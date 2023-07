Susza rolnicza - co to jest i jak wpływa na polskie rolnictwo?

Susza rolnicza stała się jednym z najbardziej palących problemów współczesnego rolnictwa. Zmiany klimatyczne, wyższe temperatury i nieregularne opady deszczu prowadzą do poważnych konsekwencji dla rolników i całego sektora rolniczego. Ale co naprawdę oznacza "susza"? Jakie są jej rodzaje i jak wpływa na produkcję rolną?

Co to jest susza rolnicza?

Susza rolnicza jest stanem niedoboru wody, który wpływa negatywnie na produkcję rolną i gospodarstwo. W wyniku nieodpowiedniej ilości opadów deszczu i skrajnie wysokich temperatur, gleba staje się zbyt sucha, aby rośliny mogły skutecznie pobierać wodę i składniki odżywcze. W konsekwencji, plony są zdecydowanie niższe, a często też jakość upraw jest obniżona. Z powodu zmian klimatycznych, susze rolnicze stają się coraz bardziej powszechne na całym świecie, w tym także w Polsce.

Jakie są rodzaje suszy?

Na podstawie informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska klasyfikacja suszy jest następująca, tj. wyróżniana jest: susza meteorologiczna, susza rolnicza, susza hydrologiczna i susza hydrogeologiczna. Przyjrzyjmy się definicjom poszczególnych rodzajów suszy.

Co to jest susza atmosferyczna?

Susza atmosferyczna, znana także jako susza meteorologiczna, pojawia się, gdy występuje deficyt opadów - ich ilość jest poniżej średniej wieloletniej lub w ogóle ich nie ma. Jest to początkowy etap zjawiska suszy. Skutkiem niedoboru opadów jest narastający niedosyt wilgotności, który szczególnie intensyfikuje się w ciepłej porze roku, przyczyniając się do wzrostu parowania i ewapotranspiracji. Skutkuje to naruszeniem zasobów wód glebowych i powierzchniowych. W zależności od warunków środowiskowych i zapotrzebowania na wodę, susza atmosferyczna może prowadzić do suszy rolniczej, hydrologicznej oraz hydrogeologicznej. W Polsce ten typ suszy jest monitorowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB).

Na czym polega susza rolnicza?

Susza rolnicza, inaczej nazywana suszą glebową, występuje, gdy wilgotność gleby jest zbyt niska, aby zaspokoić potrzeby wodne roślin i utrzymanie normalnej działalności w rolnictwie. Jest to bezpośredni efekt długotrwałej suszy atmosferycznej. Warto zauważyć, że nie każdy okres bez opadów i jednoczesny spadek wilgotności gleby oznacza suszę rolniczą. Warunkiem zaistnienia suszy rolniczej jest pojawienie się zmian w stanie roślinności, takich jak objawy stresu wodnego, spadek biomasy i ograniczenie plonowania. Czas wystąpienia i nasilenie deficytu wodnego w glebie zależą bezpośrednio od jej właściwości retencyjnych, a więc są zmiennym zjawiskiem zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Susza rolnicza prowadzi do bezpośrednich strat w ekosystemach naturalnych, ale przede wszystkim powoduje straty w produkcji rolniczej i leśnej. W Polsce monitorowanie suszy rolniczej prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB).

Co to jest susza hydrologiczna?

Susza hydrologiczna, zwana również "niżówką hydrologiczną", jest związana z długotrwałym obniżeniem ilości wody w rzekach i jeziorach, czyli wodach powierzchniowych. Ten rodzaj suszy występuje, gdy przepływ w rzekach spada poniżej średniej wieloletniej wartości. Stanowi ona kolejny etap pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej. Susza hydrologiczna to okres, w którym zasoby wód powierzchniowych są obniżone w porównaniu do średniej wieloletniej. W Polsce susza hydrologiczna jest monitorowana przez IMGW-PIB.

Co to jest susza hydrogeologiczna?

Susza hydrogeologiczna to długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych. Ten rodzaj suszy zazwyczaj następuje po wcześniejszych rodzajach suszy, takich jak atmosferyczna, rolnicza czy hydrologiczna. Wstępna faza tego zjawiska może objawiać się, między innymi, przez wysychanie studni. W Polsce monitorowanie suszy hydrogeologicznej jest prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

Jak susza wpływa na rolnictwo?

