Unia Europejska zainwestuje 90 mln euro na 17 nowych projektów wspierających zdrowe gleby

Unia Europejska zainwestuje 90 mln euro w 17 nowych projektów badawczych. Celem projektów będzie odbudowa i ochrona zdrowia gleby na potrzeby zrównoważonej produkcji zdrowej żywności, ochrony różnorodności biologicznej, budowania odporności na zmianę klimatu oraz realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu - podała KE.

Uczestnicy projektów wspierających zdrowe gleby

W projektach bierze udział 314 uczestników z 32 krajów. Oprócz państw UE udział biorą kraje stowarzyszone w ramach programu „Horyzont Europa” (Izrael, Kosowo, Norwegia, Serbia i Turcja), jak również niestowarzyszone (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada i Szwajcaria). W projektach uczestniczą uniwersytety, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie (MŚP), organizacje pozarządowe i władze lokalne.

Korzyści ekologiczne projektów do 2030 roku

Projekty przyniosą do 2030 r. różnorodne korzyści, jeśli chodzi o odbudowę i ochronę zdrowia gleb, np. ograniczenie ilości odpadów z przetwórstwa, opracowanie wskaźników do pomiaru różnorodności biologicznej gleby, zapewnienie narzędzi i metod do identyfikacji źródeł zanieczyszczenia gleby, promowanie wdrażania rolnictwa węglowego, współtworzenie materiałów programu nauczania oraz szkoleń w zakresie edukacji o glebie oraz ograniczenie spalania i składowania odpadów oraz zwiększenie odzysku składników odżywczych z bioodpadów.

Nowe projekty i zarządzanie przez REA

17 nowych projektów zostało wybranych przez niezależnych ekspertów po ogłoszeniu w 2022 r. zaproszenia do składania wniosków. Projektami zarządzać będzie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA).

Misje UE w ramach programu „Horyzont Europa”

Misje UE, utworzone w ramach programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2027, są nowym sposobem na znalezienie konkretnych rozwiązań niektórych dużych wyzwań społecznych. We wrześniu 2021 r. utworzono misję UE „Pakt na rzecz zdrowych gleb w Europie”. Ma ona odegrać przewodnią rolę w transformacji służącej odbudowie i ochronie gleb do 2030 r.

Pozostałe misje UE i globalne wyzwania

Istnieją cztery inne misje UE, dotyczące globalnych wyzwań: neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast, dostosowania się do zmiany klimatu, odbudowy oceanów i wód oraz w dziedzinie walki z rakiem.

