Dopłaty do kukurydzy w 2024 roku. MRiRW: 500-1000zł na hektar

Izby Rolnicze za jednolitą stawką dopłaty do kukurydzy

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministerstwa rolnictwa ws. wprowadzania jednolitej stawki dopłat dla producentów kukurydzy w całym kraju. Resort odpowiedział, że stawki muszą być zróżnicowane ze względu na różne koszty związane ze zbytem ziarna - poinformowała KRiR. .

MRiRW: 500-1000zł na hektar w zależności od województwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadając na postulat Izb zaznaczyło, że "pomoc dla producentów kukurydzy w wysokości 500-1000zł/ha, w zależności od województwa, ma na celu częściowe zrekompensowanie strat wynikających ze zwiększonych nakładów poniesionych przez rolników".



Wyjaśniono, że stawki pomocy, zostały zróżnicowane regionalnie, ponieważ regiony południowo-wschodniej Polski są najbardziej oddalone od rynków zbytu krajowego ziarna, stąd dodatkowe koszty transportu. W sytuacji nasycenia kukurydzą rynku lokalnego istnieje potrzeba transportowania ziarna na dalsze odległości do oddalonych rynków zbytu.

Wysokie plony kukurydzy w Polsce. Produkcja nieopłacalna

MRiRW poinformował, że zbiory kukurydzy w Polsce w bieżącym sezonie, zgodnie z szacunkiem GUS, mogą być historycznie wysokie i wynieść nawet ok. 9,2 mln ton czyli o ok. 8 proc. więcej od ubiegłorocznych.



W Polsce w ostatnich latach produkcja kukurydzy znacząco rosła, podczas gdy do roku 2019 oscylowała w granicach 4 mln ton (powierzchnia uprawy od 2019 r. także wzrosła ok. 2-krotnie). Natomiast zużycie krajowe kukurydzy nie rośnie tak szybko: w 2023 r. szacowane jest na 4,9 mln ton, w 2022 r. na 4,5 mln ton, a przed 2019 r. było na poziomie 2,8-4 mln ton. "Oznacza to, że w celu zbilansowania rynku niezbędny jest coraz większy eksport. Większa podaż na rynku tworzy dodatkową presję na spadki cen" - podkreśliło ministerstwo.



W ubiegłym tygodniu wiceminister rolnictwa Stafan Krajewski poinformował, że pomoc będą przeznaczone dla upraw o powierzchni do 100 ha, a ich wysokość będzie zróżnicowana w zależności od województwa i będzie wynosiła od 500 zł do 1000 zł. Na realizację wsparcia zaplanowane zostały środki w wysokości 1 mld zł. Z pomocy ma być wyłączona uprawa kukurydzy na kiszonkę.



Według Izby Zbożowo-Paszowej, pod koniec stycznia br. ceny kukurydzy kształtowały się w zależności od regionu na poziomie 650-760 zł/t.

Według wyliczeń Wielopolskiej Izby Rolniczej ze stycznia br. wynika, że produkcja kukurydzy na ziarno, jak i na kiszonkę jest nieopłacalna. (PAP)



