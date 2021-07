Zmiany w karach dla kierowców 2021. Co szykuje rząd?

Zmiany w karach dla kierowców 2021 to szeroki blok zmian w systemie karania prowadzących przedstawiony przez rząd. Co zakłada projekt zmian?

Paulina Węgierski: Jakich błędów nie popełniać przy rekrutacji zdalnej? [PODCAST]

Rekrutacja zdalna może być stresująca zarówno dla pracodawcy jak i kandydata. Paulina Węgierski zdradza sposoby jak do takiego spotkania dobrze się przygotować i jakich błędów nie popełniać. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Jakie benefity dla pracownika cudzoziemca?

Co dwudziesty pracownik w kraju to cudzoziemiec. W Polsce legalnie pracuje blisko 800 tys. obcokrajowców – wynika z danych ZUS. Jak pracodawcy chcą dbać o tę grupę pracowników?

Wysokość składki OC, punkty karne. Nowy pomysł rządu

Wysokość składki OC i punkty karne, czyli rząd ma pomysł na kolejny bat na kierowców. Popełniasz dużo wykroczeń, zapłacisz wyższe ubezpieczenie.

Przemysł chce zatrudniać, a nie zwalniać

Pomiędzy lipcem a wrześniem przedsiębiorcy z sektora produkcji przemysłowej planują aktywnie rozbudowywać swoje zespoły. Jak wynika z analizy ManpowerGroup, chęć pozyskania nowych talentów zgłasza co ósma firma. Czy to oznacza większą konkurencję wśród kandydatów?

Truskawki nadal w sprzedaży. Jakie są ceny truskawek?

Główne zbiory truskawek już się zakończyły, choć owoce te stale są w sprzedaży. W tym roku ceny hurtowe były na poziomie lat ubiegłych - poinformował ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera. Po ile można kupić truskawki?

Nowe kary dla pijanych kierowców 2021

Nowe kary dla pijanych kierowców 2021, czyli pomysł rządu na ograniczenie ilości nietrzeźwych prowadzących na polskich drogach.

Czy słonecznik zostanie włączony do funduszu promocji?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy z postulatem wpisania do ustawy o funduszach promocji słonecznika i jego przetworów. Jakie są korzyści z wpisania słonecznika do ustawy?

Rośnie poziom sprzedaży online

Już niemal 70 proc. Polaków kupuje online. Co trzeci z nas zamawia w ten sposób książki, a co czwarty posiłki z restauracji. Ile wydajemy na zakupy w sieci?

Wracać czy nie wracać? Projekt regulacji nie rozwiązuje wyzwań firm

Pracownicy oczekują przynajmniej częściowego utrzymania pracy zdalnej, z kolei Zarządy skłaniają się ku powrotowi do biur powołując się m.in. na spadek efektywności i innowacyjności. Jak będą wyglądały powroty do biur?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego - dlaczego i kiedy trzeba przeprowadzić?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Już na etapie pomysłu wprowadzania nowej marki na rynek, wybierania nazwy, pod jaką będziemy działać czy domeny internetowej warto jest pomyśleć o przyszłości. W tym celu dobrze jest „zbadać” czy nowa marka ma szansę na uzyskanie prawnej ochrony w postaci rejestracji znaku towarowego. Co istotniejsze należy też zweryfikować czy wchodząc z nią na rynek nie dojdzie do złamania prawa i naruszenia praw innych podmiotów.

Punkty karne kasowane po 2 latach. Nowy pomysł rządu

Punkty karne kasowane po 2 latach i więcej punktów karnych w czasie jednej kontroli drogowej. To zmiany dla kierowców, które proponuje rząd.

Mandaty do 5 tys. zł, czyli rząd ma nowy system kar dla kierowców

Mandaty do 5 tys. zł - ale też tylko za przekroczenie prędkości. Cięższe przewinienia mogą się skończyć karą sięgającą 30 tys. zł. Oto propozycje zmian.

Szybki wzrost cen domów jednorodzinnych

Domy jednorodzinne. Szybki wzrost cen mieszkań podbija ceny za domy jednorodzinne. Podbija je nie tylko popyt i inflacja, ale też nasze coraz wyższe oczekiwania dotyczące zastosowanych rozwiązań, takich jak panele czy pompy wodne.

