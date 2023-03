Ruszył konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów"

VIII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów"

– Bitwa Regionów to kulinarny konkurs lokalnych smaków i promocja zdrowej polskiej żywności. Polskie produkty są najlepsze, a gdy są przyrządzone przez gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich, stają się niebem dla podniebienia – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej towarzyszącej uroczystemu rozpoczęciu VIII edycji konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).

Jak podkreślił wicepremier Kowalczyk, zachęcając KGW do udziału w VIII edycji Bitwy Regionów, jest to okazja nie tylko do przygotowania znakomitych potraw, lecz także do wspólnego, pożytecznego spędzenia czasu.

W finale, który zaplanowany jest na październik, koła powalczą o nagrodę finansową w wysokości 25 tys. zł oraz o wyjazd na zagraniczne targi rolno-spożywcze.

Nowością w tej edycji Bitwy Regionów jest wsparcie finansowe dla każdej organizacji, która weźmie udział w Bitwie Regionów.

– Umożliwi to Kołom Gospodyń Wiejskich pokrycie kosztów uczestnictwa w konkursie – zauważył wicepremier Kowalczyk.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konkurs będzie ponownie przebiegał w trzech etapach – powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap powiatowy odbędzie się w formie pikników rodzinnych z marką Produkt polski, a etap wojewódzki tym razem będzie miał bardziej otwarty charakter.

Jak przypomniał szef resortu rolnictwa, w poprzedniej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 3 tys. kół.

– Liczymy na jeszcze większą frekwencję w tym roku – powiedział wicepremier, zauważając, że 12 tys. zarejestrowanych w Polsce KGW daje spory potencjał rozwoju.

Zmiany w VIII edycji konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów"

Wiceminister Rafał Romanowski podkreślił, że konkurs kulinarny dla KGW Bitwa Regionów przyczynia się do wzmocnienia patriotyzmu konsumenckiego oraz poczucia przywiązania do regionu. Przywołał prowadzoną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa akcję #KupujŚwiadomie, która ma na celu kształtowanie postaw konsumenckich i promowanie Produktu polskiego.

W tegorocznym regulaminie Bitwy Regionów została wprowadzona istotna zmiana.

– Po raz pierwszy zamieściliśmy wymóg, aby przy przygotowaniu potrawy konkursowej wykorzystać przynajmniej jeden produkt regionalny, tradycyjny, aby jeszcze bardziej podkreślić tożsamość i przywiązanie do regionu – podkreślił wiceminister Rafał Romanowski.

O konkursie kulinarnym "Bitwa Regionów"

Celem ogólnopolskiego konkursu kulinarnego Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Organizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak się zgłosić do konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów?

Aby wziąć udział w konkursie Bitwa Regionów, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://bitwaregionow.pl/ lub pod linkiem: https://www.kowr.gov.pl/konkurs .

Koła Gospodyń Wiejskich mają na to czas do 31 marca 2023 r.