Susza rolnicza ma katastrofalne skutki dla rolnictwa. Bez odpowiedniej ilości wody, rośliny nie mogą prawidłowo rosnąć ani produkować plonów. W rezultacie, susza może prowadzić do znacznych strat finansowych dla rolników i całego sektora rolniczego.

Na przykład, susza może znacząco zmniejszyć plony zbóż, takich jak pszenica, jęczmień czy kukurydza. Ponadto, susza może wpływać na jakość plonów, co z kolei prowadzi do spadku cen na rynku.

Susza rolnicza wpływa również na hodowlę zwierząt. Brak wody i niskiej jakości pasze mogą prowadzić do spadku produkcji mleka, a także do problemów zdrowotnych u zwierząt.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi System Monitoringu Suszy Rolniczej, który pomaga monitorować i zarządzać suszą rolniczą w Polsce. Dzięki nowoczesnej aplikacji suszowej, rolnicy i eksperci mogą śledzić aktualne dane na temat warunków pogodowych, wilgotności gleby, a także prognozy dotyczące suszy.

Czym jest System Monitoringu Suszy Rolniczej?

System Monitoringu Suszy Rolniczej, opracowany i uruchomiony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, to nowoczesne narzędzie, które pozwala na skuteczne monitorowanie suszy w Polsce. Działanie systemu oparte jest na danych pochodzących z automatycznych stacji meteorologicznych, a także na modelach matematycznych pozwalających na prognozowanie stanu wilgotności gleby.

Dzięki Systemowi Monitoringu Suszy Rolniczej, możliwe jest monitorowanie trzech kluczowych aspektów suszy: meteorologicznej, rolniczej i hydrologicznej. Dostępne dane pozwalają na skuteczną ocenę sytuacji oraz podejmowanie odpowiednich działań, mających na celu minimalizację negatywnych skutków suszy.

Podjęcie odpowiednich działań na podstawie danych

System dostarcza precyzyjnych danych na temat warunków pogodowych, poziomu wilgotności gleby i prognoz dotyczących suszy, które pozwalają rolnikom na odpowiednie zaplanowanie działań i minimalizację strat.

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym

Dzięki automatycznym stacjom meteorologicznym, rolnicy mogą monitorować warunki pogodowe na bieżąco i dostosowywać swoje działania.

Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem

System Monitoringu Suszy Rolniczej pomaga rolnikom w zarządzaniu ryzykiem związanym z suszą, poprzez dostarczanie niezbędnych informacji do skutecznego planowania i zarządzania gospodarstwem.

System Monitoringu Suszy Rolniczej jest nowoczesnym narzędziem, które ma na celu pomóc polskim rolnikom w walce z suszą. Jego skuteczność zależy od ciągłego dostarczania aktualnych i precyzyjnych danych, które mogą pomóc w odpowiednim planowaniu i zarządzaniu gospodarstwem. Biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie suszą, takie systemy stają się nieodzownym elementem współczesnego rolnictwa.

Jakiekolwiek działania mające na celu walkę z suszą muszą być jednak częścią szerszej strategii, uwzględniającej zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i adaptację do zmian klimatu. Wraz z postępem technologicznym i naukowym, systemy takie jak System Monitoringu Suszy Rolniczej będą zapewne ewoluować, dostarczając coraz więcej informacji i wsparcia dla rolników w walce z tym wymagającym wyzwaniem.

Dzięki nowoczesnym narzędziom jak System Monitoringu Suszy Rolniczej, rolnicy są coraz lepiej przygotowani do walki z suszą i jej negatywnymi skutkami na polskie rolnictwo.

Podsumowanie

Susza rolnicza jest poważnym problemem, który staje się coraz bardziej widoczny w Polsce. W związku z tym, kluczowe jest monitorowanie warunków suszy i wprowadzanie odpowiednich strategii zarządzania, aby minimalizować negatywne skutki dla rolnictwa. W tym celu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oferuje narzędzia, takie jak System Monitoringu Suszy Rolniczej i aplikacja suszowa, które pomagają rolnikom i ekspertom monitorować i zarządzać suszą rolniczą w Polsce.