłyną bowiem na spowolnienie eksportu zbóż z kraju w kolejnych tygodniach sezonu. Ceny zbóż oferowane przez eksporterów z dostawą do portów w dalszym ciągu są mało konkurencyjne w porównaniu do cen oferowanych przez młyny i wytwórnie pasz na rynku wewnętrznym, co w dalszym ciągu ogranicza możliwości zakupu ziarna z przeznaczeniem na eksport.



W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej oferowane przez eksporterów z dostawą do portów w lutym/maju br. wzrosły o 25 PLN/t, podczas gdy ceny drobnych zbóż paszowych wzrosły o 15-25 PLN/t, a kukurydzy spadły o 5 PLN/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 23 lutego br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/74/220) – 745 zł/t (dostawa G/G, III-IV), pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 805 zł/t (dostawa G/G/Sz, III-IV), pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 855 zł/t (dostawa G/G/Sz, II-III), pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 870 zł/t (dostawa G/G/Sz, II-III), pszenica konsumpcyjna (13.5/76/250) – 915 zł/t (dostawa G/G/Sz, II-III), pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 965 zł/t (dostawa G/G/Sz, II-III), pszenica paszowa – 705-720 zł/t (G/G/Sz, III-IV), żyto paszowe (68) – 595 zł/t (dostawa G/G/Sz, III-V), pszenżyto (68) – 665 zł/t (dostawa G/G/Sz, III-V), jęczmień (62) – 695 zł/t (dostawa Sz, II), kukurydza (DON 2000) – 720 zł/t (dostawa G/G/Sz, III). kukurydza (DON 3000) – 700 zł/t (dostawa G/G/Sz, III), kukurydza (DON 4000) – 680 zł/t (dostawa G/G/Sz, III).

Z kolei, ceny oferowane przez eksporterów za ziarno zbóż ze zbiorów 2024 roku z dostawą do portów wzrosły o ok. 30-35 zł/t, z wyjątkiem ceny kukurydzy która spadła o 5 zł/t i przedstawiały się następująco (wg stanu na 23 lutego br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 870 zł/t (dostawa G/G, VIII-IX 2024), pszenżyto (68) – 690 zł/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X 2024), żyto paszowe (68) – 625 zł/t (dostawa G/G, VIII-X 2024). kukurydza (DON 2000) – 725 zł/t (dostawa G/G, X-XII 2024).

Izba Zbożowo-Paszowa informuje też, że eksport zbóż na kołach na rynek niemiecki nieco się ożywił, ale głównie w odniesieniu do kukurydzy, której wywóz z zachodnich regionów kraju wzrósł. Wzrost zainteresowania niemieckich kontrahentów może wynikać ze spowolnienia eksportu ukraińskiego ziarna do Europy Zachodniej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ceny na giełdach światowych - CBOT i MATIF

Jak informuje 26 lutego 2024 r. Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska - ceny pszenicy na giełdzie w Chicago w poprzednim tygodniu nieznacznie wzrosły, w związku z pokrywaniem krótkich pozycji przez inwestorów. Fundusze inwestycyjne obecnie zajmują znaczną pozycję krótką netto w kontraktach terminowych na pszenicę na giełdzie w Chicago, przez co ceny są podatne na wzrosty wynikające właśnie z pokrywania krótkich pozycji. Z drugiej jednak strony, utrzymująca się silna konkurencja w eksporcie na rynku światowym i bijące rekordy słabości ceny kukurydzy cały czas wywierają presję na ceny pszenicy za oceanem. W piątek 23/02 cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2024 na giełdzie w Chicago wyniosła 210,69 USD/t i była o 2,3% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2024 wzrosła o 1,8% i wyniosła 209,07 USD/t.



Natomiast ceny pszenicy na francuskiej giełdzie MATIF (Marché à Terme International de France - najważniejsza europejska giełda obrotu płodów rolnych) w poprzednim tygodniu także wzrosły. Niewielkie odbicie cen pszenicy zasadniczo miało charakter techniczny i było m.in. następstwem wkrótce wygasającego kontraktu marcowego na pszenicę na giełdzie paryskiej oraz notowanego wzrostu popytu ze strony importerów. Z fundamentalnego punktu widzenia, sytuacja na unijnym rynku pszenicy pozostaje jednak skomplikowana, w obliczu utrzymującej się silnej konkurencji głównie ze strony Rosji, która w dalszym ciągu oferuje pszenicę w bardzo niskich, wręcz dumpingowych cenach. Pojawiają się oceny, iż eksport pszenicy z Rosji w bieżącym sezonie 2023/24 może wynieść aż 52,9 mln ton wobec wcześniejszej prognozy na poziomie 50,4 mln ton. W piątek 23/02 cena pszenicy w kontrakcie marcowym 2024 na MATIFie wyniosła 206,00 EUR/t i była o 1,4% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie majowym 2024 wzrosła o 0,6% i wyniosła 199,50 EUR/t.

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa