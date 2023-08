Minister Telus: Rolnik, gdy wyjeżdża na pole zaczyna pracę od znaku krzyża, bo wie, że wszystko zależy od naszego Boga

Dożynki 2023

W Paradyżu, w województwie łódzkim odbywały się w niedzielę, 20 sierpnia br., Diecezjalno-Wojewódzko-Powiatowo-Gminne Dożynki, w których brał udział wicepremier Jarosław Kaczyński, a także minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.



Uroczystości rozpoczęła dożynkowa Msza Święta odprawiona w Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela. Następnie, zgodnie z kilkusetletnią tradycją ulicami miasta przeszedł korowód z dożynkowymi wieńcami przygotowanymi przez mieszkańców wsi z poszczególnych powiatów woj. łódzkiego. Jego kulminacja miała miejsce w parku im. Jana Pawła II, gdzie odbywały się pozostałe tradycyjne, dożynkowe obrzędy.

Podziękowania dla rolników

– Chcę podziękować rolnikom za pracę. Za to, że zachowali polską ziemię i możliwość produkcji rolnej, by Polska była niezależna żywnościowo i jednocześnie była ważnym eksporterem żywności – podkreślił zwracając się do rolników wicepremier Jarosław Kaczyński.



Minister Robert Telus zaznaczył, że jest mieszkańcem Ziemi Opoczyńskiej i jako rolnik, jako mieszkaniec Polski powiatowej, a także jako minister rolnictwa chce oddać hołd ciężkiej pracy rolniczej.



– Dziękuję rolnikom za to, że dają nam bezpieczeństwo żywnościowe. Dziękuję za Waszą miłość do ziemi, za Wasz patriotyzm. My rolnicy wiemy, jak ważna jest ziemia i miłość do niej, jak ważna jest miłość do Ojczyzny. Oprócz bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne, a jako minister rolnictwa powiem, że jest ono najważniejsze. Za to bezpieczeństwo żywnościowe, które dajecie nam Polakom, naszemu krajowi składam serdeczne Bóg zapłać – mówił minister Telus.



Szef resortu rolnictwa dziękował rolnikom za kultywowanie naszej wiary i naszych tradycji.



– Rolnik, gdy wyjeżdża na pole zaczyna pracę od znaku krzyża, bo wie, że wszystko zależy od naszego Boga, bo ma szacunek do natury i do naszych narodowych wartości. Nikt, tak jak rolnik nie wie, jak trzeba współpracować z naturą i z Panem Bogiem. Za tę miłość, za jej kultywowanie składam podziękowania Wam, drodzy Rolnicy. Przekazujcie tę miłość następnym pokoleniom. Niech Pan Bóg błogosławi Polskim Rolnikom, Polskiej Wsi i niepodległej Ojczyźnie – powiedział na zakończenie swojej wypowiedzi minister Robert Telus.

Dożynki w Paradyżu odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dożynkowi goście mogli zapoznać się z ofertami ponad 250 stoisk wystawienniczych. Były to stoiska kół gospodyń wiejskich, pszczelarzy, producentów wyrobów mleczarskich i mięsnych, była też strefa militarna i strefa funduszy europejskich. Odbywały się też liczne konkursy m.in. na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, na najlepszy miód, a także konkurs kulinarny "Łódzkie smakuje najlepiej".