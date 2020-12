Dlaczego jabłka w sklepach zdrożały? Analiza cen

Za jabłka zapłacimy więcej

Od stycznia do października br. banany miały o 4% niższą średnią cenę niż w analogicznym okresie ub.r. Do tego zaliczyły wzrost liczby promocji o blisko 9%. Natomiast jabłka zdrożały o ponad 46%, ale akcji rabatowych było o 27,5% mniej. Jednak i tak w tym roku były aż 67% częściej promowane niż banany. Natomiast ilość promocji bananów w tym samym roku w porównaniu do jabłek była mniejsza o przeszło 40%. Tak wykazała analiza ponad 2 tys. akcji rabatowych, przeprowadzona przez Hiper-Com Poland i Grupę BLIX.

Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy





Cena bananów w górę, jabłek w dół

Analizując wyniki z pierwszych dziesięciu miesięcy tego i zeszłego roku, widać, że średnia cena promocyjna bananów spadła o 4%, patrząc na to rok do roku (2019 – 3,75 zł, 2020 – 3,60 zł). Natomiast jabłka poszły w górę aż o 46,4% (2019 – 1,97 zł, 2020 – 2,88 zł).

– Ceny bananów na światowych rynkach są w tym roku najniższe od 10 lat. Producenci liczą jednak na 25% wzrost. Dlatego konsumenci mogą się spodziewać, że w najbliższych miesiącach będą drożej je kupować – mówi Grzegorz Dziurkowski, Dyrektor Sprzedaży Rynku Giełdowego w spółce Bury.

Dlaczego rośnie cena jabłek?

Zdaniem Marcina Lenkiewicza z Grupy BLIX, wzrost cen jabłek mógł być podyktowany tym, że w dobie pandemii są bardzo chętnie wybierane przez Polaków. Podaż na niektóre odmiany jest niemal równa z popytem. Znaczenie miały też zapewne koszty logistyczne, które epidemia wymusiła na biznesie. Producenci jabłek mieli też problem z zatrudnieniem wystarczającej ilości osób w czasie zbiorów.

– Pandemia zdecydowanie wpłynęła na wzrost popytu. Jabłka to owoce, które można stosunkowo długo przechowywać i łatwo je umyć czy zdezynfekować. Dlatego Polacy tak chętnie je teraz kupują. Ponadto klienci są zachęcani przez różnego rodzaju kampanie społeczne i opinie osób publicznych do kupowania polskich towarów, więc tym chętniej sięgają po jabłka – wyjaśnia Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland.

Natomiast liczba promocji bananów wzrosła w gazetkach handlowych o 8,8% rok do roku. Jabłka miały o 27,5% mniej akcji promocyjnych. Według Marcina Lenkiewicza, ograniczenie promocji jabłek może wynikać z tego, że produkty te sprzedawały się bardzo szybko w regularnych cenach. Sieci handlowe mogły też mieć problemy ze zwiększonym zatowarowaniem.

– W tym roku wystąpiła znaczna nadwyżka bananów, sprowadzanych z Kolumbii i Ekwadoru. Ponadto Chińczycy i Rosjanie kupili mniej tego towaru niż w poprzednich latach. Dlatego producentom zależy na szerszym promowaniu tych owoców – komentuje Grzegorz Dziurkowski.

Rośnie liczba promocji na banany, spada na jabłka

Patrząc z kolei na ogólną ilość promocji w sklepach, wyraźnie widać, że w tym roku jabłka są 67% więcej promowane niż banany. Natomiast ilość tych samych działań w kwestii bananów w porównaniu do jabłek jest mniejsza o 40,1%.

– Sieci handlowe mogły mocniej wspierać sprzedaż krajowych towarów m.in. ze względów wizerunkowych. Pomaganie lokalnym biznesom w obliczu pandemii jest bardzo dobrze postrzegane przez konsumentów – podsumowuje Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland.

Analizę wykonali eksperci z agencji badawczo-analitycznej Hiper-Com Poland oraz Grupy BLIX. Porównano ceny oraz promocje bananów i jabłek z okresu 01.01-31.10.2020 r. oraz z analogicznego czasu w ub.r. W sumie sprawdzono blisko 2,2 tys. akcji rabatowych pochodzących ze wszystkich na rynku dyskontów, hipermarketów, supermarketów, sieci convenience, cash & carry i hurtowni.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA