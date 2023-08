200 tys. zł dla rolnika do 40. roku życia. Wnioski od 30 sierpnia 2023 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 30 sierpnia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o pomoc dla młodych osób (w wieku do ukończenia 40. roku życia) rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa. Wnioski będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 29 września. Nabór ten odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027.

Premie dla młodych rolników. Na co i dla kogo?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza (zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - Dz. U. 2023 r., poz. 412) nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.



Pomoc przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.



W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zrealizowane od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.



W ramach inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie inwestycji:

- inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

- zakup nieruchomości rolnych;

- zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;

- inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;

- zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

- zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Osoby uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy:

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać osoby fizyczne, które:

- w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);

- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;

- posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;

- złożyły biznesplan, spełniający warunki określone w Regulaminie naboru wniosków oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Ważne Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Ile można otrzymać premii?

Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 tys. zł. Pomoc ta jest wypłacana beneficjentowi w dwóch ratach:

- pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,

- druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł;

Do kiedy i jak można składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 29 września 2023 r. włącznie.

Ważne Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji I.11 Premie dla młodych rolników, objętych niniejszym ogłoszeniem, określa „Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników” opublikowany na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr.

Materiały

Regulamin​_I11

Zał​_1​_Rodzaje​_dokumentów​_potwierdzających​_kwalifikacje​_zawodowe​_i​_umiejętności.pdf

Zał​_2​_Formularz​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy.pdf

Zał​_3​_Kryteria​_wyboru​_operacji.pdf

Zał​_4​_Lista​_załączników​_oświadczeń.pdf 0.17MB

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru wynosi 811 mln zł.

Dane kontaktowe ARiMR

Departament Działań Premiowych ARiMR

telefon: 22 595 06 20

adres mailowy: DDP_zadajpytanie@arimr.gov.pl