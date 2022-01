Uzupełniająca Płatność Podstawowa

Rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego wzrosła do 1350 zł

Dotychczasowe zmiany kosztu pieniądza w Polsce oznaczają, że rata przeciętnego kredytu mieszkaniowego wzrosła z 1125 zł miesięcznie we wrześniu do ok. 1350 zł obecnie, a docelowo ma to być ok. 1,5 tys. zł - wynika z opublikowanej w poniedziałek analizy HRE Investments.