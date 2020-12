ASF - wydłużony termin wniosków o pomoc do 21 grudnia

ASF – wydłużenie terminu do 21 grudnia

– Wielu rolników, producentów świń zwracało się do mnie z uwagami, że w związku z licznymi ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa nie zdążyło złożyć wniosków o wsparcie ze względu na utracone wskutek ASF dochody. Dlatego podjęta została decyzja o wydłużeniu tego terminu – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda

Nowy termin składania wniosków

– Do 21 grudnia br. przedłużamy termin składania wniosków o to wsparcie. Udało mi się również uzyskać zgodę na ponad dwukrotne zwiększenie budżetu pomocy na ten cel, do łącznej kwoty 118 928 000 zł – podkreślił minister i wyraził nadzieję, że dzięki temu wielu rolników będzie jeszcze miało możliwość otrzymania pomocy.





Zwiększone środki na dopłaty za straty związane z ASF

Dodatkowe ponad 65 mln zł ma trafić na pomoc dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF - wynika z projektu rozporządzenia rządu. Rząd chce też dopłacić do 1,5 tys. zł do kupna komputera w mniej zamożnych rodzinach wiejskich.

Chodzi o nowelę rozporządzenia RM ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który w środę znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Odpowiedzialnym za jego opracowanie będzie resort rolnictwa, a nowe rozporządzenia ma zostać przyjęte jeszcze w tym roku.

Jednym z zaproponowanych rozwiązań będzie zwiększenie budżetu na wypłaty pomocy dla producentów świń, którzy mają swoje gospodarstwa w obszarach objętych ASF. Na wyrównanie utraconych dochodów rząd zabezpieczył wcześniej ponad 53 mln zł. Teraz chce podnieść tę kwotę o dodatkowe ponad 65 mln zł z oszczędności ARiMR. W wykazie przyznano, że dotychczasowe środki są niewystarczające "na udzielenie pomocy w pełnej wysokości".

