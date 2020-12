1500 zł na komputer dla dziecka z rodziny rolniczej [WNIOSEK]

1500 zł na zakup komputera

Jak poinformował minister rolnictwa Grzegorz Puda - jest zgoda na dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych.

– W edukacji wszystkie dzieci muszą mieć równe szanse. Eliminujemy wykluczenie tych z mniej zamożnych rolniczych rodzin. Zapraszam do składania wniosków o wsparcie – apelował minister Grzegorz Puda i dodał, że rolnicy również muszą zapewnić dzieciom warunki do zdalnego nauczania.





– Jak wiemy, nie każdą rodzinę stać na zapewnienie odpowiedniego sprzętu. Wprowadzamy dofinansowanie na zakup komputera dla dziecka. Dofinansowanie przewidziane jest w kwocie do 1500 zł, a wnioski do Powiatowych Biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa należy składać do 30 grudnia br. – powiedział szef resortu rolnictwa.

Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Ile pieniędzy można otrzymać na zakup komputera?

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Kto może otrzymać wparcie na zakup komputera?

Pomoc przysługuje rodzinie:

w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wniosek na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;

kopie zeznań podatkowych za 2019 r.

kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

POBIERZ: WNIOSEK NA ZAKUP KOMPUTERA >>>

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;

kopie zeznań podatkowych za 2019 r.

kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r

kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;

kopie zeznań podatkowych za 2019 r.

kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA