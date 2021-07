Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe PROW - właśnie mija termin

Monika Pawelczak: Pracownik ma prawo do bycia offline na wakacjach [WYWIAD]

Jak zaplanować obowiązki zawodowe, by móc spokojnie wypoczywać? Co z prawem do bycia offline na wakacjach? Jak wygląda work-life balance w dobie home office? Co zrobić po powrocie do pracy, by nie utracić w ciągu kilku dni energii i zapału, którą mamy dzięki urlopowi?