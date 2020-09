Powszechny spis rolny od 1 września do 30 listopada 2020 r. - 3 sposoby

Spis rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny 2020. To badanie statystyka publiczna realizuje co 10 lat - ostatni spis rolny przeprowadzono w 2010 r. Ciekawe jak zmieniło się rolnictwo w tym okresie.

Spis rolny wg stanu na 1 czerwca 2020 r. obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych - gospodarstwa indywidualne i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą.





Powszechny Spis Rolny 2020 dotyczy szeregu tematów: użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochrona roślin, budynki gospodarskie, ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, działalność gospodarcza, struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, aktywność ekonomiczna oraz chów i hodowla ryb.

Rolnicy będą mogli wziąć udział w #PSR2020 od 1 września do 30 listopada br., spisując się samodzielnie przez Internet, telefonicznie lub tradycyjnie podczas wizyty rachmistrza spisowego. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Pod numerem 22 279 99 99 została uruchomiona infolinia spisowa czynna przez 7 dni w tygodniu. Dzwoniąc na infolinię można zweryfikować dane rachmistrza, uzyskać pełną informację o spisie rolnym, a także spisać się.

Zapraszamy do udziału w tym ważnym dla wszystkich wydarzeniu!

Ulotka - powszechny spis rolny