Powierzchnie biurowe - jakie trendy obowiązują?

Powierzchnia biurowa. Z powodu pandemii pracodawcy będą musieli zaoferować pracownikom rozwiązania zachęcające ich do przychodzenia do biur - uważają eksperci CBRE. Ich zdaniem biuro powinno m.in. oferować komfortową przestrzeń do pracy, zapewniać miejsce do relaksu i obniżać poziom stresu.

Home staging przy sprzedaży nieruchomości. Czy to się opłaca?

Home staging to wizualne przygotowanie nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Jego celem jest atrakcyjne zaaranżowanie wnętrza, podkreślenie jego unikalnego charakteru aby wzbudzić zainteresowanie jak największej liczby poszukujących dany rodzaj nieruchomości. W wyniku działań home stagingu powinno się uzyskać szybszą sprzedaż lub wynajem nieruchomości za możliwie najwyższą cenę. Dzieje się tak dlatego, że ludzie “kupują oczami” i niestety wiele osób nie potrafi sobie pewnych rzeczy wyobrazić. Muszą je zobaczyć. Dlatego stosowanie technik home stagingu pozwoli zmienić wygląd nieruchomości z "do mieszkania" na "do sprzedania". Nieruchomość przygotowana do sprzedaży lub wynajmu staje się miejsca przyjaznego dla aktualnych lub wcześniejszych mieszkańców produktem atrakcyjnym dla nabywców.

Powrót do biura. Jak przygotować na to pracowników?

W czasie pandemii Covid-19 w domach zaczęło pracować 36,5 proc. pracowników. Co zrobić, by powrót do firmowych biurek odbył się sprawnie i nie spowodował niepotrzebnych napięć na linii pracodawca – pracownik?

Firmy inwestują w technologie zorientowane na klienta [RAPORT]

Pomimo negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na światową gospodarkę, rynek ubezpieczeń pozostał jednym z największych inwestorów w technologie optymalizacji procesów biznesowych. Ile firmy zainwestują w nowe technologie?

Pomoc z PROW - 14 lipca mija termin na uzupełnienie dokumentów

Tylko do 14 lipca br. rolnicy, których wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 pozostały bez rozpatrzenia z powodu COVID-19, mogą uzupełnić braki w dokumentacji. Co w przypadku niezachowania terminu?

Jak firmy mogą chronić pracowników przed cyberatakiem?

Cyberprzestępcy zdołali wykorzystać zamieszanie i pośpieszną cyfryzację. Brak procedur i zabezpieczeń sprawił, że pracownicy zdalni stali się dla nich łatwym celem. Jak chronić pracowników na home office?

Kredyty mieszkaniowe (lipiec 2021 r.) - zdolność kredytowa, oprocentowanie

Kredyty mieszkaniowe. Lipiec 2021 r. przyniósł nowe regulacje rynku kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). W efekcie banki chcą na zakup mieszkań pożyczać niższe kwoty. Różnica wielka nie jest, ale pomaga zadłużać się z większą dozą roztropności. Wszyscy przecież sugerują, że kiedyś w końcu kredyty zdrożeją.

Turów - twarde negocjacje opóźniają odejście od węgla

Kopalnia w Turowie. Polski rząd upiera się przy stanowisku, że to zmiany klimatu wpływają przede wszystkim na brak wody w regionie. Czesi natomiast brak wody od dawna wiążą przede wszystkim z wpływem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

Czy za braki kadrowe zapłaci klient?

Braki kadrowe, z którymi walczą przedsiębiorcy – wpływają na obsługę gości hoteli czy restauracji i wydłużają czas oczekiwania na zamówienie. Problemów w branży HoReCa jest więcej, a wiele z nich odczują również klienci.

(Po)pandemiczne oddłużanie przedsiębiorców

Jakie są główne przyczyny długów przedsiębiorców w pandemii? Jak radzić sobie z zadłużeniem?

Euro bez zaufania. Polacy nie chcą eurowaluty [SONDAŻ]

Ponad połowa rodaków uważa, że Polska nie powinna przyjąć euro. Natomiast za wstąpieniem do Eurolandu opowiada się przeszło 2 razy mniej osób. Dlaczego euro nie wzbudza zaufania?