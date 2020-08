Jakim ubezpieczeniom podlega rolnik wykonujący jednocześnie umowę-zlecenie

Oczywiście można bez przeszkód zatrudnić osobę prowadzącą gospodarstwo rolne i podlegającą ubezpieczeniom w KRUS. Bez względu na to, czy byłaby to umowa o pracę czy zlecenie, osoba ta będzie w ZUS podlegała ubezpieczeniom właściwym odpowiednio dla pracowników lub zleceniobiorców na ogólnych zasadach. Natomiast rodzaj umowy i wysokość miesięcznych wynagrodzeń przesądzi o tym, czy osoba ta pozostanie jednocześnie w KRUS, czy też wypadnie z tego systemu na rzecz ZUS.

Gospodarstwo nie ma znaczenia





Na powstanie obowiązku ubezpieczenia w ZUS nie ma wpływu posiadanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie go w połączeniu z innym źródłem zarobkowania, np. umową-zleceniem lub umową o pracę. Tak wynika z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym ubezpieczenie społeczne rolników, jeżeli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy, regulują odrębne przepisy (tj. ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Osoba uprawiająca gospodarstwo rolne co do zasady jest objęta ubezpieczeniem rolniczym, tj. w KRUS. Jednak ustawa rolnicza ma zastosowanie wówczas, gdy rolnik nie ma dodatkowych umów lub nie pozostaje w innych stosunkach prawnych wywołujących obowiązek ubezpieczenia w ZUS. Zwykle wykonywanie działalności stanowiącej tytuł do ubezpieczeń w ZUS wyklucza rolnika z ubezpieczenia w KRUS, jednak z pewnymi wyjątkami. Możliwe jest bowiem pozostanie w ubezpieczeniu rolniczym mimo wstąpienia do ubezpieczenia w ZUS z tytułu umowy-zlecenia. Rolnik (lub domownik), który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania m.in. umowy-zlecenia, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy (zlecenia), jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza minimalnego wynagrodzeniu za pracę. Według słowniczka z pojęciami "inne ubezpieczenie społeczne" to obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenie emerytalne określone w odrębnych przepisach.

Do 2250 zł

Tak więc rolnik podlegający obowiązkowo ubezpieczeniu w KRUS, który dodatkowo ma dochód z tytułu umowy-zlecenia, może nadal pozostać w ubezpieczeniu rolniczym, jednocześnie będąc ubezpieczonym w ZUS z tego zlecenia, pod warunkiem że osiągany tu przychód, w rozliczeniu miesięcznym, nie przekroczy 2250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2019 r.). Chodzi tu o przychód stanowiący podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych, w odniesieniu do danego miesiąca pozostawania w ubezpieczeniach z danego tytułu. [przykład]